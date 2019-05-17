«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА на следующий сезон не получили «Ахмат» и «Ростов».
В соответствии с Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов у «Ахмата» и «Ростова» имеется возможность подать апелляционную жалобу на принятые решения в установленные сроки.
Напомним, что недавно «Ахмат» успешно прошел процедуру лицензирования в РФС.
По ФК "Ростов": по бюджету в РПЛ на девятой позиции - 27 млн евро, или, по сегодняшнему курсу, - 1 млрд 717 млн 470 тыс. рублей. По стоимости состава донской клуб находится на 7-м месте с цифрой в 44,29 млн евро (более 2,8 млрд рублей). Напомним, запланированный бюджет Ростовской области (с учётом федеральных дотаций) на 2017 год составляет около 150 млрд рублей, при этом собственные доходы запланированы на уровне порядка 117 млрд рублей. Вероятно тоже в долгах, как в шелках, а погасить ни пожертвованиями, ни спонсорскими, ни, тем более, из бюджета не удасться - только из собственных доходов.
Доходы эти клубы могут увеличить только продажей игроков, а это по сути самоликвидация.
По ФК "Ростов": по бюджету в РПЛ на девятой позиции - 27 млн евро, или, по сегодняшнему курсу, - 1 млрд 717 млн 470 тыс. рублей. По стоимости состава донской клуб находится на 7-м месте с цифрой в 44,29 млн евро (более 2,8 млрд рублей). Напомним, запланированный бюджет Ростовской области (с учётом федеральных дотаций) на 2017 год составляет около 150 млрд рублей, при этом собственные доходы запланированы на уровне порядка 117 млрд рублей. Вероятно тоже в долгах, как в шелках, а погасить ни пожертвованиями, ни спонсорскими, ни, тем более, из бюджета не удасться - только из собственных доходов.
Доходы эти клубы могут увеличить только продажей игроков, а это по сути самоликвидация.
Сегодня 20:55
наверно на Абсента нарвались
Вы не можете отвечать на комментарии mangoх12, т.к. он добавил Вас в игнор
Знаменитый кобылий интеллект)))
Сегодня 20:55
наверно на Абсента нарвались
Вы не можете отвечать на комментарии mangoх12, т.к. он добавил Вас в игнор
Знаменитый кобылий интеллект)))
Извечный вопрос: что делать?)
Извечный вопрос: что делать?)