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«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

17 мая 2019, 20:35

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА на следующий сезон не получили «Ахмат» и «Ростов».

В соответствии с Правилами РФС по лицензированию футбольных клубов у «Ахмата» и «Ростова» имеется возможность подать апелляционную жалобу на принятые решения в установленные сроки.

Напомним, что недавно «Ахмат» успешно прошел процедуру лицензирования в РФС.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил kasyak7
   7 / 843
18 мая в 10:34
А причина?
Читай выше!
Морозовский
Морозовский ответил Санчо Панса
   7 / 843
18 мая в 10:32
И что это значит? Если они попадут в еврокубки, то вместо них будут другие клубы....Эх, этот российский клубный футбол, мда!
Это значит, что бакланы с седьмого места попадут в евро кубки, а если дюковцы ещё пару команд отцепят, то бомжи и с девятого места будут в Европе феерить! Учись, студент!
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
18 мая в 10:25
"Ахмат" сказал рахмат, а "Ростов" -я готов(из кустов).
Balanenok
Balanenok
   92 / 843
18 мая в 09:51
Ростов всё равно скоро в пердив поедет.
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
18 мая в 07:07
И что это значит? Если они попадут в еврокубки, то вместо них будут другие клубы....Эх, этот российский клубный футбол, мда!
kasyak7
kasyak7
   151 / 843
18 мая в 00:50
А причина?
Ice van Reed
Ice van Reed
   159 / 843
17 мая в 23:37
А когда Ростов вовремя получал лицензию?!Вроде Локо проиграли, но не дошли вовремя документы?!!!
minai
minai
   290 / 843
17 мая в 22:56
А на кой хрен им лицензия УЕФА, они чё, собираюца творить чудеса в еврокубках ?
beefs
beefs
   169 / 843
17 мая в 21:57
С Ростовом история повторяется...
pomor45
pomor45
   63 / 843
17 мая в 21:57
Видимо не в ладах с ФФП УЕФА. Нельзя в РПЛ существовать исключительно за счёт бюджета. Например, бюджет «Ахмата» значительно меньше, чем у команд-лидеров чемпионата. Он колеблется в районе 35 миллионов евро за сезон. Это в два раза меньше, чем даже у ЦСКА, но весь из бюджета республики, а по ФФП ограничение где-то 20-25 млн. Остальное надо заработать. Если не заработали, и не оштрафовали до сих пор, значит влезли в долги и пока не погасят не попадут даже в ФНЛ.
По ФК "Ростов": по бюджету в РПЛ на девятой позиции - 27 млн евро, или, по сегодняшнему курсу, - 1 млрд 717 млн 470 тыс. рублей. По стоимости состава донской клуб находится на 7-м месте с цифрой в 44,29 млн евро (более 2,8 млрд рублей). Напомним, запланированный бюджет Ростовской области (с учётом федеральных дотаций) на 2017 год составляет около 150 млрд рублей, при этом собственные доходы запланированы на уровне порядка 117 млрд рублей. Вероятно тоже в долгах, как в шелках, а погасить ни пожертвованиями, ни спонсорскими, ни, тем более, из бюджета не удасться - только из собственных доходов.
Доходы эти клубы могут увеличить только продажей игроков, а это по сути самоликвидация.
11-и метровый
11-и метровый ответил PATRIOT1965
   24 / 843
17 мая в 21:56
Если упорно не выдают лицензию для участия в ЛЕ,то думаю выгоднее будет слиться с ПЛ в ФНЛ и не тратить огромные деньги в пустую, а использовать их в бизнесе и на социальные проекты,что в будущем будет приносить пользу для республики.В ФНЛ мы сможем подтягивать свою молодежь.
Много текста, ничего абсолютно не изменится, просто меньше в Европе будем позориться.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   186 / 843
17 мая в 21:51
Через 5 лет от ПЛ останется 6 команд,приплываем
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   186 / 843
17 мая в 21:43
Если упорно не выдают лицензию для участия в ЛЕ,то думаю выгоднее будет слиться с ПЛ в ФНЛ и не тратить огромные деньги в пустую, а использовать их в бизнесе и на социальные проекты,что в будущем будет приносить пользу для республики.В ФНЛ мы сможем подтягивать свою молодежь.
Absinthe3
Absinthe3
   62 / 843
17 мая в 21:41
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил 1 команда
       185 / 843
    17 мая в 21:37
    Это бот,он не отвечает на вопросы ...посмотрите его комменты и сразу все понятно станет
    ДСА
    ДСА
       89 / 843
    17 мая в 21:27
    В еврокубках не играют - пофиг.
    Sergey Z
    Sergey Z
       147 / 843
    17 мая в 21:27
    Так, кто не даёт лицензию? РФС или УЕФА?
    Vladimir808
    Vladimir808 ответил PATRIOT1965
       208 / 843
    17 мая в 21:15
    Как только узнал об этом, ни есть ни пить не могу,)))
    Извечный вопрос: что делать?)
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       154 / 843
    17 мая в 21:14
    Мало заплатили.
    Шуnя771
    Шуnя771
       51 / 843
    17 мая в 21:12
    Админресурс...
    1 команда
    1 команда ответил вячеслав остапенко
       94 / 843
    17 мая в 21:09
    Я думаю Ростову дадут лицензию
    Почему так думаешь?
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       133 / 843
    17 мая в 21:08
    Я думаю Ростову дадут лицензию
    Андрей Вишняков
    Андрей Вишняков
       37 / 843
    17 мая в 20:56
    А на что она им?
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 843
    17 мая в 20:55
    наверно на Абсента нарвались
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       186 / 843
    17 мая в 20:52
    Городов в случаи чего в России много,пусть девки не переживают.
    Albasin
    Albasin
       17 / 843
    17 мая в 20:50
    Ростову она вообще не нужна, всё равно скоро в пердив.
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 843
    17 мая в 20:44
    А зачем она им нужна? Не тот не другой клуб в ерокубки не вышли.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       186 / 843
    17 мая в 20:44
    А Газпром спонсирует их,наших умом не понять.(
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
       186 / 843
    17 мая в 20:42
    Ой,что мы будем делать,о горе нам.)))))))))
    ermak6848
    ermak6848
       173 / 843
    17 мая в 20:42
    может всё решится Благополучно для российских клубов...
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