Верно мыслишь, Артём! Дзюба стал ближе к АПЛ

сегодня, 17:30

Дзюба действительно хочет поиграть в АПЛ , раз к его переходу привлечена тяжелая артиллерия в лице Жорже Мендеша. «Соккер.ру» желает Артему осуществить задуманное.

Всё ради мечты

Артему наверняка не худо живется после чемпионата мира, благодаря которому он неожиданно стал героем всей страны (напомню, перед стартом ЧМ -2018 планировалось, что основным форвардом будет Федор Смолов), и после чемпионства в составе «Зенита». И говоря «не худо живется», я имею в виду и различные бонусы с премиальными, и рекламные контракты, и грядущую Лигу чемпионов. Одним словом, самое теплое и комфортное место для Дзюбы сегодня, завтра, в следующем году и, наверное, до конца карьеры – это Санкт-Петербург. Оставайся на месте, сохраняй спокойствие, играй в Лиге чемпионов – что еще нужно для счастья?

У Артема есть мечта – поиграть в Англии, он не раз о ней рассказывал и сейчас понимает, что время пришло, через год уже будет поздно, если не получится уехать этим летом. В августе Дзюбе исполнится 31 год, это уже критический возраст для футболиста, планирующего сменить чемпионат, и другого шанса, пожалуй, не будет. Вместе с «Зенитом» Артем добился того, к чему давно стремился – выиграл чемпионат России, на его счету теперь есть все награды российского футбола: кубок победителя РПЛ , Кубок России и Суперкубок России. Пора двигаться дальше?

На самом деле, я уже давно перестал верить россказням российских футболистов об их мечтах проверить свои силы за пределами страны. Либо эти мечты изначально не имеют шансов стать целями и являются чем-то мифическим, либо испаряются, как только тот или иной ногомячист видит, в какую сумму оцениваются его умения на родине под прикрытием лимита и в какую где-нибудь в Италии или Англии. А ведь там еще надо тренироваться в два раза больше, выдерживать конкуренцию, да и бытовые проблемы никто не отменял. Ну их, такие мечты. Дзюба приятно удивляет тем, что не просто мечтает, а предпринимает реальные шаги, чтобы добиться своего.

В ручном режиме

Впрочем, не все наши футболисты такие, как в предыдущем абзаце. Некоторые готовы и в зарплате упасть, и за десятые места бороться в сильной европейской лиге, но их туда банально не зовут. И не позовут, если продолжать сидеть Емелями на печи. Между Россией и Европой сейчас нет налаженных отношений по части торговли футболистами, их нет, в том числе из-за исчерпания критического лимита отказов. В 90-е наши игроки с радостью ехали на заработки в Испанию, Англию, Италию, Германию, но в XXI веке пришли деньги в российский футбол, потом появился лимит, как следствие – у россиян практически не осталось причин гнаться за длинным евро, крепко сидя на деревянном рубле. Да и общая репутация выходцев из чемпионата России стала портиться: раньше приезжали голодными и злыми, теперь – сытыми, вальяжными и переоценивающими себя.

Сейчас сильный российский футболист, имеющий желание получить новый вызов, не должен сидеть и ждать, когда к нему обратятся – этого может просто не произойти. Важно заявить о своем желании миру – Дзюба повторял это не раз, а потом привлечь к осуществлению поставленной задачи профессионалов. Если слухи о том, что трансфером форварда «Зенита» в АПЛ займется Жорже Мендеш, подтвердятся, значит, Артем сделал все правильно. С таким сопровождением шансы уехать в Англию значительно возрастают, кроме того, Дзюба может создать важный прецедент для своих коллег-соотечественников. Если благополучно отчалит в АПЛ , каждый следующий рассказ футболиста о трудностях на пути в Европу будет вызывать логичный вопрос: «А почему ты не сделаешь, как Дзюба?»

50 на 50 и китайский соблазн

После окончания чемпионата России Артем Дзюба рассказал о своих шансах уехать в Англию: «Тут пока 50 на 50. После матчей сборной многое станет понятно». Как выяснилось, контракт с компанией Жорже Мендеша у Дзюбы на год, подписал он его еще в январе, цель португальских агентов – трудоустроить Артема в АПЛ . При этом в случае ухода вряд ли возникнут проблемы с «Зенитом», ведь у санкт-петербуржцев нужно выкупить всего лишь год контракта Дзюбы: действующее соглашение истекает в июне 2020 года. А еще Артем признался, что около недели думал над соблазнительным и даже провокационным предложением из Китая. А кто не думал бы, если бы предложили 9 миллионов евро в год?! Это почти в три раза больше зарплаты Дзюбы в «Зените». Но приоритет, конечно же, Англия.

Кто из клубов АПЛ может подписать Дзюбу?

Давайте попробуем реалистично взглянуть на способности Артема и составы команд Английской Премьер-Лиги. Даже не смотрим в сторону первой шестерки. МЮ , «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» явно не по зубам Дзюбе. Кластер амбициозных середняков составляют «Эвертон», «Вест Хэм» и «Лестер Сити». В эту же компанию можно добавить «Вулверхэмптон», занявший седьмое место в завершившемся сезоне. У «волков» есть основной форвард – Рауль Хименес, чей трансфер в мае был выкуплен у «Бенфики» за 38 миллионов евро. Вот если бы мексиканца позвали на повышение, тогда португальские агенты Дзюбы могли бы пристроить Артема в самую португальскую команду АПЛ …