Фатих Терим против «Фатиха Терима». Как Фёдор Кудряшов остался без титула

20 мая 2019, 18:14

«Соккер.ру» рассказывает о драматической развязке чемпионата Турции.

В воскресенье, за тур до окончания первенства, определился чемпион Турции. Им в двадцать второй раз и второй год подряд стал «Галатасарай». В воскресенье «Джим-Бом» обыграл в очном споре своего главного конкурента «Башакшехир» и стал для него недосягаемым.

Чемпионом стал «Галатасарай», а главным героем сезона - как раз «Башакшехир», лидировавший на протяжении большей части первенства. В Турции могла и должна была состояться сенсация. Говорят, что руководство «Башакшехира» уже разработало сценарий празднования первого в истории клуба чемпионства. Торжества должны были пройти на домашней арене, которая названа в честь выдающегося турецкого тренера Фатиха Терима. В Турции считается в порядке вещей называть спортивные арены именами здравствующих людей. «Трабзонспор» играет на арене «Шенол Гюнеш», а «Касым Паша» принимает соперников на арене «Реджеп Тайип Эрдоган». Вот и стамбульский клуб присвоил новенькому стадиону название «Фатих Терим». Кто же знал, что именно Фатих Терим, тренирующий «Галатасарай», испортит «Башакшехиру» праздник. Второе место - тоже прекрасно. Но вице-чемпионом он уже был. Причём дважды.

Иногда в нашей прессе вице-чемпиона Турции нередко называют «Истанбул» или даже «Истанбулспор». И если с первым вариантом ещё можно согласиться, хотя он больше указывает на территориальную принадлежность, то к «Истанбулспору», в котором когда-то играл Олег Саленко, «Башакшехир» не имеет ни малейшего отношения. Это два совершенно разных клуба. «Истанбулспор» жив, здоров, и финишировал одиннадцатым во втором дивизионе. «Башакшехир» или уж по имени-отчеству «Медиполь Башакшехир» был создан в 1990 году. Но уже на восьмом году своего существования он уже дорос до Суперлиги, где играет уже больше десяти лет с двумя годичными паузами. После возвращения клуб ни разу не опускался ниже четвёртого места.

Специфика турецкого футбола в том, что существует большая четвёрка - «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче», «Трабзонспор», представители которой становятся чемпионами, и все остальные. В 2010 году «Бурсаспор» выиграл чемпионат. Но четвёрка не стала пятёркой, а успех «крокодилов» стал временной акцией, исключением из правил, что показал ход дальнейших событий. «Башакшехир» более основателен. Он не спешит, но при этом твёрд в желании войти в элитный клуб. Даром, что стамбульские гранды - «Галатасарай», «Бешикташ» и «Фенербахче» смотрят на соседа, как на нувориша, собирающегося купить дворянство.

Немало российских любителей футбола следили за «Башакшехиром» и желали ему победы в чемпионате Турции. Особенно после того, как в команде появился защитник сборной России Фёдор Кудряшов. Который пришёл и сразу забил свой второй гол в более чем десятилетней карьере. Также на стадионе «Фатих Терим» трудятся ещё два наших хороших знакомых - Сердар Таски и Александр Епуряну. Таски, на минуточку, становился чемпионом во всех своих предыдущих клубах - «Штутгарте», «Баварии» и «Спартаке». Глядишь и чемпионат исторической родины выиграет. Но ещё есть такой момент. «Башакшехир» - это пример успешного создания и раскрутки с нуля клуба в мегаполисе. Такой аналог «Асмарала» или «Москвы», только более успешный и живучий. Стамбульский клуб не загнулся от недофинансирования, от отсутствия широкой поддержки, выдержал испытание временем и вполне успешно развивается. При этом «Башакшехир» в отличие от «Касым-Паши» или «Истанбулспора» не собирается быть командой определённого района, а стремится стать в один ряд с большой стамбульской тройкой.

Чего же не хватило «Башакшехиру» (кстати, клуб ещё не обзавёлся неофициальным прозвищем), чтобы стать чемпионом. Конечно, Фатих Терим - мэтр, один из лучших тренеров в истории турецкого футбола, но и Адбулла Авджи - специалист грамотный, со сборной работал.

Мощно шедший на протяжении всего сезона «Башакшекир» по ходу турнира опережал «Галатасарай» аж на восемь очков. Причём эта дистанция сохранялась еще в 25 туре. Но потом из лидера словно выпустили воздух. Отрыв сокращался, как шагреневая кожа, потом совсем. А в воскресенье «аристократ» обыграл «нувориша» и решил судьбу чемпионства.

Возможно, просто сказалась усталость. Ведь большинство футболистов «Башакшехира» старше своего клуба. 32-летний Фёдор Кудряшов - не самый возрастной из бойцов. На стадионе «Фатих Терим» собрались 35-летний Эмманюэль Адебайор и его ровесник Робиньо. Столько же лет Гёкхану Инлеру. На год моложе Гаэль Клиши и Демба Ба, перешагнули 30-летний рубеж Стефан Наполеони, Сердар Таски, Элджеро Элиа и Александр Епуряну. Особняком же стоит капитан команды Эмре Белезоглу, которому в сентябре стукнет 39. Это тот самый Эмре, что выигрывал бронзовые награды на чемпионате мира 2002, а потом проделал то же самое на Евро-2008.

Есть ощущение, что стамбульский новодел более привлекателен для зарубежных ветеранов, нежели для турецких игроков не достигших возраста Эмре Белезоглу. Что пока он не престижен. Но всё может измениться. Если туда потянется толковая турецкая молодёжь. И тогда мечта о первом месте станет реальностью, а клуб турецких чемпионов перестанет быть закрытым сообществом. Наш Фёдор Кудряшов сможет стать чемпионом. Пусть и в Турции.