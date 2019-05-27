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«Зенит» ушел в отпуск до 14 июня

сегодня, 19:44

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что команда ушла в летний отпуск. 

Планируется, что команда соберется в Петербурге 14 июня и после прохождения медосмотра отправится на сборы в Австрию. Команда будет работать в Зальфедене с 18 по 29 июня и сыграет товарищеские матчи с австрийским «Ваккером» (21 июня) и болгарским «Левски» (25 июня).

Напомним, то «Зенит» по итогам минувшего сезона стал самой посещаемой командой РПЛ.

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Все комментарии
Gessenschaft
Gessenschaft
   325 / 835
сегодня в 20:01
СПАРТАК УШЕЛ 3.. НАВСЕГДА!
kastites
kastites
   34 / 835
сегодня в 19:59
Хорошего отдыха чемпион !!!!
Через год будем снова чемпионами !!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 835
сегодня в 19:56
Ушел победителем!!!
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 835
сегодня в 19:51
Удачно отдохнуть, чай не свиньи, заслужили.
Sysanin101
Sysanin101
   372 / 835
сегодня в 19:50
Желаем зенитовцам ОТЛИЧНО отдохнуть и с новыми сила да в футбольный бой - достойно выступить в чемпионате, в Европе и даже в кубке России.
Время пробежит БЫСТРО!
Дорога каждая минута активного отдыха.
Вперёд Зенит!
Klasse
Klasse
   554 / 835
сегодня в 19:50
после 6 тура лч питерские бабки скинутся зинаиде на новые колготки))
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