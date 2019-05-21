Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

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Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что полузащитник пропустит финал Лиги Европы против «Челси», который состоится в Баку.

Сообщается, что руководство клуба обсудило данный вопрос с самим футболистом и его семьей. «Арсенал» принял такое решение из-за обеспокоенности за сохранность футболиста.