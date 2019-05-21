Нападающий Андре Силва покидает «Севилью», об этом футболист заявил в своем Инстаграме.
Португальский футболист выступал за испанский клуб на правах аренды.
В скором времени игрок вернется в «Милан», в клуб, которому принадлежат основные права на форварда.
Сначала вниз по таблице...потом все игроки поубегают.....потом к ним придёт Цорн....потом Шнур даст концерт на "Рамон Санчесе Писхуане"
Сначала вниз по таблице...потом все игроки поубегают.....потом к ним придёт Цорн....потом Шнур даст концерт на "Рамон Санчесе Писхуане"