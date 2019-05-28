Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом заключительного тура РПЛ.
В матче с «Крыльями Советов» молодой форвард оформил дубль.
Чалов набрал 27540 голосов (53,71 %). Второе место в голосовании занял Себастьян Дриусси из «Зенита» (18797 голосов), который тоже забил два мяча, но в ворота «Енисея».
Стоит отметить, что Чалов был признан лучшим и по итогам 29-го тура чемпионата.
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ
РЫКОВ НЕ ДАСТ СОВРАТЬ !
ГЫ-ГЫ
РЫКОВ НЕ ДАСТ СОВРАТЬ !
ГЫ-ГЫ
уже не смешно за жеребца
снова гол хламу и лучший
опять боты голосовали
уже не смешно за жеребца
снова гол хламу и лучший
опять боты голосовали
Заслужил 👏👏👏👏👏
Заслужил 👏👏👏👏👏