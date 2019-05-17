«Спартак» прилетел в Самару

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что самолет с командой приземлился в Самаре, где красно-белые в матче 29-го тура чемпионата России сыграют против «Крыльев Советов».
Напомним, что вместе с командой в Самару не полетел Денис Глушаков.
🛬 Команда прилетела в Самару!#КрыльяСпартак pic.twitter.com/ArmtUNPnA2— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 мая 2019 г.
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