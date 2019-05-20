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Влашич вызван в сборную Хорватии

вчера, 12:48

Сборная Хорватии огласила состав на матч отбора к Евро-2020 с Уэльсом (8 июня) и товарищеский поединок против Туниса (11 июня).

В список футболистов попал и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Вратари: Ловре Калинич («Астон Вилла»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Риека»);

Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Тин Едвай («Байер»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Карло Бартолец («Нордшелланд»), Филип Бенкович («Селтик»), Дарио Мельняк («Ризеспор»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Матео Ковачич («Челси»), Милан Бадель («Лацио»), Марсело Брозович («Интер»), Иван Перишич («Интер»), Марко Рог («Севилья»), Марио Пашалич («Аталанта»), Филип Брадарич («Кальяри»), Никола Влашич (ЦСКА), Бруно Петкович («Динамо» Загреб);

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Йосип Брекало («Вольфсбург»).

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Все комментарии
drug01
drug01
   124 / 843
вчера в 18:09
Он же болен?
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 843
вчера в 17:51
Крайне молодая у хорватов команда! Из ветеранов остались лучшие в полузащите, а именно: Модрич, Ракитич, Перишич.
Гавриленко
Гавриленко ответил FILL3286
   34 / 843
вчера в 15:11
Пока все спали, дженоа в италии с 1 1места скатилась на 18, в зону ВЫЛЕТА, теперь на Великий Интер надежда, что они Эмполи победят!
А всё потому что у них кришито-РЕШЕТО!!!!
Правду говорят люди, из цска, зенита, локомотива одни БАКЛАЖАНЫ((((( А-ХА-ХА!!!
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 843
вчера в 14:29
Полузащитников в Хорватии перебор.
Don trambon
Don trambon ответил FILL3286
   85 / 843
вчера в 13:51
А почему нам стало за промеску стыдно?????? Вот за голавина ВСЕМ ОЧЕНЬ СТЫДНО!!!! Как только конский куда не перейдет(хотя и ни куда не берут) так беды сразу у клуба,замыл монако не вылетело,так же и лазурные,пришел арг второсортный вылет с ЛЧ,и скорее всего отправят его куда нибудь типа зенита!! Вот за головина реально стыдно всей стране,
Промес - атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья».
За клуб 48 игр 3 гола.

Головин - полузащитник французского клуба «Монако».
За клуб 34 матча 4 гола.

Игрок атакующего амплуа, который должен забивать забил меньше игрока который забивать много и не обязан)

Я вообще молчу про уровень Севильи и нынешнего Монако.

В общем стыдно за свинок и тебя в частности(
Don trambon
Don trambon ответил Jeck Denielse
   85 / 843
вчера в 13:47
С утра свежих тезисов от Червиченко обчитались ....и пошли "доброе и вечное"в народ сеять....
На счёт обчитались, спорно. Судя по тому, как он(фил) формулирует свои мысли и составляет предложения, то чтением там и не пахнет.
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 13:41
Промес будет хоть ни в какой,но дворовой ЛЕ играть,а ваша кабыла по телевизору смотреть(((аххахахаха
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 13:39
Кто бы сомневался, ЦСКА всем даёт путёвку в большую жизнь.
FILL3286
FILL3286 ответил Don trambon
   19 / 843
вчера в 13:39
Ну так им обидно и стыдно стало за промеску, нужно на ком то отыгрываться.
А почему нам стало за промеску стыдно??????
Вот за голавина ВСЕМ ОЧЕНЬ СТЫДНО!!!!
Как только конский куда не перейдет(хотя и ни куда не берут) так беды сразу у клуба,замыл монако не вылетело,так же и лазурные,пришел арг второсортный вылет с ЛЧ,и скорее всего отправят его куда нибудь типа зенита!! Вот за головина реально стыдно всей стране,
mangoх12
mangoх12
   26 / 843
вчера в 13:36
давно пора бы уже
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Don trambon
   4 / 843
вчера в 13:35
Ну так им обидно и стыдно стало за промеску, нужно на ком то отыгрываться.
С утра свежих тезисов от Червиченко обчитались ....и пошли "доброе и вечное"в народ сеять....
Don trambon
Don trambon ответил Дед за ЦСКА
   85 / 843
вчера в 13:26
А им всё равно, ЦСКА или Хорватия, лишь бы хрюкнуть очередную глупость. Свиньи ведь.
Ну так им обидно и стыдно стало за промеску, нужно на ком то отыгрываться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Гавриленко
   4 / 843
вчера в 13:25
Удачи Уэльсу и Тунису! Бревно уже лишило Хорватию элитного дивизиона Лиги Наций. Даёшь усташей без ЧЕ впервые за 20 лет((( ахаха!!
Вам то он чем "насолил"...это ж не он а Сигурдссон Селихова с днюхой поздравил...дублем.
Хороший игрок....

Или вы теперь во всех командах 8-е номера перечёркивать будете...)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Don trambon
   45 / 843
вчера в 13:24
25 процентный клоун пропал, зато фил бота ручного себе завёл - гавриленко. Как удобно, одну и туже чушь писать меняя местами слова и лайкать) Стыдно за спартачей(
А им всё равно, ЦСКА или Хорватия, лишь бы хрюкнуть очередную глупость. Свиньи ведь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   45 / 843
вчера в 13:21
Удачных игр Николе, болеем за Хорватию. Удачи.
Don trambon
Don trambon
   85 / 843
вчера в 13:21
25 процентный клоун пропал, зато фил бота ручного себе завёл - гавриленко.

Как удобно, одну и туже чушь писать меняя местами слова и лайкать)

Стыдно за спартачей(
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
вчера в 12:56
Удачи Уэльсу и Тунису!
Бревно уже лишило Хорватию элитного дивизиона Лиги Наций. Даёшь усташей без ЧЕ впервые за 20 лет((( ахаха!!
FILL3286
FILL3286
   19 / 843
вчера в 12:52
И там с ним позор будет на всю Хорватию!!!!
ХА ХА ХА ХА
Опять стыдно за коней(((( ХРЮ
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
вчера в 12:50
Удачи Влашичу!
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