Аргентина огласила заявку на Кубок Америки

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал 23 футболистов на Кубок Америки.
Как и ожидалось, в заявку не попал нападающий «Интера» Мауро Икарди.
Голкиперы: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эстебан Андрада («Бока Хуниорс»), Агустин Маркесин («Америка»).
Защитники: Милтон Каско, Ренцо Саравия («Расинг Авельянеда»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хуан Фойт («Тоттенхэм»), Фунес Мори («Вильярреал»), Херман Пеццелья («Фиорентина»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»).
Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба – ПСЖ), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Роберто Перейра («Уотфорд»), Гидо Родригес («Америка»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Эксекиэль Паласиос («Ривер Плейт»).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Матиас Суарес («Ривер Плейт»), Пауло Дибала («Ювентус»).
Где Маммана, Кранневитер, Ригони? Почему из каких-то днищенских клубов, вроде Ривер Плейт, Удинезе и Бетиса кого-то взяли, а аргов чемпиона России в составе нет?
Что вообще за клуб такой - Америка?
Где Маммана, Кранневитер, Ригони? Почему из каких-то днищенских клубов, вроде Ривер Плейт, Удинезе и Бетиса кого-то взяли, а аргов чемпиона России в составе нет?
Что вообще за клуб такой - Америка?
Скалони вызвал одного футболиста....
А уж этот футболист вызвал остальных 22 игрока...
Скалони вызвал одного футболиста....
А уж этот футболист вызвал остальных 22 игрока...
Может, не пускать его обратно больше? Это не каталонский театр билета на траве. Сборную жалко.
Может, не пускать его обратно больше? Это не каталонский театр билета на траве. Сборную жалко.
И с таким составом от Месси хотят чудес.
И с таким составом от Месси хотят чудес.
Можно и так говорить
Можно и так говорить