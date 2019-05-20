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Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком

вчера, 12:36

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.

Португалец держал в руках чемпионский кубок, но неожиданно немного выпустил трофей из рук и ударил им сына по лицу.

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Все комментарии
la_masia
la_masia ответил la_masia
   105 / 843
сегодня в 09:39
Мне очень интересно, будет ли реакция модератора???

Don trambon
ответ пользователю la_masia (раскрыть)
Вчера 13:23
не переживай ты так, сейчас по ДНК творят чудеса, ещё найдешь)
Ответ ! 2

Или этот товарищ избранный?
Beka_byaka
Beka_byaka
   118 / 843
вчера в 21:46
Кубок важнее сына...))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   210 / 843
вчера в 19:55
Ну случайно)
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
вчера в 17:49
Ну что же, бывает. Главное, что обошлось без жертв!
Project Pandora
Project Pandora
   498 / 843
вчера в 16:04
Из барселоны послышались вопли: "Убивают!".
NGYRZ
NGYRZ ответил Байкал-38
   71 / 843
вчера в 14:38
Сразу видно, что сын не в отца пошёл. Кри упал бы сразу, изобразил, что он инвалидом может стать, а потом ещё плакал бы долго.
Он же не Суарес...
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   15 / 843
вчера в 14:24
Что-то реакция не отцовская. Отец бы ребёнка обнял, поинтересовался сильно ли ударился, извинился. А вместо этого португалец ещё жене чуть было не заехал :)
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 843
вчера в 13:45
Сразу видно, что сын не в отца пошёл. Кри упал бы сразу, изобразил, что он инвалидом может стать, а потом ещё плакал бы долго.
ilyafrom
ilyafrom
   141 / 843
вчера в 13:42
правильно, а че он не улыбается
Groove000
Groove000
   150 / 843
вчера в 13:31
Бывает, че
LOpp
LOpp
   16 / 843
вчера в 13:30
у семи нянек дитя без глаза.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
вчера в 13:30
Надо бы скандал раздуть....
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
вчера в 13:27
дырявый везде
Alex-96
Alex-96 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   198 / 843
вчера в 13:14
А ЕЩЁ ОН ЖЕНУ ДОМА БЬЁТ ЗОЛОТОЙ БУТСОЙ ! ГЫ-ГЫ
Не жену, а мужа!))
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
вчера в 13:13
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       58 / 843
    вчера в 13:12
    А ЕЩЁ ОН ЖЕНУ ДОМА БЬЁТ ЗОЛОТОЙ БУТСОЙ !

    ГЫ-ГЫ
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 843
    вчера в 13:05
    Руки наверное с похмела тряслись.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    вчера в 13:05
    - Криша,почему тебя вчера не было в школе ???
    - Меня папа Кубком избил.
    la_masia
    la_masia
       105 / 843
    вчера в 13:02
    У гомиков как всегда) отца все знают, а мать нет)
    la_masia
    la_masia ответил Izmar
       105 / 843
    вчера в 13:01
    По ходу его сурогатая мать гульнула с негром)
    Izmar
    Izmar
       654 / 843
    вчера в 12:59
    Его ли это сын?
    Гавриленко
    Гавриленко
       34 / 843
    вчера в 12:57
    Этот кубок сделан из фекалий.
    311
    311
       74 / 843
    вчера в 12:51
    Орнул слегка!)
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       41 / 843
    вчера в 12:38
    Очень важная новость.
    Вместо этого лучше бы показали какое место пеналду занял в списке за золотую бутсу.
    wingback
    wingback
       168 / 843
    вчера в 12:37
    Сдают нервы у старого 18а. Хотя пробирочного поколотить не зашквар...
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