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«Урал» проведет летний сбор в Словении

сегодня, 10:42

«Урал» рассказал о планах команды на летнее межсезонье.

Футболисты выйдут из отпуска 11 июня, в тот же день игроки пройдут углубленное медицинское обследование. Первая тренировка пройдет в Екатеринбурге 12 июня, затем команда заедет в «Бажовию», а 15 числа в расписании «Урала» запланирован двусторонний матч против игроков команды «Урал-2».  

17 июня футболисты «Урала» отправятся на учебно-тренировочные сборы в Словению, где продолжат подготовку к сезону и проведут несколько контрольных матчей. Команда будет базироваться в городке Моравске-Топлице на востоке Словении. 6 июля подопечные Дмитрия Парфенова вернутся в Екатеринбург.

Ранее стало известно, что «Тамбов» проведет сборы в Белоруссии и Турции.

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