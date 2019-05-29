Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру. Об этом сообщили в компании SILA International Lawyers, которая представляет интересы спортсмена.
Мы подтверждаем, что он завершил карьеру.
Напомним, что недавно «Локомотив» и 35-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Спасибо за всё, Игорь! За борьбу, за самоотдачу, за неуступчивость везде и во всём! И за голы, особенно за тот, 14 мая 2008 года, исторический, ну и важнейший мяч в ворота ЦСКА осенью 2007!
Вылили, правда, грязи на тебя халкофилы с 2012 года изрядно и крайнем выставили в той 33ной истории, где, прямо скажем, с руководства надо было спрашивать в первую очередь, как и во всём, что случилось позже, но жизнь всё расставила по своим местам - с тобой у нас была отличная играющая команда, а после их португало-бразило-бельгийских кумиров в 2016 году осталось позорное пепелище, непреодолённое до сих пор, только здесь уже крайнего из тебя сделать не получается. А ты и после ухода не раз доказывал, что ты игрок большого уровня. Победы с Локо тому подтверждение!
Ещё раз, огромное тебе спасибо за всё и удачи в дальнейшем!
Спасибо за всё, Игорь! За борьбу, за самоотдачу, за неуступчивость везде и во всём! И за голы, особенно за тот, 14 мая 2008 года, исторический, ну и важнейший мяч в ворота ЦСКА осенью 2007!
Вылили, правда, грязи на тебя халкофилы с 2012 года изрядно и крайнем выставили в той 33ной истории, где, прямо скажем, с руководства надо было спрашивать в первую очередь, как и во всём, что случилось позже, но жизнь всё расставила по своим местам - с тобой у нас была отличная играющая команда, а после их португало-бразило-бельгийских кумиров в 2016 году осталось позорное пепелище, непреодолённое до сих пор, только здесь уже крайнего из тебя сделать не получается. А ты и после ухода не раз доказывал, что ты игрок большого уровня. Победы с Локо тому подтверждение!
Ещё раз, огромное тебе спасибо за всё и удачи в дальнейшем!
Удачи в личной жизни!
Удачи в личной жизни!
Всё же много титулов взял, в финале УЕФА забивал.
Всё же много титулов взял, в финале УЕФА забивал.
Не слышишь что ли? Тебя в СПАТАК зовут. 🤣🤣🤣🤣
Не слышишь что ли? Тебя в СПАТАК зовут. 🤣🤣🤣🤣
Правда заморал себя анжи и д-мо, но в Локо, а особенно в Зените провёл время достойно.
Правда заморал себя анжи и д-мо, но в Локо, а особенно в Зените провёл время достойно.