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Жулио Баптиста завершил карьеру профессионального игрока

сегодня, 16:25

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста принял решение завершить карьеру. Последним клубом хавбека был румынский ЧФР.

После 20 лет футбола пришло время объявить, что я решил закончить свою карьеру. Я начинаю новую жизнь, а в этот момент я хочу выразить свою благодарность всем тем, кто позволил мне осуществить мою мечту, и тем, кто всегда был рядом со мной, в хороших и, прежде всего, в плохих моментах, давая мне свою любовь и поддержку. Особенно моя семья. Без вас это путешествие не было бы возможным. Спасибо!

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   82 / 856
сегодня в 17:36
Уважение ветерану!
Charlie Scene
Charlie Scene
   247 / 856
сегодня в 16:55
вдоволь наигрался
severnyj84
severnyj84
   75 / 856
сегодня в 16:28
Давно пора, сколько можно, даже для румынского клуба сильно стар.
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