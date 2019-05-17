«Спартак» прилетел в Самару

17 мая 2019, 18:45

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что самолет с командой приземлился в Самаре, где красно-белые в матче 29-го тура чемпионата России сыграют против «Крыльев Советов».

Напомним, что вместе с командой в Самару не полетел Денис Глушаков.