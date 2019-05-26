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Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

сегодня, 19:35

Президент «Баварии» Ули Хенесс в интервью баварской телекомпании BR заявил, что защитнику команды Джерому Боатенгу лучше покинуть клуб.

Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду.

Контракт 30-летнего Боатенга с «Баварией» рассчитан еще на 2 года. Накануне он не праздновал со своей командой победу в Кубке Германии, а сразу ушел в подтрибунное помещение после финального свистка.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Romeo 777
   34 / 841
сегодня в 20:41
Да эти два неадеквата стоят друг друга, один все титикаку строит, второй, как с зоны откинулся, совсем с катушек слетел)
League1
League1 ответил вoлгoдoн
   41 / 841
сегодня в 20:40
старый хитрый уголовник 3 хенес еще и расист неблагодарный
Я знаю за что ты любишь Боатенга. За то что бестолковый меська несколько лет назад усадил его на пятую точку. Но это же только показало низкий уровень Боатенга, и ничего более. Продолжай любить бестолкового. Боатенга любить не обязательно..
Romeo 777
Romeo 777
   257 / 841
сегодня в 20:37
"ему нет больше места в нашем клубе"
Фу, какой клуб, такой и президент
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   444 / 841
сегодня в 20:07
старый хитрый уголовник 3 хенес еще и расист неблагодарный
Пупсятко
Пупсятко
   214 / 841
сегодня в 19:39
Давно пора его гнать.
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