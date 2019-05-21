Сафонов: «У „Анжи“ есть возможность получить лицензию через апелляцию»

сегодня, 15:58

Заместитель главы департамента по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов заявил, что 10 клубов не прошли процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в следующем сезоне.

Состоялось процедура лицензирования клубов РПЛ и ФНЛ . Было подано 44 заявки, лицензирование не прошли 10 клубов, у них есть возможность получить лицензию через апелляцию. Почему клубы не прошли лицензирование? У всех этих команд не был утвержден бюджет.