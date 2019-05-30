Агент: «Не могу сказать, останется ли Фернандеш в „Локомотиве“»

Агент полузащитника «Локомотива» рассказал, останется ли футболист в московском клубе.

У него заканчивается контракт с «Локомотивом», и он будет свободным агентом. Сейчас мы рассматриваем и слушаем варианты продолжения карьеры Фернандеша.

Приоритет? У нас нет приоритетов, у нас есть заинтересованность клубов. Клуб заинтересован — мы с ним разговариваем. Можно ли точно сказать, что Фернандеш не останется в «Локо»? На такие утверждения я ничего сказать не могу, поживем — увидим. Вы же понимаете, что одно дело — то, чего бы мы хотели, другое дело — как все складывается. Фернандеш — профессионал, поэтому посмотрим, как все выйдет.