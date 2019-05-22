Чалов - лучший игрок 29-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом 29-го тура чемпионата России.
На прошлой неделе Чалов забил гол в ворота «Ахмата», который стал единственным в той встрече.
21-летний форвард набрал 49,42 % голосов по итогам опроса. Вторым стал Антон Миранчук («Локомотив», 15,42 %). Третий - Лоренцо Мельгарехо («Спартак», 10,88 %).
Зенит и цска - первые, Спартак предпоследний)
Зенит и цска - первые, Спартак предпоследний)
Специалист по хрякам вылез
Толик тебе надо было в Тимирязевку идти
А ты зачем то в юридический подался
Специалист по хрякам вылез
Толик тебе надо было в Тимирязевку идти
А ты зачем то в юридический подался
Зенит лучшая команда питера
Она же и худшая
Зенит лучшая команда питера
Она же и худшая
Видать чтоб некоторым было не стыдно за неуклюжее направдоподобное продуманно-спланированное падение в штрафной - получите премию "Лучший игрок тура"....)))
Да любой игрок условного "Краснодара",включая запасных)))...в 100 крат более достоин данной премии.....
Думаю если проводили бы реальный опрос - за Фёдора в данном туре проголосовал бы не более 1 человека из 10-ти.....ибо после такой игры ЦСКА искать лучшего игрока тура среди игроков этой команды - это надо быть сверхпредвзятым....
Видать чтоб некоторым было не стыдно за неуклюжее направдоподобное продуманно-спланированное падение в штрафной - получите премию "Лучший игрок тура"....)))
Да любой игрок условного "Краснодара",включая запасных)))...в 100 крат более достоин данной премии.....
Думаю если проводили бы реальный опрос - за Фёдора в данном туре проголосовал бы не более 1 человека из 10-ти.....ибо после такой игры ЦСКА искать лучшего игрока тура среди игроков этой команды - это надо быть сверхпредвзятым....
СЕЙЧАС ЕЩЕ ДЗЮБА ЖАЛОБУ ПОДАСТ, ПОЧЕМУ ЕГО НЕ НАЗНАЧИЛИ ЛУЧШИМ.
СЕЙЧАС ЕЩЕ ДЗЮБА ЖАЛОБУ ПОДАСТ, ПОЧЕМУ ЕГО НЕ НАЗНАЧИЛИ ЛУЧШИМ.
не иначе джопс в модераторской
Кто тебе еще 63 прикроет
не иначе джопс в модераторской
Кто тебе еще 63 прикроет