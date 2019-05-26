Кому достанется главный вратарь АПЛ последних лет?

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«Соккер.ру» рассматривает все варианты продолжения карьеры Давида Де Хеа, ведь переговоры с МЮ зашли в тупик.

В локальных изданиях промышленного Манчестера рубят правду как работники заводов – «Юнайтед» не захотел выдавать испанцу 400 тысяч фунтов в неделю, хотя спокойно платят 350 тысяч фунтов (391 тысячу – по другим источникам). В результате переговоры с Де Хеа о новом контракте снова в тупике. Рассмотрим все варианты развития событий.

1. Давид поменяет клуб летом

Когда у вратаря, который разжился ошибками со времен ЧМ -18 и не провел сезон так четко, как прошлый, остается всего год по контракту, то летом за него МЮ не выручит 100 млн евро. Но какой бы ценник ни выставили в таком случае, Де Хеа легко найдет клуб, где пригодится – например, ПСЖ или «Ювентус», но при этом где ему выдадут в неделю больше, чем 200 тысяч фунтов, которые платят сейчас в Англии. Для Давида, если суммировать все события последних 12 месяцев, уход – попытка перезагрузить карьеру.

Что это значит для МЮ ? Нужно искать нового голкипера. Рассматривают различные варианты. Доннарумма – подарок Райоле в виде огромных отступных и попытка создать нового Де Хеа (молоденький Давид тоже ошибался, но Фергюсон в него верил). Пикфорд – логичный вариант, но вратарь не в стиле МЮ , если можно так сказать. Облак – голкипер мечты, отличная замена Де Хеа, но новый контракт Яна с «Атлетико» намекает на сумму отступных. Да и зачем словенцу команда без ЛЧ ? Если захочет покинуть Мадрид – найдет место получше.

2. Де Хеа уйдет свободным агентом

Коварный парижский вариант. У французов с британцами свои давние счеты, и хотя вторые всегда в шутку обвиняют первых в том, что сдаются – как ПСЖ сдался во втором тайме с МЮ , хотя имел все шансы сыграть качественнее, в этом случае шейхи могут заманить Де Хеа царским контрактом и гарантией, что Буффон в Париже останется максимум на год (если вообще останется). Следовательно, Давиду предложат год поиграть в Манчестере, а потом уйти свободным агентом.

Что это значит для Де Хеа? Из вратаря, которого полюбили – а не могло быть иначе, ведь даже когда «Золотую перчатку АПЛ » брал не испанец, оставался человеком, который постоянно спасает и выручает, Давид превратится в изгоя. Год будут всматриваться, рубится ли Де Хеа в полную силу или же экономит силы, доигрывает и ждет, когда можно будет сбежать в другой клуб свободным агентом? Кроме того, максимум в МЮ – победа в Кубке Лиги или Англии, а еще финал Лиги Европы, в котором Давид уже бывал.

3. Подписывает новый контракт

Другими словами, этот вариант о выборе денег. Чем МЮ может привлечь Погба? Только доплатами – например, отменой пункта в контракте, что он теряет деньги из-за непопадания в ЛЧ , и статусом капитана – хотя это сомнительный бонус, фанаты могут наоборот начать относиться к хавбеку хуже после такого. Чем МЮ может привлечь Де Хеа? Только разговорами о клубном патриотизме – Давид мог уйти сто раз, и деньгами – обещали якобы целых 90 млн евро, что сделало бы испанца самым высокооплачиваемым голкипером планеты – с окладом около 350 тысяч фунтов в неделю, как у Санчеса. Но МЮ не даст 400, как якобы просят представители вратаря.

Что это значит для футбола? Один из самых сильных вратарей планеты – по возможностям, останется на много лет в великом клубе, но страной команде. У Давида бывают перепады в игре и появляются ошибки, ведь в сборной Испании и МЮ защитники его не раз подставляли, что влияло на моральное состояние. Но Сульшера могут уволить в начале следующего сезона, в ЛЕ многие звезды идти отказываются, грамотную чистку состава в «Юнайтед» не провели, и если Де Хеа подпишет длительный контракт с «дьяволами» - один из настоящих фаворитов ЛЧ останется без такого крутого вратаря, как Давид.

Где ждать Де Хеа ближайшим летом?

Болельщики «Манчестер Юнайтед» не могут заявить, что Давид им что-то должен. Ведь есть упрямые факты – 143 раза выручил в этом сезоне в ЛЧ и АПЛ , 138 – в прошлом. До этого были сезоны с 81, 84 и 92 спасениями только в чемпионате. Десятки раз Де Хеа был тем, кто спасал МЮ от позорных поражений и ничьих.

И он заслужил клуб с трофеями. Постоянно говорят о ПСЖ – и хитром предложении французов подождать год и прийти свободным агентом. Но зачем Давиду клуб, который в любой момент как проект могут закрыть, если шейхи передумают выделять много денег? Надежнее дождаться нового тренера в «Ювентусе».

Щесны – хороший голкипер, но если за год до истечения контракта цена на Давида не будет кусаться, то и Сарри, и Почеттино, и Индзаги, и Гвардиола (то есть любой из наставников, которых сватают в Турин) одобрят подписание настолько крутого и пока не старого голкипера, как Де Хеа.

Для Хосепа, быть может, его игра ногами недостаточно крутая. Но Гвардиола пока не переехал в Турин – хотя если его жена вправду на год арендовала авто, то намек Аллегри (что «Ювентус» возглавит тренер из Манчестера) выводит на сотрудничество испанца с итальянцами. И тренер МС умеет выбить деньги на трансферы.

Де Хеа может подхватить знамя, которое нес Буффон, и такая развязка лучше игры в ЛЕ за «Манчестер Юнайтед», годичного ожидания – и за этот год трибуны не раз назовут его «крысой», которая хочет уйти бесплатно, или ухода в ПСЖ прямо сейчас. Возникает пауза, поскольку «Ювентус» пока не назвал имя нового тренера, но как только это случится – агенту Давида надо найти выход на Аньелли, Паратичи и Недведа.

Называя вещи своими именами, Де Хеа за годы в МЮ после Фергюсона достаточно наработался, пережил спады и подъемы, а теперь ему нужно просто оказаться в команде с культурой игры в защите, но потребностью искать новые козыри, ведь Бонуччи и Кьеллини не вечные. В конце года Давиду исполнится 29, и очевидно – если хочет трофеев, то Париж или Турин подходят лучше, чем красная часть Манчестера.

Причем если бы в «Ювентусе» озаботились поисками голкипера такого уровня, как Де Хеа – звездности, мастерства и подходящего возраста, а не ждали, что Перин вдруг станет новым Буффоном в без малого 27 лет, то накануне Евро-2020, к которому Давиду нужно обстоятельно подготовиться, а не отмучить сезон в Манчестере, пытаясь не уронить престиж великого «Юнайтед» ниже шестой строчки, Де Хеа вправду лучше оказаться в Турине. Даже в родном Мадриде – хотя в «Реале», похоже, решили оставить на год Куртуа, нет такой однозначности, как в «Ювентусе».

Кого бы не назначили тренером, команда с Роналду будет фаворитом и Серии А, и Кубка Италии – в этом году случайно не забрались в финал, а обычно справляются с задачей, и в Лиге чемпионов, ведь главной задачей «бьянконери» остается победа в турнире, в которой Де Хеа ни разу не выигрывал, хотя мечтает о кубке.