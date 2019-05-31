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Нападающий «Тоттенхэма» готов к переезду в Россию

31 мая 2019, 09:51

В агентстве, представляющем интересы нападающего «Тоттенхэма» Винсента Янссена, подтвердили, что на футболиста претендуют российские клубы.

В Винсенте заинтересованы несколько российских клубов, пока не можем сказать, какие именно. Но игрок готов к переезду в Россию.

Ранее сообщалось, что в услугах Янссена заинтересован «Локомотив».

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Все комментарии
мяч квадратный
мяч квадратный
   425 / 816
31 мая в 23:04
За госбабло могли бы и Месси пригласить. Наш народ за всё заплатит. Ещё немного поднять плату за ЖКХ и штрафы за всё про всё повысить. И Месси окупится.
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 816
31 мая в 20:09
Тока за монопольные деньги...)
lobsterdam
lobsterdam ответил Tott_Hot
   228 / 816
31 мая в 19:17
он не англосакс, а стоячий голландец
мерси, не знал...
RMUKMU
RMUKMU ответил nikoladolgov
   103 / 816
31 мая в 18:33
Исландцы дешевые и трудолюбивые парни !
???
RMUKMU
RMUKMU
   103 / 816
31 мая в 18:32
Как бы Соккер не шифровал сразу сразу понятно, что речь о дутом голландце который с треском провалился в Турции.
Санчо Панса
Санчо Панса
   73 / 816
31 мая в 17:22
А я то думал, что это Фернандо Льоренте) Но это голландец...Да, в АЗ он себя отлично проявил в свое время!
Лакшери
Лакшери ответил Казанский
   110 / 816
31 мая в 17:04
Вакасо, мавинга , мвила , Мартинс , Торе , Сонг и конечно же Карлос Эдуардо (больше всех ) мечтали перейти в рубин )) 20 млн за Эдуардо нормик да ?)) Приведи хоть 1 пример подобного в Зените ?)
Лакшери
Лакшери
   110 / 816
31 мая в 16:38
В ФНЛ со спартаком отправится , на Россию посмотрит
wingback
wingback
   153 / 816
31 мая в 15:58
Для пердива сойдёт. Или для спартака. Хотя это одно и тоже.
nikoladolgov
nikoladolgov
   339 / 816
31 мая в 15:23
Исландцы дешевые и трудолюбивые парни !
valt134
valt134
   230 / 816
31 мая в 14:58
Рисковый парниша,однако...
beefs
beefs
   144 / 816
31 мая в 14:28
Они знают что делают...
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
31 мая в 13:06
В агентстве, представляющем интересы нападающего «Тоттенхэма».......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вот ключевая фраза, агенты пытаются хоть что то заработать!!!
alexando1974
alexando1974
   797 / 816
31 мая в 13:01
никому он ненужен!
kasyak7
kasyak7
   435 / 816
31 мая в 12:36
наверное в Зенит перейдет
shlomo
shlomo
   71 / 816
31 мая в 12:33
На мой взгляд не нужен никому....это не усиление...хотя в ФНЛ можно....
матос
матос
   391 / 816
31 мая в 12:07
реально хлам , такого добра и в РПЛ навалом
спартак 1987
спартак 1987
   324 / 816
31 мая в 11:46
перед переходом в тоттенхэм им активно интересовался Спартак, тогда он стоил около 20ти и в Россию не собирался, сейчас его замучили травмы и нужно рискнуть ( за 10 продадут Янссена сейчас, он молод и талантлив, нужно Луиса Адриану продать в Китай и приобрести форварда тоттенхэма и Комличенко) только верится с трудом в это...
Казанский
Казанский ответил LOpp
   87 / 816
31 мая в 11:40
не, самое эпичное что он скажет: "Я перешел в Зенит не из-за денег"))
Ну да...и добавит,что Зенит-это трамплин для перехода в топевропейский клуб типа Тоттенхэма)))
Казанский
Казанский ответил cska plus
   87 / 816
31 мая в 11:39
Человеку надо обьяснить кто есть федун, чтобы подумал прежде чем перейти порог хрющатника.
Митряшка,и тебе сниться свинина,как Степашке?))
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 11:35
Человеку надо обьяснить кто есть федун, чтобы подумал прежде чем перейти порог хрющатника.
LOpp
LOpp ответил Казанский
   9 / 816
31 мая в 11:29
Зенит любит втридорога покупать б/ушный европейский хлам.Ждем вью Янссена о том,что он до своего рождения всегда хотел играть в Зените и сбылась его мечта))
не, самое эпичное что он скажет: "Я перешел в Зенит не из-за денег"))
Tott_Hot
Tott_Hot
   143 / 816
31 мая в 11:29
Бревно в отличном состоянии! Не бито, не крашено, без пробега по России! =D
Tott_Hot
Tott_Hot ответил lobsterdam
   143 / 816
31 мая в 11:27
англосакс в Россию не поедет ни за какие коврижки...
он не англосакс, а стоячий голландец
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   173 / 816
31 мая в 11:20
Кому подфартит взять скамеечника? 😄
Казанский
Казанский
   87 / 816
31 мая в 11:12
Зенит любит втридорога покупать б/ушный европейский хлам.Ждем вью Янссена о том,что он до своего рождения всегда хотел играть в Зените и сбылась его мечта))
номер 12
номер 12 ответил DXTK
   235 / 816
31 мая в 10:45
меняем Дзюбу на Янсенна.......
Скорее всего Дзюбу на Полоза заменят. Нужен игрок с российским паспортом
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 816
31 мая в 10:42
Тотенхем не как не может от него избавится но тут ему на выручку пришли росийские клубы, подберающие весь хлам.
lobsterdam
lobsterdam
   228 / 816
31 мая в 10:41
англосакс в Россию не поедет ни за какие коврижки...
mangoх12
mangoх12
   41 / 816
31 мая в 10:32
Будет зарабатывать на лавке
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