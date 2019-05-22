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Куман: «У „Валенсии“ есть шансы на победу в Кубке Испании»

сегодня, 06:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия25.05.2019 в 21:00 Не начался

Экс-наставник «Валенсии» и бывший игрок «Барселоны» Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в финале Кубка Испании.

Не думаю, что «Барселона» будет недостаточно сосредоточена. В этой команде собраны очень опытные игроки, и этот состав всегда демонстрировал своё желание завоёвывать титулы. Не думаю, что в финале они будут играть с другим настроем.

Для меня «Барселона» является фаворитом матча, но заранее ничего не решено, потому что «Валенсия» обладает футболистами, способными сделать результат. Кроме того, это сильнейшая «Валенсия» за последние годы. Если бы это было двухматчевое противостояние, я бы считал «Барселону» явным фаворитом, но в финале нельзя исключать и шокирующего исхода.

Не так давно в СМИ появились слухи о том, что Куман является главным кандидатом на смену Эрнесто Вальверде у руля «Барселоны». Сейчас 56-летний специалист возглавляет сборную Нидерландов.

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Все комментарии
oncha
oncha
   241 / 834
сегодня в 10:38
Удачи Валенсии!
kotmyshka
kotmyshka
   116 / 834
сегодня в 10:04
разумеется, есть...
Groove000
Groove000
   147 / 834
сегодня в 09:22
Не удивлюсь, если прос6ут и этот титул)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   118 / 834
сегодня в 08:53
О Кумане в Валенсии с ужасом вспоминают.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:28
Мяч круглый
mihaluch
mihaluch
   46 / 834
сегодня в 07:32
Если очень повезёт, то Валенсия может и победить.
ДСА
ДСА
   86 / 834
сегодня в 07:20
Барселона поднапряжется и выиграет.
kasyak7
kasyak7
   154 / 834
сегодня в 07:16
Конечно есть,но они минимальны
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