Матч с «Зенитом» станет для Калачева прощальным за «Ростов»

Матч 29-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» станет прощальным для легенды ростовского клуба Тимофея Калачева в составе команды, об этом сообщает пресс-служба.
Однако пока неизвестно, завершит ли белорусский легионер на этом свою профессиональную карьеру.
Был на Олимпе весной 2006 на первой домашней игре Ростова
Неплохо выглядели новички команды по краям полузащиты Белецкий и Калачев...
Запоминающийся след оставляет в истории ФК Ростов Тимофей Сергеевич Калачев!
Был на Олимпе весной 2006 на первой домашней игре Ростова
Неплохо выглядели новички команды по краям полузащиты Белецкий и Калачев...
Запоминающийся след оставляет в истории ФК Ростов Тимофей Сергеевич Калачев!
Следующий наверное Гацкан завершит карьеру, тоже кремень, хоть и жёсткий)
Следующий наверное Гацкан завершит карьеру, тоже кремень, хоть и жёсткий)
Не звезда,но умеет всё.
А главное бойцовский характер.
Не нытик,мужчина.
Ещё раз -удачи.
Не звезда,но умеет всё.
А главное бойцовский характер.
Не нытик,мужчина.
Ещё раз -удачи.
Посчасливилось посмотреть на его игру .
Посчасливилось посмотреть на его игру .