Агент: «„Лех“ может взять Жамалетдинова в аренду еще на год»

Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» , права на которого принадлежат ЦСКА , прокомментировал будущее своего клиента.

В «Лехе» сказали, что будут думать над тем, оставлять Жамалетдинова в команде или нет. Сейчас поляки рассматривают вариант взять Тимура в аренду еще на год, если ЦСКА пойдет на смягчение условий соглашения и уменьшение суммы выкупа. Армейцы ответили, что все обсуждаемо, чтобы высылали официальные бумаги. Их пока нет, только слова.