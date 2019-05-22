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Чалов - лучший игрок 29-го тура РПЛ

сегодня, 09:22

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом 29-го тура чемпионата России.

На прошлой неделе Чалов забил гол в ворота «Ахмата», который стал единственным в той встрече

21-летний форвард набрал 49,42 % голосов по итогам опроса. Вторым стал Антон Миранчук («Локомотив», 15,42 %). Третий - Лоренцо Мельгарехо («Спартак», 10,88 %).

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Все комментарии
makkie
makkie ответил ПерекатиПоле
   18 / 834
сегодня в 13:05
По большому счёту, это было не голосование за лучшего игрока тура. Это было голосование за самую популярную команду Москвы. Кони первые, Локо вторые, спартак - предпоследние.
А если фейков и клонов на Соккере посчитать?
Зенит и цска - первые, Спартак предпоследний)
Озеров
Озеров
   43 / 834
сегодня в 13:02
Упс

Специалист по хрякам вылез

Толик тебе надо было в Тимирязевку идти

А ты зачем то в юридический подался
амурец
амурец ответил Ваня лучший
   145 / 834
сегодня в 12:59
Просто хряки сильно возбуждаются при любом упоминании ЦСКА. Это от избытка "духа" у них в хлеву. Так бывает.
ну я тоже не болельщик ЦСКА и по поводу лучшего игрока тура у меня своё мнение, но раз так показал опрос надо согласится это решила не какая то там комиссия это решили болельщики
Zeychba
Zeychba
сегодня в 12:55
Стадион собьрать не могут, зато ботов наплодить для голосования - в этом лучшие.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Владимир_Спартак
   102 / 834
сегодня в 12:49
Какой наш футбол, такие и лучшие)) 😱
Естественно лучшим был Глушаков уже который тур подряд. Нормальные любители футбола к этому голосованию относятся снисходительно, но хряки они ведь не такие. У них "дух"!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил амурец
   102 / 834
сегодня в 12:46
это результаты опроса, просто болельщики признали Чалова лучшим. в чем проблема?
Просто хряки сильно возбуждаются при любом упоминании ЦСКА. Это от избытка "духа" у них в хлеву. Так бывает.
амурец
амурец
   145 / 834
сегодня в 12:35
это результаты опроса, просто болельщики признали Чалова лучшим. в чем проблема?
Озеров
Озеров ответил ПерекатиПоле
   43 / 834
сегодня в 12:32
По большому счёту, это было не голосование за лучшего игрока тура. Это было голосование за самую популярную команду Москвы. Кони первые, Локо вторые, спартак - предпоследние.
Ну это как в питере

Зенит лучшая команда питера

Она же и худшая
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 834
сегодня в 12:24
Федор явно лучшим не был, объективности ради.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   47 / 834
сегодня в 12:22
По большому счёту, это было не голосование за лучшего игрока тура. Это было голосование за самую популярную команду Москвы. Кони первые, Локо вторые, спартак - предпоследние.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   30 / 834
сегодня в 12:21
Заслужил.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   188 / 834
сегодня в 12:15
Какой наш футбол, такие и лучшие)) 😱
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 834
сегодня в 12:09
Смотрю, народ не особо одобряет этот выбор...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   45 / 834
сегодня в 12:01
Поздравляю, с большим отрывом от конкурентов!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 834
сегодня в 11:37
Когда закончат проводить опрос на выходе с ВЭБ-Арены..???

Видать чтоб некоторым было не стыдно за неуклюжее направдоподобное продуманно-спланированное падение в штрафной - получите премию "Лучший игрок тура"....)))

Да любой игрок условного "Краснодара",включая запасных)))...в 100 крат более достоин данной премии.....

Думаю если проводили бы реальный опрос - за Фёдора в данном туре проголосовал бы не более 1 человека из 10-ти.....ибо после такой игры ЦСКА искать лучшего игрока тура среди игроков этой команды - это надо быть сверхпредвзятым....
морозз
морозз ответил Беланов
   57 / 834
сегодня в 11:36
Так он бы и не упал, если бы его не сбили. Он же не нырял как Мельгарехо
Ныряют все, в том числе и Криштиану и Месси! Только за нырки не награждают!
морозз
морозз ответил Суеверный
   57 / 834
сегодня в 11:35
Да, Игорь Беланов запомнился всем бескопромистностью, и "нырки" ниже его достоинства. Лишь немного старше меня. Чем сейчас занят? А сколько раз били сзади по ногам? Статистики в числе не сойдутся.
Гениальный был футболист а какая скорость и принятие решения на этой скорости! В те времена весь Динамо Киев состоял из таких креативных футболистов
spartach091
spartach091
   169 / 834
сегодня в 11:34
Клоны голосовали
spartach n1
spartach n1
   133 / 834
сегодня в 11:30
Заполярный
Заполярный
   83 / 834
сегодня в 11:24
ЗА НЫРОК В ШТРАФНОЙ ЛУЧШИЙ ИГРОК. КУДА КАТИТСЯ НАШ ФУТБОЛ

СЕЙЧАС ЕЩЕ ДЗЮБА ЖАЛОБУ ПОДАСТ, ПОЧЕМУ ЕГО НЕ НАЗНАЧИЛИ ЛУЧШИМ.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Томик
   102 / 834
сегодня в 11:20
Заставил? Похоже. Оттолкнул защитника рукой и заскочил в угол штрафной, а там при попытке защитника снова сблизиться рухнул. Достойно лучшего игрока тура. Хотя бы не Ахметов. Когда тому начинают осанну петь, я уже перестаю понимать во что они играют. А молодец судья.
Не перевелись еще фантазеры в РФ.
Томик
Томик ответил Беланов
   132 / 834
сегодня в 11:19
В тяжёлом матче своей активной игрой заставил соперника нарушить правила в штрафной и затем реализовал пенальти - Фёдор молодец!
Заставил? Похоже. Оттолкнул защитника рукой и заскочил в угол штрафной, а там при попытке защитника снова сблизиться рухнул. Достойно лучшего игрока тура. Хотя бы не Ахметов. Когда тому начинают осанну петь, я уже перестаю понимать во что они играют. А молодец судья.
Absinthe
Absinthe ответил морозз
   108 / 834
сегодня в 11:18
Это Беланов играл в штрафной до последнего, не падал а забивал! А это падение уже разобрали на всех канал и пришли к выводу что был нырок! Так что вдвойне позорно, для нашего футбола ...признавать вот такого футболиста, за его нырок лучшим!
Для нашего позорно всё, что связано с Цска)
Беланов
Беланов ответил Заполярный
   216 / 834
сегодня в 11:11
Я это и написал, уймись уже
spartach n1
spartach n1
   133 / 834
сегодня в 11:09
Озеров
Озеров ответил Беланов
   43 / 834
сегодня в 11:08
    Суеверный
    Суеверный ответил морозз
       258 / 834
    сегодня в 11:03
    Это Беланов играл в штрафной до последнего, не падал а забивал! А это падение уже разобрали на всех канал и пришли к выводу что был нырок! Так что вдвойне позорно, для нашего футбола ...признавать вот такого футболиста, за его нырок лучшим!
    Да, Игорь Беланов запомнился всем бескопромистностью, и "нырки" ниже его достоинства. Лишь немного старше меня. Чем сейчас занят? А сколько раз били сзади по ногам? Статистики в числе не сойдутся.
    beefs
    beefs
       161 / 834
    сегодня в 11:00
    а Вы иногда хоть смотрите другие матчи....
    Суеверный
    Суеверный ответил Шуnя771
       258 / 834
    сегодня в 10:58
    По мне так лучший Игорь Владимирович!
    Вратарь и так полкоманды. При очень ненадежной обороне армейцы пропустили меньше всех.... Или не так? Сейчас гляну... Нет, Ростов пропустил на мяч меньше, а ЦСКА с Краснодаром делят второе-третье место.
    Суеверный
    Суеверный ответил RIR68
       258 / 834
    сегодня в 10:53
    премию за это дают?
    Было бы справедливо. И совсем необязательно материальную. "Кожанный мяч", вполне достаточно. Тысячи ребят им "грезят", очень почетная премия. У кого есть? У меня нет. А жаль...
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