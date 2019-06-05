Кавазашвили: «Возвращение Промеса стало бы величайшим приобретением»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении в московский клуб полузащитника Квинси Промеса. Сам голландец на днях не исключил такую возможность.
Если Промес вернется в «Спартак» — это будет для клуба величайшим приобретением. Все передряги начались именно тогда, когда Квинси уехал в Европу, а красно-белые остались с одним нападающим Зе Луишем, а один он не справляется, несмотря на желание принести пользу команде. Промес был отличным примером, как надо агрессивно играть, забивать мячи.
Почему у него не получается в «Севилье»? У нас у многих футболистов, которые уезжали за рубеж, не получалось. Последний пример — Головин. Он оказался самым слабым игроком в составе «Монако». А ведь он в таком молодом возрасте в ЦСКА был ведущим игроком, лидером. И в сборной на чемпионате мира он показал замечательную игру. Это ведь от многих факторов зависит: от характера, от везения.
как же еврей развел Монако и на такой брак?? ахахахах
хотя Еврей!!!!
как же еврей развел Монако и на такой брак?? ахахахах
хотя Еврей!!!!