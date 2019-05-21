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Сборная Бельгии объявила состав на первые отборочные матчи Евро-2020

сегодня, 20:11

Тренерский штаб сборной Бельгии объявил состав команды на первые матчи отборочного этапа Евро-2020.

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Хендрик ван Кромбрюгге («Эйпен»), Матз Селс («Страсбур»);

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба - «Тоттенхэм»), Томас Вермален («Барселона»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Брэндон Мехеле («Брюгге»).

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Насер Шадли («Монако»), Торган Азар («Боруссия» Менхенгладбах), Тома Менье (ПСЖ), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Деннис Прат («Сампдория»), Юри Тилеманс («Лестер»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд), Эден Азар («Челси»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссард («Генк»), Ханс Ванакен («Брюгге»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба - «Кристал Пэлас», Англия), Дивок Ориги («Ливерпуль»).

Бельгийцы сыграют в группе I, где также выступает сборная России. В первых матчах подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Казахстаном и Шотландией.

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kotmyshka
kotmyshka
   115 / 843
сегодня в 20:38
состав впечатляет
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