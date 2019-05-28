ГлавнаяНовости

РФС планирует потратить в 2019 году 4,482 млрд рублей

сегодня, 17:40

Сегодня состоялась конференция РФС, на которой рассматривался один из важнейших вопросов - утверждение бюджета организации на 2019 год.

Ожидается, что бюджет союза будет дефицитным - заработать планируется 4,473 млрд рублей, а потратить - 4,482 млрд. Продажа прав на телетрансляции принесет РФС 790 млн рублей, еще 2,234 млрд рублей будет получено в результате сотрудничества со спонсорами и рекламодателями. Доходы от реализации билетов должны составить 153 млн рублей, прочие доходы - 30 млн рублей. Целевые доходы РФС (программы ФИФА и УЕФА, целевые программы сторонних организаций, лицензирование, сертификация и взносы) составят 1,116 млрд рублей.

На сборные команды в 2019 году РФС планирует потратить 1,937 млрд рублей. Отмечается, что в 2018 году организация потратила на национальные команды вдвое больше запланированного - 2,427 рублей.

В прошлом году расходы РФС составили 4,578 млрд рублей, а доходы - 4,535 млрд.

Глава организации Александр Дюков отметил, что РФС будет привлекать дополнительные средства, часть которых будет направлена на реализацию программ развития футбола, а также на финансирование региональных футбольных федераций.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Амкар» исключен из РФС
Сегодня, 11:18 Комментарии12
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
23 мая Комментарии8
Сафонов: «У „Анжи“ есть возможность получить лицензию через апелляцию»
21 мая Комментарии21
«Тамбов» прошел лицензирование РФС
17 мая Комментарии11
РФС и РУСАДА подпишут договор о сотрудничестве 14 мая
13 мая Комментарии4
«Сахалин» не подал заявку на лицензирование
07 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   16 / 832
сегодня в 18:07
Половину, как всегда разворуют, остальное уйдет на помощь свиням и Анжи.
Garrincha58
Garrincha58
   257 / 832
сегодня в 17:54
а сколько себе в карман об этом умалчивают
ДСА
ДСА
   129 / 832
сегодня в 17:51
Живут на широкую ногу!
Charismatic
Charismatic
   629 / 832
сегодня в 17:46
И все потратить на покупку чемпионства Зенита? Не дорого ли?
Конь 666
Конь 666
   361 / 832
сегодня в 17:46
Они уже сразу курсуют, что сотку лямов ну никак не заработать, чтоб в ноль хотя бы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100