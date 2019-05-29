Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

сегодня, 16:03

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» завершил игровую карьеру. Об этом сообщили в компании SILA International Lawyers, которая представляет интересы спортсмена.

Мы подтверждаем, что он завершил карьеру.

Напомним, что недавно «Локомотив» и 35-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.