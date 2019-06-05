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Кавазашвили: «Возвращение Промеса стало бы величайшим приобретением»

сегодня, 17:31

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном возвращении в московский клуб полузащитника Квинси Промеса. Сам голландец на днях не исключил такую возможность.

Если Промес вернется в «Спартак» — это будет для клуба величайшим приобретением. Все передряги начались именно тогда, когда Квинси уехал в Европу, а красно-белые остались с одним нападающим Зе Луишем, а один он не справляется, несмотря на желание принести пользу команде. Промес был отличным примером, как надо агрессивно играть, забивать мячи.

Почему у него не получается в «Севилье»? У нас у многих футболистов, которые уезжали за рубеж, не получалось. Последний пример — Головин. Он оказался самым слабым игроком в составе «Монако». А ведь он в таком молодом возрасте в ЦСКА был ведущим игроком, лидером. И в сборной на чемпионате мира он показал замечательную игру. Это ведь от многих факторов зависит: от характера, от везения.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   624 / 833
сегодня в 18:13
Промес - прошлое "Спартака", правда очень позитивное.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   76 / 833
сегодня в 18:03
Типичная свинка. Головин самый слабый в Монако? Серьезно? Так, чисто в порядке интереса - эта свинка хоть 1 игру Монако видела в этом сезоне?
Palex
Palex
   100 / 833
сегодня в 17:59
Чисто спартаковский подход, обязательно на кого то стрелки перевести.Только дело в том, что Головин, молодой перспективный футболист, решил попробывать свои силы за рубежом, а Промес, сложившийся игрок, да еще и игрок сборной Голландии. Только у Головина все еще впереди, а Квинси своим переходом на понижение, может место и в сборной потерять и карьеру себе испортить.
FILL3286
FILL3286
   26 / 833
сегодня в 17:57
всю европу опозорил головин в том числе и всю РОССИЮ
как же еврей развел Монако и на такой брак?? ахахахах
хотя Еврей!!!!
FILL3286
FILL3286 ответил 25процентный клоун
   26 / 833
сегодня в 17:55
Вот вам и честное мнение о Головине а не закидушки авторов
у нас во дворах пацаны в разы техничнее ,быстрее и грамотнее чем вся конюшня на пару с жеребцом головиным играет
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   38 / 833
сегодня в 17:48
Литейный 4
Литейный 4
   17 / 833
сегодня в 17:42
Губошлеп, попав в Севилью забыл, что федуновские судьи остались там. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 833
сегодня в 17:39
Вот вам и честное мнение о Головине а не закидушки авторов
Ruslik1982
Ruslik1982
   51 / 833
сегодня в 17:36
ну какой вам Промес? команды нет, вообще, вы сразу сделайте команду, а потом добавляйте в нее недостающие звенья
Spakov
Spakov
   341 / 833
сегодня в 17:35
Черную свинью Севилья продаст ФК Свиньи в два раза дороже, чтобы отомстить за этот контрафакт.
FILL3286
FILL3286
   26 / 833
сегодня в 17:33
Люди ждут когда баклан паредас придет назад к лазурным вот бы смеха было бы)) хотя он и так каждый день над проектом
Balanenok
Balanenok
   108 / 833
сегодня в 17:33
Пример с Головиным совершенно не корректен, Головин российский игрок, а Свинси всё-таки не наш, хоть и играл в тарасятнике, а это дает большой отпечаток на умение играть, обычно, в худшую сторону.
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