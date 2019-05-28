Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

сегодня, 09:34

Нападающий ЦСКА признан лучшим футболистом заключительного тура РПЛ .

В матче с «Крыльями Советов» молодой форвард оформил дубль.

Чалов набрал 27540 голосов (53,71 %). Второе место в голосовании занял из «Зенита» (18797 голосов), который тоже забил два мяча, но в ворота «Енисея».

Стоит отметить, что Чалов был признан лучшим и по итогам 29-го тура чемпионата.