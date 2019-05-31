Нападающий «Тоттенхэма» готов к переезду в Россию

В агентстве, представляющем интересы нападающего «Тоттенхэма» , подтвердили, что на футболиста претендуют российские клубы.

В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию.