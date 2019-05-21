Андре Силва покидает «Севилью»

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Нападающий покидает «Севилью», об этом футболист заявил в своем Инстаграме.

Португальский футболист выступал за испанский клуб на правах аренды.

В скором времени игрок вернется в «Милан», в клуб, которому принадлежат основные права на форварда.