Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.
Португалец держал в руках чемпионский кубок, но неожиданно немного выпустил трофей из рук и ударил им сына по лицу.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно ударил своего сына Криштиану-младшего во время празднования чемпионства Италии.
Португалец держал в руках чемпионский кубок, но неожиданно немного выпустил трофей из рук и ударил им сына по лицу.
Don trambon
ответ пользователю la_masia (раскрыть)
Вчера 13:23
не переживай ты так, сейчас по ДНК творят чудеса, ещё найдешь)
Ответ ! 2
Или этот товарищ избранный?
Don trambon
ответ пользователю la_masia (раскрыть)
Вчера 13:23
не переживай ты так, сейчас по ДНК творят чудеса, ещё найдешь)
Ответ ! 2
Или этот товарищ избранный?
Сегодня 12:57
Этот кубок сделан из фекалий.
Из этого обычно делают не понятные кубки для отсталых команд типа свиней.
Сегодня 12:57
Этот кубок сделан из фекалий.
Из этого обычно делают не понятные кубки для отсталых команд типа свиней.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
- Меня папа Кубком избил.
- Меня папа Кубком избил.
Вместо этого лучше бы показали какое место пеналду занял в списке за золотую бутсу.
Вместо этого лучше бы показали какое место пеналду занял в списке за золотую бутсу.