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Рахимов: «Уверен, что там не было пенальти»

18 мая 2019, 18:55
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Рулевой «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о поражении от ЦСКА в матче 29-го тура РПЛ.

Если обобщать, то, на мой взгляд, мы потерпели поражение не по игре. В первом тайме было 2-3 неплохих момента, когда убегали в контратаку, но нужно реализовывать. Пенальти немножко надломил команду. Я увидел шок, после этого мы перестали играть в свой футбол. Посмотрел повтор, и я уверен, что там не было пенальти, хотя в динамике мне показалось, что фол был. Возможно, оба судьи находились в такой позиции, с которой им показалось, что это пенальти. Это футбол. В любом случае один эпизод не должен ломать игру команды.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   186 / 843
19 мая в 00:25
Ну вот зачем ты упорно ставишь Плиева на игру,сколько он еще должен привезти,чтобы присесть на скамейку?
Морозовский
Морозовский
   7 / 843
18 мая в 20:08
Да, все, кроме манго-бомжей уверены!
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
18 мая в 19:36
Судья просто "Лапочка" .
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
18 мая в 19:04
Тянут свиней, тянут коней, куда остальным командам деваться?
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
18 мая в 19:02
Плиеву скажи спасибо , пусть в борьбу идет , там его оценят
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 843
18 мая в 18:56
Жаль, что проиграли не по игре.
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