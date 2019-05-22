Тер Штеген и Кроос не вызваны в сборную Германии, Нойер - в заявке

сегодня, 13:13

Тренерский штаб сборной Германии огласил заявку команды на матчи отбора к Евро-2020 против Беларуси (8 июня) и Эстонии (11 июня).

В список футболистов не попали травмированные Тони Кроос и Марк-Андре тер Штеген. В то же время был временно вызван вратарь «Баварии» Мануэль Нойер - врачи команды решат, в состоянии ли он играть после своего повреждения.

Вратари: Лено, Нойер, Трапп;

Защитники: Гинтер, Хальстенберг, Хектор, Керер, Клостерманн, Шульц, Штарк, Зюле, Та;

Полузащитники и нападающие: Брандт, Дракслер, Гнабри, Горецка, Гюндоган, Хавертс, Киммих, Ройс, Сане, Вернер.