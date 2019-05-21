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Андре Силва покидает «Севилью»

сегодня, 13:54

Нападающий Андре Силва покидает «Севилью», об этом футболист заявил в своем Инстаграме. 

Португальский футболист выступал за испанский клуб на правах аренды.

В скором времени игрок вернется в «Милан», в клуб, которому принадлежат основные права на форварда. 

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Все комментарии
zubila
zubila
   483 / 845
сегодня в 17:52
Какое счастье
Гридягин
Гридягин
   573 / 845
сегодня в 15:00
Значит, Севилью будут вокруг Промеса делать. Это хорошая новость.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   136 / 845
сегодня в 14:46
Видно что то не устраивает Сильву
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 845
сегодня в 14:03
Всё...сливай воду.....с Квинси "Севилья" пошла по натоптанной дорожке....

Сначала вниз по таблице...потом все игроки поубегают.....потом к ним придёт Цорн....потом Шнур даст концерт на "Рамон Санчесе Писхуане"
Abverin
Abverin
   201 / 845
сегодня в 13:57
Когда Суинси промесский будет выгнан вон ввиду полной неспособности играть?
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