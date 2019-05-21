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Сафонов: «У „Анжи“ есть возможность получить лицензию через апелляцию»

сегодня, 15:58

Заместитель главы департамента по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов заявил, что 10 клубов не прошли процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой РФС в следующем сезоне.

Состоялось процедура лицензирования клубов РПЛ и ФНЛ. Было подано 44 заявки, лицензирование не прошли 10 клубов, у них есть возможность получить лицензию через апелляцию. Почему клубы не прошли лицензирование? У всех этих команд не был утвержден бюджет.

Напомним, что в выдаче лицензии РФС отказано «Анжи» (Махачкала), «Балтике» (Калининград), «Мордовии» (Саранск), «Лучу» (Владивосток), «Чайке» (Ростовская область), «Урожаю» (Краснодар), «Авангарду» (Курск) и еще трем клубам ПФЛ.

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Байкал-38
Байкал-38 ответил tamerlan71
   10 / 845
сегодня в 19:00
Танцы на крышке гроба?! Как бы РФПЛ вообще не сократилась до первенства Москвы с приглашенными командами из Питера, Грозного и Краснодара. Остальные ведь из республиканского бюджета содержатся, а времена сейчас не лучшие ни для губеров, ни для народа, и это уже видно по уровню нашего чемпа, который откатился к началу 2-тысячных за последние 2 сезона.
Это скорее всего констатация факта! Ну вот ответьте мне зачем нужна такая команда? Все разговоры о том же бренде или какой то там истории это только слова нескольких людей.
Анжи прежде всего не нужен самим дагестанцам! Иначе почему каждую домашнюю игру пустой стадион? Для примера когда на стадионе появился Хабиб стадион был полон, но они пришли на него, а до Анжи им пофиг.
Хорошо болеть когда выигрывают, а в трудную минуту все отвернулись, вот и вся любовь.
Насчёт крышки гроба, я скажу так, какая радость была в прошлом году, когда танцы устраивали на крышке Амкара, как этому радовались, как кричали во всех соц. сетях "спасибо Амкар, что ты сдох". Даже недавно прочитал, на соккере, что мол может кто нибудь ещё загнётся с РПЛ или из тех кто из ФНЛ вышел и Анжи останется. Это по твоему нормально?
Если команда только мучается и какой от неё толк? А у каждой команды своя история и на других смотреть не надо. Можно о понтах "болельщиков" Анжи много говорить, а смысл?
tamerlan71
tamerlan71 ответил Байкал-38.
   743 / 845
сегодня в 18:45
Прошлым годом Анжи так же в последний момент уговорила, именно уговорила, что бы им дали лицензию, дав гарантии, что по ходу всё исправят и найдут спонсоров. Итог мы видим. Игроки жалуются, что даже их обедами на выезде не кормят, даже на домашние матчи добираются с горем пополам, не говоря про выезда. Люди не получают зарплату несколько месяцев! Зачем им выдавать лицензию на участие в ФНЛ? Там если посмотреть то количество команд больше чем в РПЛ, а значит и транспортных затрат больше, а если ещё прибавить, что география раздута по всей стране, то это уже заранее можно говорить, снятие после первого круга, если ещё доживут. Самое разумное им играть в ПФЛ, а ещё лучше на первенство города Махачкалы. Там и на городском автобусе на матчи добираться можно будет, куда дешевле чем до Владивостока на попутках добираться!
Танцы на крышке гроба?! Как бы РФПЛ вообще не сократилась до первенства Москвы с приглашенными командами из Питера, Грозного и Краснодара. Остальные ведь из республиканского бюджета содержатся, а времена сейчас не лучшие ни для губеров, ни для народа, и это уже видно по уровню нашего чемпа, который откатился к началу 2-тысячных за последние 2 сезона.
Байкал-38.
Байкал-38.
   187 / 845
сегодня в 17:09
Прошлым годом Анжи так же в последний момент уговорила, именно уговорила, что бы им дали лицензию, дав гарантии, что по ходу всё исправят и найдут спонсоров.
Итог мы видим. Игроки жалуются, что даже их обедами на выезде не кормят, даже на домашние матчи добираются с горем пополам, не говоря про выезда. Люди не получают зарплату несколько месяцев!
Зачем им выдавать лицензию на участие в ФНЛ? Там если посмотреть то количество команд больше чем в РПЛ, а значит и транспортных затрат больше, а если ещё прибавить, что география раздута по всей стране, то это уже заранее можно говорить, снятие после первого круга, если ещё доживут.
Самое разумное им играть в ПФЛ, а ещё лучше на первенство города Махачкалы. Там и на городском автобусе на матчи добираться можно будет, куда дешевле чем до Владивостока на попутках добираться!
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 845
сегодня в 16:34
Самое интересное: Чайка с Урожаем бьются за путевку в ФНЛ, а оказывается бестолку.
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 845
сегодня в 16:14
Удачи Анжи.
handreb
handreb
   73 / 845
сегодня в 16:05
На Анжи опять угрохают кучу денег, а потом разгонят.
STVA 1
STVA 1
   35 / 845
сегодня в 16:02
Смысл в апелляции , когда денег нет .
Abris
Abris
   166 / 845
сегодня в 16:00
Зачем Анжи лицензия на грани закрытия?
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