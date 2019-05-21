Погба и Гризманн - в заявке сборной Франции на матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил список игроков, которые будут вызваны на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Турции (8 июня) и Андорры (11 июня).
В заявку вошел Антуан Гризманн, который предстоящим летом покинет мадридский «Атлетико».
Заявка сборной Франции:
вратари: Ареоля, Ллорис, Меньян, Леконт;
защитники: Динь, Дюбуа, Лангле, Менди, Павар, Умтити, Варан, Зума;
полузащитники: Канте, Матюди, Сиссоко, Н'Домбеле, Погба;
нападающие: Гризманн, Коман, Жиру, Мбаппе, Товен, Лемар, Бен-Йеддер.