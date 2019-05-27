«Зенит» ушел в отпуск до 14 июня

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что команда ушла в летний отпуск.
Планируется, что команда соберется в Петербурге 14 июня и после прохождения медосмотра отправится на сборы в Австрию. Команда будет работать в Зальфедене с 18 по 29 июня и сыграет товарищеские матчи с австрийским «Ваккером» (21 июня) и болгарским «Левски» (25 июня).
Напомним, то «Зенит» по итогам минувшего сезона стал самой посещаемой командой РПЛ.
Через год будем снова чемпионами !!!!
Через год будем снова чемпионами !!!!
Время пробежит БЫСТРО!
Дорога каждая минута активного отдыха.
Вперёд Зенит!
Время пробежит БЫСТРО!
Дорога каждая минута активного отдыха.
Вперёд Зенит!