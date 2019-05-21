Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что полузащитник Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против «Челси», который состоится в Баку.
Сообщается, что руководство клуба обсудило данный вопрос с самим футболистом и его семьей. «Арсенал» принял такое решение из-за обеспокоенности за сохранность футболиста.
2316
09:41 21.05.2019
Посол Азербайджана в Великобритании пообещал гарантировать безопасность 30-летнему футболисту в Баку. Он предложил армянину связаться с ним напрямую.
ЕРЕВАН, 21 мая — Sputnik. Баку предоставил все гарантии армянскому футболисту "Арсенала" Генриху Мхитаряну. Об этом посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде сообщил в интервью изданию Sky News.
"Это мероприятие класса А. Если наша цель - играть в политические игры вокруг него, тогда другое дело. Но Мхитаряну платят как футболисту, а не политику. Поэтому давайте оставим в стороне другие вопросы", - отметил посол.
Тагизаде предложил Мхитаряну связаться с ним напрямую, чтобы он мог гарантировать его безопасность в Азербайджане.
"Я был бы рад, если он поговорит со мной", - сказал Тагизаде.
Посол напомнил, что проблема Мхитаряна в том, что он посетил Карабах без разрешения Баку и поэтому его занесли в черный список. Но по его словам, это никак не повлияет на обеспечение его безопасности.
В "Арсенале" возмущены: Мхитаряна заставляют пропустить финал ЛЕ из-за национальности>>
Отметим, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также обещал обеспечить безопасность атлету и помочь в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.
Болельщик футбольного клуба Арсенал во время товарищеского матча против Чивас Гвадалахара (31 июля 2016). Карсон
© AFP 2018 / RINGO CHIU
Когда футбол путает берега: а что если на стадион в Баку придут шесть тысяч "мхитарянов"?
29 мая "канониры" сыграют в столице Азербайджана с английским "Челси" в финале Лиги Европы. Одной из главных интриг встречи, однако, остается не исход принципиальной встречи, а приезд в Баку футболиста "Арсенала" Генриха Мхитаряна.
Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Мхитарян сможет беспрепятственно прилететь в Баку. И у него не возникнет проблем с въездом на территорию Азербайджана и пребыванием в стране.
В лондонском клубе опасались, что у Мхитаряна могут возникнуть проблемы с въездом, так как граждане Армении и других стран с армянскими фамилиями ужe с подобными сложностями в прошлом сталкивались. "Арсенал" потребовал гарантий безопасности своего футболиста. Сам Мхитарян ранее дважды пропустил еврокубковые матчи против азербайджанских команд.
При этом ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем с въездом и пребыванием в Азербайджане, и что будут приняты все необходимые меры безопасности. По ходу ,сами британцы заинтересованны в раскрутки темы,так как ресур который пишет армянский
2316
09:41 21.05.2019
Посол Азербайджана в Великобритании пообещал гарантировать безопасность 30-летнему футболисту в Баку. Он предложил армянину связаться с ним напрямую.
ЕРЕВАН, 21 мая — Sputnik. Баку предоставил все гарантии армянскому футболисту "Арсенала" Генриху Мхитаряну. Об этом посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде сообщил в интервью изданию Sky News.
"Это мероприятие класса А. Если наша цель - играть в политические игры вокруг него, тогда другое дело. Но Мхитаряну платят как футболисту, а не политику. Поэтому давайте оставим в стороне другие вопросы", - отметил посол.
Тагизаде предложил Мхитаряну связаться с ним напрямую, чтобы он мог гарантировать его безопасность в Азербайджане.
"Я был бы рад, если он поговорит со мной", - сказал Тагизаде.
Посол напомнил, что проблема Мхитаряна в том, что он посетил Карабах без разрешения Баку и поэтому его занесли в черный список. Но по его словам, это никак не повлияет на обеспечение его безопасности.
В "Арсенале" возмущены: Мхитаряна заставляют пропустить финал ЛЕ из-за национальности>>
Отметим, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также обещал обеспечить безопасность атлету и помочь в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.
Болельщик футбольного клуба Арсенал во время товарищеского матча против Чивас Гвадалахара (31 июля 2016). Карсон
© AFP 2018 / RINGO CHIU
Когда футбол путает берега: а что если на стадион в Баку придут шесть тысяч "мхитарянов"?
29 мая "канониры" сыграют в столице Азербайджана с английским "Челси" в финале Лиги Европы. Одной из главных интриг встречи, однако, остается не исход принципиальной встречи, а приезд в Баку футболиста "Арсенала" Генриха Мхитаряна.
Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Мхитарян сможет беспрепятственно прилететь в Баку. И у него не возникнет проблем с въездом на территорию Азербайджана и пребыванием в стране.
В лондонском клубе опасались, что у Мхитаряна могут возникнуть проблемы с въездом, так как граждане Армении и других стран с армянскими фамилиями ужe с подобными сложностями в прошлом сталкивались. "Арсенал" потребовал гарантий безопасности своего футболиста. Сам Мхитарян ранее дважды пропустил еврокубковые матчи против азербайджанских команд.
При этом ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем с въездом и пребыванием в Азербайджане, и что будут приняты все необходимые меры безопасности. По ходу ,сами британцы заинтересованны в раскрутки темы,так как ресур который пишет армянский
We have written to Uefa expressing our deep concerns about this situation. Micki has been a key player in our run to the final so this is a big loss for us from a team perspective.
Там нет ни слова об обеспокоенности за сохранность футболиста, только "...выразили УЕФА глубокую обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации".
И "...обсудив с Мики и его семьей, пришли к общему решению: он с нами не поедет".
На мой взгляд Мики нужен Эмери как рыбе зонт и ему это дают понять, плюс надежд с ним никаких не связывают, поэтому не взяли. А на УЕФА наехали для профилактики, чтобы чиновники поменьше хапали от разных "нефтяных шейхов", пусть даже и называются они президентами Азербайджана.
We have written to Uefa expressing our deep concerns about this situation. Micki has been a key player in our run to the final so this is a big loss for us from a team perspective.
Там нет ни слова об обеспокоенности за сохранность футболиста, только "...выразили УЕФА глубокую обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации".
И "...обсудив с Мики и его семьей, пришли к общему решению: он с нами не поедет".
На мой взгляд Мики нужен Эмери как рыбе зонт и ему это дают понять, плюс надежд с ним никаких не связывают, поэтому не взяли. А на УЕФА наехали для профилактики, чтобы чиновники поменьше хапали от разных "нефтяных шейхов", пусть даже и называются они президентами Азербайджана.
https://m.youtube.com/watch?v=1w0r1Hj1qoc
Тебя это задевает?
Тебя это задевает?