Доктор Лю: «Футболисты „Спартака“ до сих пор ходят ко мне»

Китайский врач Лю Хуншен, который входил в медштаб «Спартака» в сезоне-2016/17, рассказал об отношениях с главой медицинского департамента клуба Михаилом Вартапетовым.

Обращался ли ко мне кто-то из игроков «Спартака» в последнее время за помощью? Да, но я не могу сказать, кто. Команда недовольна главным врачом, футболисты ходят ко мне без его разрешения.

Я дружу с некоторыми футболистами, слышал, что и руководство, и тренеры недовольны медицинским штабом. Игроки говорят, что их долго лечили. А как только они возвращались — опять травма. Я тоже не чудотворец, но когда я был в команде, такого не случалось.

Насколько профессионален Вартапетов? Я не буду говорить, что профессионально, а что нет. Мы друг с другом дружим, он хороший человек.