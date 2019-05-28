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Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

сегодня, 09:34

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом заключительного тура РПЛ.

В матче с «Крыльями Советов» молодой форвард оформил дубль. 

Чалов набрал 27540 голосов (53,71 %). Второе место в голосовании занял Себастьян Дриусси из «Зенита» (18797 голосов), который тоже забил два мяча, но в ворота «Енисея».

Стоит отметить, что Чалов был признан лучшим и по итогам 29-го тура чемпионата.

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   10 / 830
сегодня в 10:49
СЕМИНОЛЬНЫЙ МОГ БЫ С НИМ ПОТЯГАТЬСЯ, ДА В ЭТОМ ТУРНИРЕ БОЛЬШЕ НЕ УЧАСТВУЕТ !!! ГЫ-ГЫ-ГЫ
лучше там не участвовать,позора нам не надо,как у коней,что вечно ПОСЛЕДНИЕ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил FILL3286
   66 / 830
сегодня в 10:47
А лучший врать ЛЧ за последние 11 лет это однозначно Акинфеев43.
СЕМИНОЛЬНЫЙ МОГ БЫ С НИМ ПОТЯГАТЬСЯ, ДА В ЭТОМ ТУРНИРЕ БОЛЬШЕ НЕ УЧАСТВУЕТ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
FILL3286
FILL3286
   10 / 830
сегодня в 10:45
А Игорю43 нужно вручить приз за сезон---- лучший "ДОМИК" ЧЕМПИОНАТА))
cska plus
cska plus
   6 / 830
сегодня в 10:41
Федя кпасава! Он вообще выдал отличный сезон
FILL3286
FILL3286 ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   10 / 830
сегодня в 10:29
А ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ СЕЗОНА ЭТО МАКСИМЕНКО ! РЫКОВ НЕ ДАСТ СОВРАТЬ ! ГЫ-ГЫ
А лучший врать ЛЧ за последние 11 лет это однозначно Акинфеев43.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   66 / 830
сегодня в 10:28
А ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ СЕЗОНА ЭТО МАКСИМЕНКО !

РЫКОВ НЕ ДАСТ СОВРАТЬ !

ГЫ-ГЫ
Брулин
Брулин
   84 / 830
сегодня в 10:25
Я за Спартак, но Чалов нравится. Желаю ему удачи и отъезда в Европу.
FILL3286
FILL3286
   10 / 830
сегодня в 10:17
аххахахаххаха
уже не смешно за жеребца
снова гол хламу и лучший
опять боты голосовали
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   36 / 830
сегодня в 10:16
Заслужил, да и гинеру приятно...
ОПС
ОПС
   215 / 830
сегодня в 10:12
Тур был ударный и выбор есть
311
311
   41 / 830
сегодня в 10:11
Игрок тура однозначно Максименко, порадовал всю Россию!)
ROGAN777
ROGAN777
сегодня в 10:08
Федор, конечно, молодец. Но не понимаю этого сумашествия по нему. Он еще очень сырой и забивает редко. 0,5 гола за игру - довольно средний показатель. Да и частенько он тераеятся во время игры и пропадает. Работать и работать еще.
drug01
drug01
   106 / 830
сегодня в 09:59
Хороший пример для молодёжи!
Великолепный
Великолепный ответил Don trambon
   57 / 830
сегодня в 09:58
👍👍👍
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   25 / 830
сегодня в 09:57
Дзюба тоже хорош. Раздает направо и налево голевые передачи.
Великолепный
Великолепный
   57 / 830
сегодня в 09:53
Молодец Федор!
Заслужил 👏👏👏👏👏
11-и метровый
11-и метровый
   18 / 830
сегодня в 09:44
Заслужил, респект!
Don trambon
Don trambon
   70 / 830
сегодня в 09:40
Сейчас тарасовские опять скажут что голосование было проведено в закрытой группе ЦСКА во ВК, а так бы если знали, то *многомиллионная* армия хрюш проголосовала бы за более достойного игрока, а именно за Мааааааксиииименкооо!
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