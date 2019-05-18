Зидан определился. У «Реала» будет новое трио в атаке

18 мая 2019, 16:00

Зинедин подписывает другу Кариму конкурента, и «Соккер.ру» догадывается, что Йович – не последний трансфер в нападение.

Карим остается со «старшим братом»

Бензема в завершающемся сезоне снова ощутил себя нападающим, чего не было очень давно. Карим годами работал на результативность Роналду, подыгрывая, и в какой-то момент разучился быть классическим центральным форвардом.

Особенно после отлучения от сборной Франции. На турнире в Бразилии работал на острие неплохо, но за пять лет изменился. В целом результативно провел годы в «Реале», но приход Зидана испортил отношения Карима и публики – никто не скрывал, что тренер дружит с игроком.

Фанаты «Реала» не в восторге от кумовства. Например, от Люки Зидана в заявке. Футболистам тоже такая позиция тренера не близка, но в результате дружбы «братьев» Карима и Зинедина несколько лет в команду не попадали форварды, которые могут не только Кариуса заколдовать. Впрочем, и надобности не было, ведь Лигу чемпионов выигрывали.

А теперь, когда остался Бензема без поддержки Роналду, то оказалось, что ни «Аякс», ни «Барселона» клубу из Мадрида не по зубам. Значит, будет жаркое трансферное лето. И одной из центральных задач была покупка форварда, который впишется в новую атаку. Будет и похож на Бензема умением подыграть напарникам, но заметно отличаться – после прихода в «Реал» Азара нужен человек, который читает игру в штрафной площади.

Ведь Эден, даже когда у него результативные сезоны, ни разу не Месси по подходу. Ему создавать голы и забивать нравится одинаково. А поскольку «Реал» якобы и от идеи заполучить Неймара не отказался, может так получиться, что Эден будет под нападающим, а бразилец привычно слева. Но самое главное – приезжает новый форвард.

Лука Йович прошел кастинг в «Реал»

Хотя сербскому Луке всего 21 год и всегда есть риск, что «Реал» серьезно просчитается, на первый взгляд кажется, что Перес и Зидан принимают мудрое решение. Хотя бы потому, что Йович не совсем классический форвард, но при этом идеально подходит под описание центрального нападающего штрафной площади. Как в нем сочетаются противоречия?

Очень просто – серб умеет у чужих ворот все. В буквальную цикличность истории верить не нужно – вряд ли теория работает, ведь построена на совпадениях. А вот в природу человека верить стоит. Двадцать лет назад защитники терпеть не могли нападающих, которые могут забить левой, правой, головой, сыграть на опережение или пробить мощно издали? Ничего не изменилось.

Например, серб Миятович попал в «Реал» не в 21 год, а в 27 сформированным нападающим. Но, как и Йович, легко находил себе место на поле, играя с еще двумя прирожденными бомбардирами – Морьентесом и Раулем. И именно хитрые действия Миятовича огорчили Перуцци и принесли «Реалу» долгожданную победу в ЛЧ в 1998 году.

Серб не выступал за «Мадрид» долго, но выигрывал трофеи. А Йович пришел в период смены поколений, но у него та же задача – вписаться и помочь голами. И перестройка идет полным ходом, новичков будет немало. Не случайно Марсело клянется Зидану в верности, а на второй день в Мадриде пишут, что Ферлан Менди из «Лиона» может стать левым беком «Реала».

По Модричу, Кроосу или тому же Иско тоже вопросы. Но если вместе в команде окажутся Азар, Йович и Бензема, то Зидан может сыграть в два форварда. Эден тогда станет чистой «десяткой» со смещением на левый фланг, Кариму не привыкать уходить в бровку, чтобы освободить штрафную – для Луки. У «Айнтрахта» подвижная игровая модель, поэтому серб не торчит в центре всегда, тоже играл рядом с другими нападающими. Так что не обязательно Бензема и Йович – конкуренты.

Будут внедрять в схемы нового снайпера

Приход разностороннего Йовича принесет пользу, если Лука поймает ритм испанского футбола. Но, судя по опыту Хедиры, Озила или Крооса, толковые игроки из Бундеслиги не тушуются в «Реале». Да и Карвахаля для основы «сливочных» подготовили в Леверкузене. Поэтому Зидан вряд ли сильно рискует, когда доверяет парню, который прошел немецкую школу после того, как не задержался в Португалии.

Зато «Айнтрахт» не прогадал. Им придется отдать 12 млн евро «Бенфике», а на оставшиеся деньги подготовят состав для еще одного сезона в Лиге Европы, если туда попадут, ведь в последнем туре играют против «Баварии» в гостях, а «Вольфсбург» подобрался на расстояние двух пунктов. Посмотрят на Луку в Мюнхене, ведь если согласовал контракт с испанцами – захочет себя показать. Левандовски давно мечтал о «Реале», но годы прошли, а Роберт так в белой футболке и не поиграл.

А вот Йович рано попадает в состав Зидана, но заслужил попытку. «Реал» купил нападающего, который в силу возраста и статуса не будет перечить Зидану, а на данном этапе перестройки команды это очень важно. Трудно было найти такого же дешевого, крутого, молодого и при этом недостаточно именитого, чтобы вредить, включив режим «большая звезда». Йовичу многому надо научиться, но подкупает его умение забивать по-разному.

Сильные центральные нападающие они как стильные девушки – умеют быть разными, сохраняя индивидуальность. Посмотрим, что получится из Йовича за несколько лет в «Реале», но что забавно – по нахрапу и уверенности напоминает молодого Бензема времен «Лиона». Только Карим и в молодости был немного тяжеловатым, а Лука невероятно резкий. Возникает на ударных позициях словно ниоткуда, бьет часто на силу.

И не случайно его друг по «Айнтрахту» Ребич празднует некоторые голы форварда до того, как наносился сам удар. Забавно смотрится со стороны, но в этом одна из особенностей Йовича – реализовал все верные шансы. Лука в Бундеслиге не забивал из отличных позиций лишь три раза, а в Лиге Европы вытащил «Айнтрахт» в полуфинал и забил «Челси» в Лондоне, благодаря чему нервный поединок дошел до серии пенальти.

«Реалу» не хватает еще одного вингера

Странновато покупать одновременно Неймара и Азара – разные амплуа, смежные зоны, бразилец справа не играет. Но если Бэйл уходит, Асенсио не потянет справа, то нужен или новичок, или поиски внутренних резервов. Винисиус пока не проходит в сборную Бразилии, но если заиграет справа, то его трио с Азаром и Йовичем возможно. Когда у Зидана появятся новые фигуры на доске, сможет колдовать и получить другую команду.

Йович много умеет, с левого края штрафной забивает левой ногой, с правого – правой, когда верховая подача – головой. Бензема в силу возраста и наработанных в рабстве у Роналду привычек быть настолько свободным и по-спортивному наглым не умеет. Так что «Реал» совершает правильный трансфер. Лука Йович нужен Зидану и его новой команде. Интересно будет посмотреть на ответный ход «Барселоны».

Если Гризманн станет ответом на Азара, то чем каталонцы ответят на подписание серба? Могут оставить Суареса, но тот как Бензема – не всегда забивает решающие мячи. А Йович, поскольку работает солиднее, чем его одногодки в двадцать один, может заиграть и принести немало радости фанатам на «Сантьяго Бернабеу». Но не кажется ли вам, что в планах Зидана и Переса не хватает одной фигуры?

Речь не про Погба, Эриксена или ван де Бека – хотя из Мадрида подтверждают, что переговоры по каждому идут. А скорее о правом латерале, который освежил бы фланг после расставания с Бэйлом. И если берут Йовича, не пора ли поторговаться с «Манчестер Юнайтед» за Санчо? Еще один молодой, еще один из Бундеслиги, с пасом и энергией, как и серб.

Тройка англичанина, серба и бельгийца, хоть и будет молодой по возрасту из-за первых двух, может сыграть успешнее, чем привычные связки без Роналду в этом ужасном для «Реала» сезоне с огромным количеством поражений на всех фронтах. Йович приходит в момент, когда «Мадрид» нуждается в результативном нападающем с другим, нежели у Бензема, подходом.

Но немного рискованно на тройку Месси, Суареса и Гризманна – опытную, отвечать Санчо, Йовичем и Азаром. Не логичнее ли поискать более опытных? И есть две кандидатуры, которые согласятся работать на Зидана. Первый – Зийех, которым всерьез почему-то заинтересовался «Ливерпуль». Второй – Салах, и теперь вы знаете причину, чем Клоппу крайний форвард.

Если Мохамед после финала в Мадриде примет решение поиграть в «Реале» - никто его не остановит. А поскольку у Зидана свобода действий и немаленький бюджет, то не удивляйтесь, если в итоге Зинедин променяет Погба на более дешевого ван де Бека, но при этом подпишет Салаха к Азару и Йовичу. И вот с такой атакой можно мечтать о трофеях через год.