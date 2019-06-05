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Умер бывший глава УЕФА Юханссон

сегодня, 09:24

Голландские СМИ сообщают, что вчера в возрасте 89 лет скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. Швед умер во сне после непродолжительной болезни.

Юханссон занимал должность президента УЕФА с 1990 по 2007 год и являлся рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. В 2007 году он проиграл выборы Мишелю Платини. Юханссон также был вице-президентом ФИФА, а в 1998 году был кандидатом на пост главы организации, но уступил Зеппу Блаттеру.

Трофей Юношеской лиги УЕФА назван в честь Леннарта Юханссона.

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