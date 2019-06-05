Валуев - о Семаке в команде Беглова: «Не вижу противоречий»

Жепутат государственной думы Николай Валуев прокомментировал новость о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов включил в свою команду главного тренера «Зенита» .

Не могу сказать сейчас, новость это или нет, может быть, это утка, кем-то распространяющаяся. Я не вижу здесь каких-то сколь-либо значимых противоречий. Даже незначительных противоречий не вижу. Если таковое произойдет, лично у меня это не вызовет никаких противоречивых чувств. Поднимет ли это рейтинг Беглова? Это покажут опросы ВЦИОМ . Все-таки ассоциируясь с любимой командой и ее руководителем, с которым мы недавно стали чемпионами, это было очень большое достижение, очень приятное для всех петербуржцев. В принципе, подобный ход может себя оправдать. Отвлекать Сергея Богдановича от тренерской работы, я думаю, это не будет.