Рахимов: «Уверен, что там не было пенальти»

Рулевой «Ахмата» рассказал о поражении от ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ .

Если обобщать, то, на мой взгляд, мы потерпели поражение не по игре. В первом тайме было 2-3 неплохих момента, когда убегали в контратаку, но нужно реализовывать. Пенальти немножко надломил команду. Я увидел шок, после этого мы перестали играть в свой футбол. Посмотрел повтор, и я уверен, что там не было пенальти, хотя в динамике мне показалось, что фол был. Возможно, оба судьи находились в такой позиции, с которой им показалось, что это пенальти. Это футбол. В любом случае один эпизод не должен ломать игру команды.