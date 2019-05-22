Куман: «У „Валенсии“ есть шансы на победу в Кубке Испании»

Экс-наставник «Валенсии» и бывший игрок «Барселоны» поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в финале Кубка Испании.

Не думаю, что «Барселона» будет недостаточно сосредоточена. В этой команде собраны очень опытные игроки, и этот состав всегда демонстрировал своё желание завоёвывать титулы. Не думаю, что в финале они будут играть с другим настроем.

Для меня «Барселона» является фаворитом матча, но заранее ничего не решено, потому что «Валенсия» обладает футболистами, способными сделать результат. Кроме того, это сильнейшая «Валенсия» за последние годы. Если бы это было двухматчевое противостояние, я бы считал «Барселону» явным фаворитом, но в финале нельзя исключать и шокирующего исхода.