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Матч с «Зенитом» станет для Калачева прощальным за «Ростов»

16 мая 2019, 16:50
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Матч 29-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» станет прощальным для легенды ростовского клуба Тимофея Калачева в составе команды, об этом сообщает пресс-служба.

Однако пока неизвестно, завершит ли белорусский легионер на этом свою профессиональную карьеру. 

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Все комментарии
nautilus163
nautilus163
   203 / 843
17 мая в 07:10
Жаль! Тимофей всегда играет на достойном уровне. Номер свой никогда не отбывает. Мог бы еще поиграть. Спасибо ему за его боевой характер. В Самаре его помнят и любят за его отношение к своему делу! Здоровья ему и удачи!
Fierce snake
Fierce snake
17 мая в 02:45
Достойный человек и хороший футболист! Удачи ему по жизни!
Fleischjager
Fleischjager ответил kotmyshka
   508 / 843
17 мая в 00:09
Боец!
100 ПРОЦЕНТОВ
kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
16 мая в 21:24
Боец!
Serg3.12
Serg3.12
   14 / 843
16 мая в 20:55
Время летит
Был на Олимпе весной 2006 на первой домашней игре Ростова
Неплохо выглядели новички команды по краям полузащиты Белецкий и Калачев...

Запоминающийся след оставляет в истории ФК Ростов Тимофей Сергеевич Калачев!
Sergey Z
Sergey Z
   147 / 843
16 мая в 20:48
Удачи Ростову!!!
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 843
16 мая в 20:38
Очень жаль...
spartach091
spartach091
   176 / 843
16 мая в 20:26
Мужик! Удачи
Absinthe3
Absinthe3 ответил Морозовский
   62 / 843
16 мая в 20:21
МУЖИК!!!
Настоящий!
161регион
161регион ответил вячеслав остапенко
   97 / 843
16 мая в 20:01
Это в твоих снах только....ухахаха
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
16 мая в 19:43
Удачи Калачеву в дальнейшем!
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
16 мая в 18:47
Тимофей действительно легенда ростовчан! Пережил многих тренеров желто-синих. Дай Бог ему здоровья и удачи в дальнейшем!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 843
16 мая в 18:42
Уважаемый ветеран.
makkie
makkie
   18 / 843
16 мая в 18:37
Калач - кремень!
Следующий наверное Гацкан завершит карьеру, тоже кремень, хоть и жёсткий)
beefs
beefs
   169 / 843
16 мая в 18:26
Спасибо, удачи в дальнейшем...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
16 мая в 18:25
Надо ехать.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
16 мая в 18:15
Ростов опять проиграет
За адекватность
За адекватность
   27 / 843
16 мая в 18:12
Для болельщиков "Ростова", я полагаю Калачев и Гацкан, это верность и преданность команде, беспредельная самоотдача на поле, это символы клуба. Может и пафосно написал, но думаю полный стадион тепло и красиво попрощается с легендой.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 843
16 мая в 18:04
Удачи Тимофею.
Не звезда,но умеет всё.
А главное бойцовский характер.
Не нытик,мужчина.
Ещё раз -удачи.
3ton
3ton
   239 / 843
16 мая в 17:21
Начинал карьеру в Днепре с братом .
Посчасливилось посмотреть на его игру .
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
16 мая в 17:17
МУЖИК!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
   12 / 843
16 мая в 17:17
Ну он белорус, но да=))
cska plus
cska plus
   3 / 843
16 мая в 17:16
Тимофей легенда донского клуба.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
16 мая в 17:14
Значит Ростов выиграет .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 843
16 мая в 17:13
Могли бы и в главную, это важнее предположительной цены "Реала". Все-таки немногими нашими футболистами восхищался Моуриньо.
ДСА
ДСА
   89 / 843
16 мая в 17:11
Нужно постараться, хотя турнирных задач уже нет
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 843
16 мая в 17:00
Легенда👏👏👏👏👏👏
Nafnafik
Nafnafik
   86 / 843
16 мая в 16:53
Мог бы еще поиграть, уважаемый человек.
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