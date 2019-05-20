Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком

вчера, 12:36

Нападающий «Ювентуса» случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.

Португалец держал в руках чемпионский кубок, но неожиданно немного выпустил трофей из рук и ударил им сына по лицу.