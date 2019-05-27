«Зенит» ушел в отпуск до 14 июня

сегодня, 19:44

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что команда ушла в летний отпуск.

Планируется, что команда соберется в Петербурге 14 июня и после прохождения медосмотра отправится на сборы в Австрию. Команда будет работать в Зальфедене с 18 по 29 июня и сыграет товарищеские матчи с австрийским «Ваккером» (21 июня) и болгарским «Левски» (25 июня).