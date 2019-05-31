Агент: «„Лех“ может взять Жамалетдинова в аренду еще на год»

Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, права на которого принадлежат ЦСКА, прокомментировал будущее своего клиента.
В «Лехе» сказали, что будут думать над тем, оставлять Жамалетдинова в команде или нет. Сейчас поляки рассматривают вариант взять Тимура в аренду еще на год, если ЦСКА пойдет на смягчение условий соглашения и уменьшение суммы выкупа. Армейцы ответили, что все обсуждаемо, чтобы высылали официальные бумаги. Их пока нет, только слова.
Жамалетдинов забил один гол в семи матчах за польский клуб.