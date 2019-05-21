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Погба и Гризманн - в заявке сборной Франции на матчи отбора Евро-2020

сегодня, 17:06

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил список игроков, которые будут вызваны на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Турции (8 июня) и Андорры (11 июня).

В заявку вошел Антуан Гризманн, который предстоящим летом покинет мадридский «Атлетико».

Заявка сборной Франции:

вратари: Ареоля, Ллорис, Меньян, Леконт;

защитники: Динь, Дюбуа, Лангле, Менди, Павар, Умтити, Варан, Зума;

полузащитники: Канте, Матюди, Сиссоко, Н'Домбеле, Погба;

нападающие: Гризманн, Коман, Жиру, Мбаппе, Товен, Лемар, Бен-Йеддер.

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Все комментарии
marvel777
marvel777
   544 / 845
сегодня в 18:04
интересно почему Дешам всегда обделяет вниманием Лапорте?
Nafnafik
Nafnafik
   111 / 845
сегодня в 17:15
Если не они, то кто?
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