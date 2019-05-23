Жулио Баптиста завершил карьеру профессионального игрока

Бывший полузащитник сборной Бразилии принял решение завершить карьеру. Последним клубом хавбека был румынский ЧФР.

После 20 лет футбола пришло время объявить, что я решил закончить свою карьеру. Я начинаю новую жизнь, а в этот момент я хочу выразить свою благодарность всем тем, кто позволил мне осуществить мою мечту, и тем, кто всегда был рядом со мной, в хороших и, прежде всего, в плохих моментах, давая мне свою любовь и поддержку. Особенно моя семья. Без вас это путешествие не было бы возможным. Спасибо!