Нападающий «Тоттенхэма» готов к переезду в Россию

В агентстве, представляющем интересы нападающего «Тоттенхэма» Винсента Янссена, подтвердили, что на футболиста претендуют российские клубы.
В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию.
Ранее сообщалось, что в услугах Янссена заинтересован «Локомотив».
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Вот ключевая фраза, агенты пытаются хоть что то заработать!!!
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Вот ключевая фраза, агенты пытаются хоть что то заработать!!!