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Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

сегодня, 16:03

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру. Об этом сообщили в компании SILA International Lawyers, которая представляет интересы спортсмена.

Мы подтверждаем, что он завершил карьеру.

Напомним, что недавно «Локомотив» и 35-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

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Все комментарии
Danila Selin
Danila Selin
   401 / 829
сегодня в 17:09
Не все его поступки взывают одобрение... В какой-то степени и сам виноват, что закончил не так как хотел, а вот так вот. Будем наедятся, что не будет желчью лить и злобой на всех.
CSKA2012
CSKA2012
   160 / 829
сегодня в 17:09
Удачи Игорю)
kastites
kastites
   28 / 829
сегодня в 17:08
Пару лет мог бы поиграть
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   25 / 829
сегодня в 17:04
Хотелось пожелать удачи, но не буду.
beefs
beefs
   120 / 829
сегодня в 16:54
Наконец то...
kolpankolpan
kolpankolpan ответил За адекватность
   306 / 829
сегодня в 16:53
На мой взгляд метко подмечено: "Игорь Денисов – один из самых неоднозначных российских футболистов. В нем невероятным образом сочетаются талант, трудолюбие и очень сложный характер." Из его карьеры мне сразу приходит на память важнейший гол "Глазго" в финале КУЕФА. Его решение и его право. Можно только пожелать удачи в дальнейшем.
За адекватность -это да,особенно если припомнить как он игры за Зенит сливал пытаясь разорвать контракт для ухода в Анжи.С Тереком в Питере до чего памятна игра!Никогда ему удачи не пожелаю.
mikysss
mikysss
   246 / 829
сегодня в 16:52
ну и что? нонэйм ногейм
kolpankolpan
kolpankolpan ответил BARCELONA-BEST
   306 / 829
сегодня в 16:50
А кто это????))))
О мертвых либо никак либо ничего.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   106 / 829
сегодня в 16:47
А кто это????))))
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   205 / 829
сегодня в 16:31
Лучший опорник в ЧР после ухода Тимощука в 2009!

Спасибо за всё, Игорь! За борьбу, за самоотдачу, за неуступчивость везде и во всём! И за голы, особенно за тот, 14 мая 2008 года, исторический, ну и важнейший мяч в ворота ЦСКА осенью 2007!
Вылили, правда, грязи на тебя халкофилы с 2012 года изрядно и крайнем выставили в той 33ной истории, где, прямо скажем, с руководства надо было спрашивать в первую очередь, как и во всём, что случилось позже, но жизнь всё расставила по своим местам - с тобой у нас была отличная играющая команда, а после их португало-бразило-бельгийских кумиров в 2016 году осталось позорное пепелище, непреодолённое до сих пор, только здесь уже крайнего из тебя сделать не получается. А ты и после ухода не раз доказывал, что ты игрок большого уровня. Победы с Локо тому подтверждение!

Ещё раз, огромное тебе спасибо за всё и удачи в дальнейшем!
parallels
parallels ответил cska plus
   1 / 829
сегодня в 16:30
Удачи Игорю в спартаке, хороший парень.
😆
cska plus
cska plus
   5 / 829
сегодня в 16:28
Удачи Игорю в спартаке, хороший парень.
Санчо Панса
Санчо Панса
   139 / 829
сегодня в 16:26
Не Денисов, а Деньгисов! Считаю, что Игорь не смог раскрыть весь свой потенциал. По идеи из Зенита надо было уходить в европейский клуб, но никак не в Анжи! Главный недруг Станислава Черчесова)
За адекватность
За адекватность
   8 / 829
сегодня в 16:26
На мой взгляд метко подмечено: "Игорь Денисов – один из самых неоднозначных российских футболистов. В нем невероятным образом сочетаются талант, трудолюбие и очень сложный характер." Из его карьеры мне сразу приходит на память важнейший гол "Глазго" в финале КУЕФА. Его решение и его право. Можно только пожелать удачи в дальнейшем.
борька
борька
сегодня в 16:26
Сильнейший полузащитник российского футбола!
Удачи в личной жизни!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Palex
   36 / 829
сегодня в 16:21
Ну конечно достойно,чуть команду не развалил, оставил без золотых медалей и группу в ЛЧ провалил. А так конечно молодец.
Тут плюсы на минус.
Всё же много титулов взял, в финале УЕФА забивал.
la_masia
la_masia
   221 / 829
сегодня в 16:21
Скорее в конюшню
Башмакоса
Башмакоса
   493 / 829
сегодня в 16:20
Достойная карьера получилась. Теперь можно и пожить припеваючи.
Морозовский
Морозовский
   12 / 829
сегодня в 16:20
Игорь - лучший игрок "Зенита"!!!
Palex
Palex ответил ПерекатиПоле
   103 / 829
сегодня в 16:12
Ну конечно достойно,чуть команду не развалил, оставил без золотых медалей и группу в ЛЧ провалил. А так конечно молодец.
Finn88
Finn88
   431 / 829
сегодня в 16:07
Иииигоооорь. Иииииииигоооооооооооорь.
Не слышишь что ли? Тебя в СПАТАК зовут. 🤣🤣🤣🤣
ДСА
ДСА
   110 / 829
сегодня в 16:07
Как-то и не жалко.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   36 / 829
сегодня в 16:06
Достойная карьера Денисова.
Правда заморал себя анжи и д-мо, но в Локо, а особенно в Зените провёл время достойно.
Don trambon
Don trambon
   33 / 829
сегодня в 16:05
Время пришло.. хотя мог бы поиграть ещё, в Спартаке скоро будет вакантное место)
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