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Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку

сегодня, 13:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что полузащитник Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против «Челси», который состоится в Баку.

Сообщается, что руководство клуба обсудило данный вопрос с самим футболистом и его семьей. «Арсенал» принял такое решение из-за обеспокоенности за сохранность футболиста

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Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил cska plus
   228 / 845
сегодня в 18:50
Кому нахрен нужен такой финал.
Действительно, кому нахрен нужен финал без Мхитаряна который играл бы важную роль в этом финале в составе протирающего лавочкика! Гы-гы
juvenale
juvenale
   63 / 845
сегодня в 18:21
так он еще и ссыкло
Санчо Панса
Санчо Панса
   88 / 845
сегодня в 17:50
Очень жаль! В Баку ведь могло быть множество его личных армянских персофанов. Но это не значит, что у Арсенала шансы на выигрыш Лиги Европы становятся меньше!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   214 / 845
сегодня в 16:11
Со стороны официальных представителей из Баку гарантировалась безопасность. Так что это его личные проблемы
Romeo 777
Romeo 777
   163 / 845
сегодня в 15:49
Собственно в чём проблема? Ему и Арсеналу обещали власти Азербайджана полную безопасность. То, что он дал заднюю и не поехал, либо Арсенал запретил - это сугубо их проблемы. Официальный посол Азербайджана в Лондоне гарантировал безопасность, ну, не хотят так не хотят. И для недалёких критиков информация, армянские спортсмены неоднократно приезжали в Баку на турниры, участвовали в них и спокойно уезжали обратно домой.
Илья85
Илья85
   648 / 845
сегодня в 15:46
Если кому интересно по этой теме,вот нашел в инете:Посол Азербайджана в Великобритании пообещал обеспечить безопасность Мхитаряну
2316
09:41 21.05.2019
Посол Азербайджана в Великобритании пообещал гарантировать безопасность 30-летнему футболисту в Баку. Он предложил армянину связаться с ним напрямую.
ЕРЕВАН, 21 мая — Sputnik. Баку предоставил все гарантии армянскому футболисту "Арсенала" Генриху Мхитаряну. Об этом посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде сообщил в интервью изданию Sky News.

"Это мероприятие класса А. Если наша цель - играть в политические игры вокруг него, тогда другое дело. Но Мхитаряну платят как футболисту, а не политику. Поэтому давайте оставим в стороне другие вопросы", - отметил посол.

Тагизаде предложил Мхитаряну связаться с ним напрямую, чтобы он мог гарантировать его безопасность в Азербайджане.

"Я был бы рад, если он поговорит со мной", - сказал Тагизаде.

Посол напомнил, что проблема Мхитаряна в том, что он посетил Карабах без разрешения Баку и поэтому его занесли в черный список. Но по его словам, это никак не повлияет на обеспечение его безопасности.

В "Арсенале" возмущены: Мхитаряна заставляют пропустить финал ЛЕ из-за национальности>>

Отметим, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также обещал обеспечить безопасность атлету и помочь в получении визы и оформлении прочих документов для въезда в Азербайджан.

Болельщик футбольного клуба Арсенал во время товарищеского матча против Чивас Гвадалахара (31 июля 2016). Карсон
© AFP 2018 / RINGO CHIU
Когда футбол путает берега: а что если на стадион в Баку придут шесть тысяч "мхитарянов"?
29 мая "канониры" сыграют в столице Азербайджана с английским "Челси" в финале Лиги Европы. Одной из главных интриг встречи, однако, остается не исход принципиальной встречи, а приезд в Баку футболиста "Арсенала" Генриха Мхитаряна.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Мхитарян сможет беспрепятственно прилететь в Баку. И у него не возникнет проблем с въездом на территорию Азербайджана и пребыванием в стране.

В лондонском клубе опасались, что у Мхитаряна могут возникнуть проблемы с въездом, так как граждане Армении и других стран с армянскими фамилиями ужe с подобными сложностями в прошлом сталкивались. "Арсенал" потребовал гарантий безопасности своего футболиста. Сам Мхитарян ранее дважды пропустил еврокубковые матчи против азербайджанских команд.
При этом ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем с въездом и пребыванием в Азербайджане, и что будут приняты все необходимые меры безопасности. По ходу ,сами британцы заинтересованны в раскрутки темы,так как ресур который пишет армянский
cska plus
cska plus
   3 / 845
сегодня в 14:52
Кому нахрен нужен такой финал.
Гавроша
Гавроша
   22 / 845
сегодня в 14:50
Надо финал от них отнять, еще есть время.
Nimbles
Nimbles
   32 / 845
сегодня в 14:49
Жаль, что Мхитаряна прокинули с финалом.
aNOOBis
aNOOBis ответил За адекватность
   258 / 845
сегодня в 14:24
"принял такое решение из-за обеспокоенности за сохранность футболиста." Что за бред? Власти Азербайджана дали гарантии безопасности, какая обеспокоенность? С подачи одной, наверное даже двух стран, не попавших на ЧМ Англия была очень обеспокоенна, да и не только Англия. И как бы нормально все, а тут один матч, один город, один, ну пусть два дня, гарантии правительства, но обеспокоенность наше всё. Надо флэшмоб провести, Европа спасла Мхитаряна. Цирк. ИМХО.
We have thoroughly explored all the options for Micki to be part of the squad but after discussing this with Micki and his family we have collectively agreed he will not be in our travelling party.

We have written to Uefa expressing our deep concerns about this situation. Micki has been a key player in our run to the final so this is a big loss for us from a team perspective.

Там нет ни слова об обеспокоенности за сохранность футболиста, только "...выразили УЕФА глубокую обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации".

И "...обсудив с Мики и его семьей, пришли к общему решению: он с нами не поедет".

На мой взгляд Мики нужен Эмери как рыбе зонт и ему это дают понять, плюс надежд с ним никаких не связывают, поэтому не взяли. А на УЕФА наехали для профилактики, чтобы чиновники поменьше хапали от разных "нефтяных шейхов", пусть даже и называются они президентами Азербайджана.
Шуnя771
Шуnя771
   41 / 845
сегодня в 14:24
Жаль.
melfel
melfel
   618 / 845
сегодня в 14:16
Диким и головорезам доверять нельзя. УЕФА продажная организация,за деньги организуют финал где угодно. Их не волнуют болельщики их волнуют бабки.
ДАША Д
ДАША Д
   158 / 845
сегодня в 14:15
Очко не феррум. Защемило.
За адекватность
За адекватность
   24 / 845
сегодня в 14:15
"принял такое решение из-за обеспокоенности за сохранность футболиста." Что за бред? Власти Азербайджана дали гарантии безопасности, какая обеспокоенность? С подачи одной, наверное даже двух стран, не попавших на ЧМ Англия была очень обеспокоенна, да и не только Англия. И как бы нормально все, а тут один матч, один город, один, ну пусть два дня, гарантии правительства, но обеспокоенность наше всё. Надо флэшмоб провести, Европа спасла Мхитаряна. Цирк. ИМХО.
kasyak7
kasyak7
   147 / 845
сегодня в 14:14
несправедливо
Toro
Toro
сегодня в 14:14
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A. ответил allemz
       117 / 845
    сегодня в 14:13
      mihaluch
      mihaluch
         54 / 845
      сегодня в 14:13
      Вполне было бы безопасно,в Москве было бы опасней,азербайджанцев там живёт побольше чем в Баку. И Баку нельзя отождествлять со всем Азербайджаном.
      allemz
      allemz ответил Y.N.W.A.
         59 / 845
      сегодня в 14:09
      о чем твой предыдущий коммент?
      С пустячковым юмором отнесся. Нельзя?
      Тебя это задевает?
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил allemz
         117 / 845
      сегодня в 14:06
      Куда туда?
      о чем твой предыдущий коммент?
      allemz
      allemz ответил Y.N.W.A.
         59 / 845
      сегодня в 14:04
      и ты туда же?
      Куда туда?
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил allemz
         117 / 845
      сегодня в 14:04
      План аскяров провалился)
      и ты туда же?
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
         117 / 845
      сегодня в 14:04
      это его решение. логичное и понятное, учитывая обстоятельства.
      allemz
      allemz
         59 / 845
      сегодня в 14:03
      План аскяров провалился)
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил barcamilan
         117 / 845
      сегодня в 14:03
      правильно, нельзя азерам доверять
      таким как ты доверять нельзя, которые смешивают все и вся
      Danrog
      Danrog
         94 / 845
      сегодня в 13:54
      Кому в голову пришло там финалы проводить?
      kastites
      kastites
         177 / 845
      сегодня в 13:49
      Странно,да кому он нужен
      barcamilan
      barcamilan
         309 / 845
      сегодня в 13:48
      правильно, нельзя азерам доверять
      Foxes
      Foxes
         413 / 845
      сегодня в 13:45
      Перенести финал лиги Европы в Рим!
      11-и метровый
      11-и метровый
         23 / 845
      сегодня в 13:44
      Дикость какая-то в 21 веке.
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