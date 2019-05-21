Сафонов: «У „Анжи“ есть возможность получить лицензию через апелляцию»

Заместитель главы департамента по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов заявил, что 10 клубов не прошли процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в следующем сезоне.
Состоялось процедура лицензирования клубов РПЛ и ФНЛ. Было подано 44 заявки, лицензирование не прошли 10 клубов, у них есть возможность получить лицензию через апелляцию. Почему клубы не прошли лицензирование? У всех этих команд не был утвержден бюджет.
Напомним, что в выдаче лицензии РФС отказано «Анжи» (Махачкала), «Балтике» (Калининград), «Мордовии» (Саранск), «Лучу» (Владивосток), «Чайке» (Ростовская область), «Урожаю» (Краснодар), «Авангарду» (Курск) и еще трем клубам ПФЛ.
Анжи прежде всего не нужен самим дагестанцам! Иначе почему каждую домашнюю игру пустой стадион? Для примера когда на стадионе появился Хабиб стадион был полон, но они пришли на него, а до Анжи им пофиг.
Хорошо болеть когда выигрывают, а в трудную минуту все отвернулись, вот и вся любовь.
Насчёт крышки гроба, я скажу так, какая радость была в прошлом году, когда танцы устраивали на крышке Амкара, как этому радовались, как кричали во всех соц. сетях "спасибо Амкар, что ты сдох". Даже недавно прочитал, на соккере, что мол может кто нибудь ещё загнётся с РПЛ или из тех кто из ФНЛ вышел и Анжи останется. Это по твоему нормально?
Если команда только мучается и какой от неё толк? А у каждой команды своя история и на других смотреть не надо. Можно о понтах "болельщиков" Анжи много говорить, а смысл?
Анжи прежде всего не нужен самим дагестанцам! Иначе почему каждую домашнюю игру пустой стадион? Для примера когда на стадионе появился Хабиб стадион был полон, но они пришли на него, а до Анжи им пофиг.
Хорошо болеть когда выигрывают, а в трудную минуту все отвернулись, вот и вся любовь.
Насчёт крышки гроба, я скажу так, какая радость была в прошлом году, когда танцы устраивали на крышке Амкара, как этому радовались, как кричали во всех соц. сетях "спасибо Амкар, что ты сдох". Даже недавно прочитал, на соккере, что мол может кто нибудь ещё загнётся с РПЛ или из тех кто из ФНЛ вышел и Анжи останется. Это по твоему нормально?
Если команда только мучается и какой от неё толк? А у каждой команды своя история и на других смотреть не надо. Можно о понтах "болельщиков" Анжи много говорить, а смысл?
Итог мы видим. Игроки жалуются, что даже их обедами на выезде не кормят, даже на домашние матчи добираются с горем пополам, не говоря про выезда. Люди не получают зарплату несколько месяцев!
Зачем им выдавать лицензию на участие в ФНЛ? Там если посмотреть то количество команд больше чем в РПЛ, а значит и транспортных затрат больше, а если ещё прибавить, что география раздута по всей стране, то это уже заранее можно говорить, снятие после первого круга, если ещё доживут.
Самое разумное им играть в ПФЛ, а ещё лучше на первенство города Махачкалы. Там и на городском автобусе на матчи добираться можно будет, куда дешевле чем до Владивостока на попутках добираться!
Итог мы видим. Игроки жалуются, что даже их обедами на выезде не кормят, даже на домашние матчи добираются с горем пополам, не говоря про выезда. Люди не получают зарплату несколько месяцев!
Зачем им выдавать лицензию на участие в ФНЛ? Там если посмотреть то количество команд больше чем в РПЛ, а значит и транспортных затрат больше, а если ещё прибавить, что география раздута по всей стране, то это уже заранее можно говорить, снятие после первого круга, если ещё доживут.
Самое разумное им играть в ПФЛ, а ещё лучше на первенство города Махачкалы. Там и на городском автобусе на матчи добираться можно будет, куда дешевле чем до Владивостока на попутках добираться!