«Краснодар» сыграет с ЦСКА, «Ростовом» и «Спартаком» в Кубке «Матч Премьер»

«Краснодар» рассказал о подготовке команды к следующему сезону. Отпуск «горожан» продлится всего две недели - до 10 июня.

10 июня команда соберется на «Четуке» [база клуба]. Два первых дня по традиции будут посвящены медицинскому обследованию, а затем «Краснодар» приступит к планомерной работе на своей тренировочной базе. Первый сбор завершится 20 июня, 21 и 22 числа «черно-зеленые» получат выходные, 23 и 24 дня вновь потренируются на «Четуке». 25 июня «Краснодар» отправится в Австрию, где во время второго подготовительного сбора примет участие в турнире на Кубок «Матч Премьер». Помимо нашей команды, за трофей, учрежденный популярным российским телеканалом, и призовой фонд поборются «Ростов» и два столичных коллектива – ЦСКА и «Спартак».

Игры турнира пройдут в австрийском городе Пёллау на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау». По регламенту соперники сыграют каждый с каждым в один круг. В случае ничейного результата по итогам 90 минут победителя в матче определит серия пенальти. За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в серии пенальти – 2, за поражение в серии пенальти – 1 очко. Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на канале «Матч Премьер».