Чалов - лучший игрок 29-го тура РПЛ

сегодня, 09:22

Нападающий ЦСКА признан лучшим футболистом 29-го тура чемпионата России.

На прошлой неделе Чалов забил гол в ворота «Ахмата», который стал единственным в той встрече.

21-летний форвард набрал 49,42 % голосов по итогам опроса. Вторым стал («Локомотив», 15,42 %). Третий - («Спартак», 10,88 %).