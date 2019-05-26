Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

сегодня, 19:35

Президент «Баварии» Ули Хенесс в интервью баварской телекомпании BR заявил, что защитнику команды лучше покинуть клуб.

Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду.

Контракт 30-летнего Боатенга с «Баварией» рассчитан еще на 2 года. Накануне он не праздновал со своей командой победу в Кубке Германии, а сразу ушел в подтрибунное помещение после финального свистка.