Матч с «Зенитом» станет для Калачева прощальным за «Ростов»

16 мая 2019, 16:50

Матч 29-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» станет прощальным для легенды ростовского клуба в составе команды, об этом сообщает пресс-служба.

Однако пока неизвестно, завершит ли белорусский легионер на этом свою профессиональную карьеру.

