Валуев - о Семаке в команде Беглова: «Не вижу противоречий»

Жепутат государственной думы Николай Валуев прокомментировал новость о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов включил в свою команду главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Не могу сказать сейчас, новость это или нет, может быть, это утка, кем-то распространяющаяся. Я не вижу здесь каких-то сколь-либо значимых противоречий. Даже незначительных противоречий не вижу. Если таковое произойдет, лично у меня это не вызовет никаких противоречивых чувств. Поднимет ли это рейтинг Беглова? Это покажут опросы ВЦИОМ. Все-таки ассоциируясь с любимой командой и ее руководителем, с которым мы недавно стали чемпионами, это было очень большое достижение, очень приятное для всех петербуржцев. В принципе, подобный ход может себя оправдать. Отвлекать Сергея Богдановича от тренерской работы, я думаю, это не будет.
Хотелось бы услышать комментарии питерских относительно руководства своего клуба, ведь там то же самое ЕдРо в нём :))
Хотелось бы услышать комментарии питерских относительно руководства своего клуба, ведь там то же самое ЕдРо в нём :))
уахахаха...именно!
У этого "беспристрастного" и "правдивого" опросника репутация хуже некуда. Сначала записали 32% плешивому, а затем через пару дней, после возмущения кремлёвского песка, выдумали 73%, да ещё с таким нелепым разъяснением.
Неужели ещё кто-то верит этому заказному вциому? ))
уахахаха...именно!
У этого "беспристрастного" и "правдивого" опросника репутация хуже некуда. Сначала записали 32% плешивому, а затем через пару дней, после возмущения кремлёвского песка, выдумали 73%, да ещё с таким нелепым разъяснением.
Неужели ещё кто-то верит этому заказному вциому? ))
Такая недвусмысленная опечатка! Именно её валуй и думает. ))
Такая недвусмысленная опечатка! Именно её валуй и думает. ))