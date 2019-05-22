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Тер Штеген и Кроос не вызваны в сборную Германии, Нойер - в заявке

сегодня, 13:13

Тренерский штаб сборной Германии огласил заявку команды на матчи отбора к Евро-2020 против Беларуси (8 июня) и Эстонии (11 июня).

В список футболистов не попали травмированные Тони Кроос и Марк-Андре тер Штеген. В то же время был временно вызван вратарь «Баварии» Мануэль Нойер - врачи команды решат, в состоянии ли он играть после своего повреждения.

Вратари: Лено, Нойер, Трапп;

Защитники: Гинтер, Хальстенберг, Хектор, Керер, Клостерманн, Шульц, Штарк, Зюле, Та;

Полузащитники и нападающие: Брандт, Дракслер, Гнабри, Горецка, Гюндоган, Хавертс, Киммих, Ройс, Сане, Вернер.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Артур Бертон
   160 / 837
сегодня в 17:29
Эт розовая жидкость у глоров Барса, видать не кончилась еще, а Нойер как был топ так и остался, с травмой круче любого, и щас нет в Германии ему замены, и если не знаете то и не лезте, смотрите свои женский чемп лол лиги и радуйтесь.
Артур Бертон
Артур Бертон ответил Bavaria_M
   240 / 837
сегодня в 15:36
Дырку штангу вообще не место в сборной, тем более после позорных голов от ливер, и вылета барсы чисто из за него, Ну еще бы тренера сменить эх
А кого, Нойера? Нойер закончился. Мозгов у него хватает, чтобы как Лам уйти. Баварии нужен новый вратарь. А в Германии,благо, он есть.
prayforspecialone
prayforspecialone
   470 / 837
сегодня в 15:18
видимо Лёв не особо следит за примерой и лч раз выбирает Траппа
Groove000
Groove000 ответил амурец
   135 / 837
сегодня в 14:09
а тер Штегена все же надо было включить, ли Кроос бы не помешал
Так они травмированные, подготовиться не успеют, зачем их включать?
амурец
амурец
   145 / 837
сегодня в 13:44
а тер Штегена все же надо было включить, ли Кроос бы не помешал
NAZAR 007
NAZAR 007
   16 / 837
сегодня в 13:36
Интересно соккер подает : Тер Штеген и Кроос не вызваны в сборную...)
Не "травмированные " заголовок, а просто "не вызваны", ключевое внутри )
Bavaria_M
Bavaria_M
   160 / 837
сегодня в 13:26
Дырку штангу вообще не место в сборной, тем более после позорных голов от ливер, и вылета барсы чисто из за него, Ну еще бы тренера сменить эх
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