РФС планирует потратить в 2019 году 4,482 млрд рублей

сегодня, 17:40

Сегодня состоялась конференция РФС , на которой рассматривался один из важнейших вопросов - утверждение бюджета организации на 2019 год.

Ожидается, что бюджет союза будет дефицитным - заработать планируется 4,473 млрд рублей, а потратить - 4,482 млрд. Продажа прав на телетрансляции принесет РФС 790 млн рублей, еще 2,234 млрд рублей будет получено в результате сотрудничества со спонсорами и рекламодателями. Доходы от реализации билетов должны составить 153 млн рублей, прочие доходы - 30 млн рублей. Целевые доходы РФС (программы ФИФА и УЕФА , целевые программы сторонних организаций, лицензирование, сертификация и взносы) составят 1,116 млрд рублей.

На сборные команды в 2019 году РФС планирует потратить 1,937 млрд рублей. Отмечается, что в 2018 году организация потратила на национальные команды вдвое больше запланированного - 2,427 рублей.

В прошлом году расходы РФС составили 4,578 млрд рублей, а доходы - 4,535 млрд.