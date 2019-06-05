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Валуев - о Семаке в команде Беглова: «Не вижу противоречий»

сегодня, 16:52

Жепутат государственной думы Николай Валуев прокомментировал новость о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов включил в свою команду главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Не могу сказать сейчас, новость это или нет, может быть, это утка, кем-то распространяющаяся. Я не вижу здесь каких-то сколь-либо значимых противоречий. Даже незначительных противоречий не вижу. Если таковое произойдет, лично у меня это не вызовет никаких противоречивых чувств. Поднимет ли это рейтинг Беглова? Это покажут опросы ВЦИОМ. Все-таки ассоциируясь с любимой командой и ее руководителем, с которым мы недавно стали чемпионами, это было очень большое достижение, очень приятное для всех петербуржцев. В принципе, подобный ход может себя оправдать. Отвлекать Сергея Богдановича от тренерской работы, я думаю, это не будет.

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Все комментарии
Кошк 47
Кошк 47
   776 / 833
сегодня в 17:59
63тат!??
Морозовский
Морозовский
   6 / 833
сегодня в 17:58
Валуёв точно Жёпутат! Ему даже Жёпо-кресло на заказ соорудили, чтобы он сидя мог как можно больше Жёпо-пользы народу приносить!
Езжу на Ferrari
Езжу на Ferrari
   5 / 833
сегодня в 17:52
Питерские фаны здесь всегда за своих, даже уголовников своих поддерживают, но вот поход под знамёнами ЕдРа даже они не простили. Видимо и правда так всё плохо у партии власти, раз даже защитники отморозка Кокорина против них.
Хотелось бы услышать комментарии питерских относительно руководства своего клуба, ведь там то же самое ЕдРо в нём :))
sn_spb
sn_spb
   511 / 833
сегодня в 17:51
Жепутат
Garrincha58
Garrincha58
   292 / 833
сегодня в 17:40
зачем это всё каждый должен заниматься своим делом тренер тренировать а политик заниматься городом и областью
galem72
galem72
   240 / 833
сегодня в 17:30
"...Это покажут опросы ВЦИОМ..."

уахахаха...именно!
У этого "беспристрастного" и "правдивого" опросника репутация хуже некуда. Сначала записали 32% плешивому, а затем через пару дней, после возмущения кремлёвского песка, выдумали 73%, да ещё с таким нелепым разъяснением.
Неужели ещё кто-то верит этому заказному вциому? ))
Морозовский
Морозовский
   6 / 833
сегодня в 17:24
Скоро ещё, после на выход с бакланника Семака, станет на одного Жепутата больше!
морозз
морозз
   90 / 833
сегодня в 17:23
Поддержать единоросса, это пасть в глазах простых русских людей ниже нижнего плинтуса, это катастрофа для харизмы любого публичного человека! Семак опомнись, ты предаёшь всех нас не на видевших эту партию...как сказал вечный босс Жириновский в своё время, эту партию жуликов и подлецов! Беглов правда попытался перекраситься и идёт на губернатора как самовыдвиженец, но это так смешно и так по отношению к нему печально!
galem72
galem72
   240 / 833
сегодня в 17:22
"...Жепутат государственной думы..."

Такая недвусмысленная опечатка! Именно её валуй и думает. ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   23 / 833
сегодня в 17:18
У сокера опечатка в слове «Депутат». Так то это статья теперь.
DEXEZ
DEXEZ
   706 / 833
сегодня в 17:18
Гнать этого загреблова мокрыми тряпками, Семак, ты то не лезь в это...
Литейный 4
Литейный 4
   17 / 833
сегодня в 17:09
Не надо Серёжа лезть в эту Едрисню. Гыгыгы
Palex
Palex
   100 / 833
сегодня в 17:09
Не поможет ему Семак, большенство Питерцев не хотят Беглова .
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   624 / 833
сегодня в 17:05
У него с футболом получается не очень.
Василий 50
Василий 50
   527 / 833
сегодня в 16:59
Семак охотится за несколькими зайцами.
311
311
   22 / 833
сегодня в 16:54
Вот именно, жепутат! Такой же, как и Сбеглов!)
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