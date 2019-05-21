ГлавнаяНовости

Аргентина огласила заявку на Кубок Америки

сегодня, 20:42

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал 23 футболистов на Кубок Америки.

Как и ожидалось, в заявку не попал нападающий «Интера» Мауро Икарди.

Голкиперы: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Агустин Маркесин («Америка»). 

Защитники: Милтон Каско, Ренцо Саравия («Расинг Авельянеда»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Фунес Мори («Вильярреал»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»). 

Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – ПСЖ), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Гидо Родригес («Америка»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»). 

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»), Пауло Дибала («Ювентус»).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная Бельгии объявила состав на первые отборочные матчи Евро-2020
Сегодня, 20:11 Комментарии1
Погба и Гризманн - в заявке сборной Франции на матчи отбора Евро-2020
Сегодня, 17:06 Комментарии4
СлухиИкарди не попадёт в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки
Сегодня, 04:59 Комментарии11
«Рубин» - «Анжи»: стартовые составы
Вчера, 18:30 Комментарии3
Влашич вызван в сборную Хорватии
Вчера, 12:48 Комментарии19
«Ростов» - «Зенит»: Мусаев и Заболотный выйдут с первых минут
19 мая Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Тео Джонс
Тео Джонс
   795 / 843
сегодня в 23:00
Общипанцы дельфинария гляньте на состав Аргов и Браз и сравните и потом включите мозг на секунду хотя бы, что бы увидеть разницу. Из 23 футболеров, только пару игроков имеют представление о топовом футболе. Без Месси это сборная уровня Гватемалы не более.
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Заратустра
   795 / 843
сегодня в 22:56
Так себе составчик у аргов. Только атака на уровне. В остальных линиях слабоваты.
Говори как есть, состав 62о еще то). Из 23 футболистов только 6 имеют какое то представление у футболе мировом, остальные школяры со двора.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Vis.
   102 / 843
сегодня в 22:50
За свой поганый поступок Икарди будет отплачивать всю жизнь, поставь себя на место Макси Лопеса, у которого Икарди увёл жену. Такое не прощается, если ты конечно не животное.
С ПОСЛЕДНИМ СЛОВОМ ТЫ ПРЯМ В ТОЧКУ...)))
Charlie Scene
Charlie Scene
   271 / 843
сегодня в 22:39
пока Меська в сборной , аргам удачи не видать.
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
сегодня в 22:19
Гному не чего не светит какой бы он состав не выберал. Очередной позор будет для Аргентины и снова уход-возвращенне Месськи.
Vis.
Vis. ответил 95-shishani-95
сегодня в 21:56
Недруг меськи не попал в сборную
К твоему сведению они были ДРУЗЬЯМИ.
Vis.
Vis. ответил 95-shishani-95
сегодня в 21:55
Недруг меськи не попал в сборную
За свой поганый поступок Икарди будет отплачивать всю жизнь, поставь себя на место Макси Лопеса, у которого Икарди увёл жену. Такое не прощается, если ты конечно не животное.
BARCDJIN
BARCDJIN
   102 / 843
сегодня в 21:54
Ну что сказать защита и полузащита тихий ужас..
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
сегодня в 21:44
Недруг меськи не попал в сборную
BenderBender
BenderBender ответил Гавроша
   174 / 843
сегодня в 21:35
Я кагбэ не фанат Книша, но он тащит. Он лидер. Меська в этом плане - ноль.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   133 / 843
сегодня в 21:29
Желаю Аргентине победы
spartach091
spartach091
   176 / 843
сегодня в 21:25
Месси огласил список, а не тренер,
Artuom
Artuom
   77 / 843
сегодня в 21:24
Сами ослабляют состав... специально что ли??...
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
   202 / 843
сегодня в 21:22
А где Дриусси? Если уж гном состав выбирал, где его фанат, которым с ним фоткался?

Где Маммана, Кранневитер, Ригони? Почему из каких-то днищенских клубов, вроде Ривер Плейт, Удинезе и Бетиса кого-то взяли, а аргов чемпиона России в составе нет?

Что вообще за клуб такой - Америка?
Гавроша
Гавроша ответил BenderBender
   20 / 843
сегодня в 21:06
Гном в очередной раз из сборной уйдет?))) Может, не пускать его обратно больше? Это не каталонский театр билета на траве. Сборную жалко.
Пожалей португальцев!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 843
сегодня в 21:05
Будем справедливы..))
Скалони вызвал одного футболиста....
А уж этот футболист вызвал остальных 22 игрока...
Заратустра
Заратустра
   171 / 843
сегодня в 21:03
Так себе составчик у аргов. Только атака на уровне. В остальных линиях слабоваты.
BenderBender
BenderBender
   174 / 843
сегодня в 20:56
Гном в очередной раз из сборной уйдет?)))
Может, не пускать его обратно больше? Это не каталонский театр билета на траве. Сборную жалко.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 843
сегодня в 20:53
Месси, Агуэро и группа деревянных ноунеймов))
И с таким составом от Месси хотят чудес.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   276 / 843
сегодня в 20:50
Месси огласил тех, кто угоден
Можно и так говорить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100