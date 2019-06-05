Кавазашвили: «Возвращение Промеса стало бы величайшим приобретением»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении в московский клуб полузащитника . Сам голландец на днях не исключил такую возможность.

Если Промес вернется в «Спартак» — это будет для клуба величайшим приобретением. Все передряги начались именно тогда, когда Квинси уехал в Европу, а красно-белые остались с одним нападающим Зе Луишем, а один он не справляется, несмотря на желание принести пользу команде. Промес был отличным примером, как надо агрессивно играть, забивать мячи.