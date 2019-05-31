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Агент: «„Лех“ может взять Жамалетдинова в аренду еще на год»

31 мая 2019, 17:33

Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал будущее своего клиента.

В «Лехе» сказали, что будут думать над тем, оставлять Жамалетдинова в команде или нет. Сейчас поляки рассматривают вариант взять Тимура в аренду еще на год, если ЦСКА пойдет на смягчение условий соглашения и уменьшение суммы выкупа. Армейцы ответили, что все обсуждаемо, чтобы высылали официальные бумаги. Их пока нет, только слова.

Жамалетдинов забил один гол в семи матчах за польский клуб.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   26 / 816
01 июня в 10:54
У хвалёного "воспитателя молодёжи" только уфимцы играют,а все перспективные воспитанники клуба-в арендах.Становится похоже на "Спартак".
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 04:58
Тимур классный игрок.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   40 / 816
31 мая в 23:31
В ЦСКА хватает игроков его амплуа. аренда лучшее и для Тимура и для клуба. ЕЛГ решит вопрос с продлением аренды. ИМХО.
oFANATo
oFANATo
   63 / 816
31 мая в 21:36
Как Евгений Леннорович решит так и будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
31 мая в 20:35
Договорятся!!!
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