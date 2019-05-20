Влашич вызван в сборную Хорватии

Сборная Хорватии огласила состав на матч отбора к Евро-2020 с Уэльсом (8 июня) и товарищеский поединок против Туниса (11 июня).
В список футболистов попал и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Вратари: Ловре Калинич («Астон Вилла»), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Риека»);
Защитники: Домагой Вида («Бешикташ»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Тин Едвай («Байер»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Карло Бартолец («Нордшелланд»), Филип Бенкович («Селтик»), Дарио Мельняк («Ризеспор»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Иван Ракитич («Барселона»), Матео Ковачич («Челси»), Милан Бадель («Лацио»), Марсело Брозович («Интер»), Иван Перишич («Интер»), Марко Рог («Севилья»), Марио Пашалич («Аталанта»), Филип Брадарич («Кальяри»), Никола Влашич (ЦСКА), Бруно Петкович («Динамо» Загреб);
Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Ребич («Айнтрахт»), Марко Пьяца («Фиорентина»), Йосип Брекало («Вольфсбург»).
А всё потому что у них кришито-РЕШЕТО!!!!
Правду говорят люди, из цска, зенита, локомотива одни БАКЛАЖАНЫ((((( А-ХА-ХА!!!
А всё потому что у них кришито-РЕШЕТО!!!!
Правду говорят люди, из цска, зенита, локомотива одни БАКЛАЖАНЫ((((( А-ХА-ХА!!!
За клуб 48 игр 3 гола.
Головин - полузащитник французского клуба «Монако».
За клуб 34 матча 4 гола.
Игрок атакующего амплуа, который должен забивать забил меньше игрока который забивать много и не обязан)
Я вообще молчу про уровень Севильи и нынешнего Монако.
В общем стыдно за свинок и тебя в частности(
За клуб 48 игр 3 гола.
Головин - полузащитник французского клуба «Монако».
За клуб 34 матча 4 гола.
Игрок атакующего амплуа, который должен забивать забил меньше игрока который забивать много и не обязан)
Я вообще молчу про уровень Севильи и нынешнего Монако.
В общем стыдно за свинок и тебя в частности(
Вот за голавина ВСЕМ ОЧЕНЬ СТЫДНО!!!!
Как только конский куда не перейдет(хотя и ни куда не берут) так беды сразу у клуба,замыл монако не вылетело,так же и лазурные,пришел арг второсортный вылет с ЛЧ,и скорее всего отправят его куда нибудь типа зенита!! Вот за головина реально стыдно всей стране,
Вот за голавина ВСЕМ ОЧЕНЬ СТЫДНО!!!!
Как только конский куда не перейдет(хотя и ни куда не берут) так беды сразу у клуба,замыл монако не вылетело,так же и лазурные,пришел арг второсортный вылет с ЛЧ,и скорее всего отправят его куда нибудь типа зенита!! Вот за головина реально стыдно всей стране,
Хороший игрок....
Или вы теперь во всех командах 8-е номера перечёркивать будете...)))
Хороший игрок....
Или вы теперь во всех командах 8-е номера перечёркивать будете...)))
Как удобно, одну и туже чушь писать меняя местами слова и лайкать)
Стыдно за спартачей(
Как удобно, одну и туже чушь писать меняя местами слова и лайкать)
Стыдно за спартачей(
Бревно уже лишило Хорватию элитного дивизиона Лиги Наций. Даёшь усташей без ЧЕ впервые за 20 лет((( ахаха!!
Бревно уже лишило Хорватию элитного дивизиона Лиги Наций. Даёшь усташей без ЧЕ впервые за 20 лет((( ахаха!!
ХА ХА ХА ХА
Опять стыдно за коней(((( ХРЮ
ХА ХА ХА ХА
Опять стыдно за коней(((( ХРЮ