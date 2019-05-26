Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб

Президент «Баварии» Ули Хенесс в интервью баварской телекомпании BR заявил, что защитнику команды Джерому Боатенгу лучше покинуть клуб.
Боатенгу нужен новый вызов. Кажется, ему нет больше места в нашем клубе. Я бы посоветовал ему искать новую команду.
Контракт 30-летнего Боатенга с «Баварией» рассчитан еще на 2 года. Накануне он не праздновал со своей командой победу в Кубке Германии, а сразу ушел в подтрибунное помещение после финального свистка.
Фу, какой клуб, такой и президент
Фу, какой клуб, такой и президент