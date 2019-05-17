«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

17 мая 2019, 20:35

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА на следующий сезон не получили «Ахмат» и «Ростов».

В соответствии с Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов у «Ахмата» и «Ростова» имеется возможность подать апелляционную жалобу на принятые решения в установленные сроки.