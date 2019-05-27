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«Краснодар» сыграет с ЦСКА, «Ростовом» и «Спартаком» в Кубке «Матч Премьер»

сегодня, 19:05

«Краснодар» рассказал о подготовке команды к следующему сезону. Отпуск «горожан» продлится всего две недели - до 10 июня.

10 июня команда соберется на «Четуке» [база клуба]. Два первых дня по традиции будут посвящены медицинскому обследованию, а затем «Краснодар» приступит к планомерной работе на своей тренировочной базе. Первый сбор завершится 20 июня, 21 и 22 числа «черно-зеленые» получат выходные, 23 и 24 дня вновь потренируются на «Четуке». 25 июня «Краснодар» отправится в Австрию, где во время второго подготовительного сбора примет участие в турнире на Кубок «Матч Премьер». Помимо нашей команды, за трофей, учрежденный популярным российским телеканалом, и призовой фонд поборются «Ростов» и два столичных коллектива – ЦСКА и «Спартак».

Игры турнира пройдут в австрийском городе Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». По регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг. В случае ничейного результата по итогам 90 минут победителя в матче определит серия пенальти. За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в серии пенальти – 2, за поражение в серии пенальти – 1 очко. Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

«Краснодар» также показал предварительный календарь игр команды в рамках Кубка «Матч Премьер».

27 июня. «Краснодар» – ЦСКА

30 июня. «Краснодар» – «Ростов»

4 июля. «Спартак» – «Краснодар»

7 июля в расписании «черно-зеленых» запланирован еще один спарринг, соперник по которому будет определен позже. Сразу после его окончания команда вернется в Краснодар и заключительный этап подготовки к старту нового сезона проведет на своей базе.

Напомним, зимой Кубок «Матч Премьер» завоевал «Спартак».

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Все комментарии
makkie
makkie
   24 / 834
сегодня в 19:46
Зенит слился, не хочет повторения 0-3 от Спартака на прошлом Кубке Матч Премьер :)
Байкал-38.
Байкал-38. ответил FCSM всегда первый
   227 / 834
сегодня в 19:39
Как ни странно бомбит не у болельщиков Спартака а у тебя!
Ты что то попутал опять, это просто констатация факта не более того. А о чём ты написал это как раз у тебя происходит, так как грамотно ответить не можешь! Да и в принципе, что тут можно ответить когда так оно и есть!
ДАША Д
ДАША Д
   150 / 834
сегодня в 19:37
Зенит оказался недостоин.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   4 / 834
сегодня в 19:35
Пусть Федун снова привозит с собой Лапочкина и возьмет мега-крутую чашку.
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый ответил Байкал-38
   528 / 834
сегодня в 19:24
Как ни странно бомбит не у болельщиков Спартака а у тебя!
номер 12
номер 12
   355 / 834
сегодня в 19:24
Ну хоть так. Надо же порадовать Федуна трофеем - на протяжения сезона больше не будет.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Abris
   11 / 834
сегодня в 19:14
Кубок Тины только для свиней, им все равно другого никогда не завоевать.
Сдаётся он только для этого и придуман!
Как они себя копытцами били, что победили Зенит и Локо и завоевали этот кубок. Итог Зенит золото, Локо кубок и серебро, Спартак позорный вылет из кубка и 5 место!
drug01
drug01
   119 / 834
сегодня в 19:13
Хорошие игры...!
Nimbles
Nimbles
   88 / 834
сегодня в 19:11
Две пердитвных команды и две не пердивных.
Abris
Abris
   83 / 834
сегодня в 19:07
Кубок Тины только для свиней, им все равно другого никогда не завоевать.
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