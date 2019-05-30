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Агент: «Не могу сказать, останется ли Фернандеш в „Локомотиве“»

сегодня, 13:58

Агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша рассказал, останется ли футболист в московском клубе.

У него заканчивается контракт с «Локомотивом», и он будет свободным агентом. Сейчас мы рассматриваем и слушаем варианты продолжения карьеры Фернандеша.

Приоритет? У нас нет приоритетов, у нас есть заинтересованность клубов. Клуб заинтересован — мы с ним разговариваем. Можно ли точно сказать, что Фернандеш не останется в «Локо»? На такие утверждения я ничего сказать не могу, поживем — увидим. Вы же понимаете, что одно дело — то, чего бы мы хотели, другое дело — как все складывается. Фернандеш — профессионал, поэтому посмотрим, как все выйдет.

Ранее Фернандеш заявил о желании покинуть «Локомотив»

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cska plus
cska plus
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сегодня в 14:02
Он там уже и не нужен.
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