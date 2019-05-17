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«Спартак» прилетел в Самару

17 мая 2019, 18:45
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что самолет с командой приземлился в Самаре, где красно-белые в матче 29-го тура чемпионата России сыграют против «Крыльев Советов».

Напомним, что вместе с командой в Самару не полетел Денис Глушаков.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   100 / 843
18 мая в 09:56
КС красивой победы!
nikoladolgov
nikoladolgov
   305 / 843
18 мая в 07:31
Смотрите там в Самаре за мясными, а то с крыши все попрыгают, а им еще обратно ехать.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил VV V
   673 / 843
17 мая в 21:11
На "авито" появилось объявление: продаётся Спартак -цена 60 млрд рублей. подпись: Леонид. Я бы больше 100$ не дал бы.
..... я БЫ больше БЫ не дал БЫ...
...У ТЕБЯ если БЫ десятка появилась купи новые подковы...
...БЫ ГЫ...
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
17 мая в 20:43
А мазут тоже самолетами везут, или на поезде?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   154 / 843
17 мая в 20:11
Самарцам стоит пожелать начистить свиньям пятаки.
Faustello
Faustello ответил Ваня лучший
   23 / 843
17 мая в 19:56
А кому это интересно? В Самару около 20 самолётов в день прилетает.
Ну далеко же не из каждого параси по трапу выщимляют ))
Faustello
Faustello
   23 / 843
17 мая в 19:54
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков ответил VV V
   37 / 843
17 мая в 19:51
На "авито" появилось объявление: продаётся Спартак -цена 60 млрд рублей. подпись: Леонид. Я бы больше 100$ не дал бы.
И 100 много.
Sunny.
Sunny.
   329 / 843
17 мая в 19:39
это им не поможет
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
17 мая в 19:24
За победой приехали.
VV V
VV V
   306 / 843
17 мая в 19:23
На "авито" появилось объявление: продаётся Спартак -цена 60 млрд рублей. подпись: Леонид. Я бы больше 100$ не дал бы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
17 мая в 19:20
Всё....главную футбольную новость за сегодня я дождался....пойду фильмец какой нибудь скачаю...посмотрю вечерком...
mortid
mortid
   158 / 843
17 мая в 19:18
Вот это нежданчик, я думал пешком пойдут.
ROLENTO
ROLENTO
   136 / 843
17 мая в 19:13
Удачи Крыльям!
Alladins
Alladins
   100 / 843
17 мая в 19:08
КС только победы!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
17 мая в 19:07
Все против свиней.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
17 мая в 19:06
Поёт и ликует Самара от счастья!
ermak6848
ermak6848 ответил cska plus
   173 / 843
17 мая в 19:05
Щас в Самаре начнётся шашлычный день.
Желаю местным то есть фк "Крылья Советов" - ПОБЕДЫ на своём поле!!
Пупсятко
Пупсятко ответил pomor45
   104 / 843
17 мая в 18:59
Кони не уступят.
Да, у них малое соревнование.
pomor45
pomor45 ответил severnyj84
   63 / 843
17 мая в 18:57
Свиньям пора на пятое место хрюкнуть.
Кони не уступят.
pomor45
pomor45
   63 / 843
17 мая в 18:56
Спартак в Самару прилетел - Спартак в Самаре пролетел.
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
17 мая в 18:55
Свиньям пора на пятое место хрюкнуть.
cska plus
cska plus
   3 / 843
17 мая в 18:54
Щас в Самаре начнётся шашлычный день.
Ваня лучший
Ваня лучший
   108 / 843
17 мая в 18:54
А кому это интересно? В Самару около 20 самолётов в день прилетает.
Anisovich
Anisovich
   65 / 843
17 мая в 18:49
А летом спартак не бегает через задний ход в Самаре?
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
17 мая в 18:46
Прилетел пролететь, КС победы!
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