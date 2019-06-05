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Доктор Лю: «Футболисты „Спартака“ до сих пор ходят ко мне»

сегодня, 13:26

Китайский врач Лю Хуншен, который входил в медштаб «Спартака» в сезоне-2016/17, рассказал об отношениях с главой медицинского департамента клуба Михаилом Вартапетовым.

Обращался ли ко мне кто-то из игроков «Спартака» в последнее время за помощью? Да, но я не могу сказать, кто. Команда недовольна главным врачом, футболисты ходят ко мне без его разрешения.

Я дружу с некоторыми футболистами, слышал, что и руководство, и тренеры недовольны медицинским штабом. Игроки говорят, что их долго лечили. А как только они возвращались — опять травма. Я тоже не чудотворец, но когда я был в команде, такого не случалось.

Насколько профессионален Вартапетов? Я не буду говорить, что профессионально, а что нет. Мы друг с другом дружим, он хороший человек.

Недавно сообщалось, что Вартапетов может покинуть пост главы медицинского штаба «Спартака».

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Jum13
   82 / 827
сегодня в 15:13
Судя по комментариям свиней на форуме - не только игроки команды, но и, как они себя называют, "болельщики спартака" у него частые гости. Ох уж эти чудо-пилюльки )))
А у кого гостят ЦСКА с Еремой? Бакланы, как мы знаем, у Грозовского!
Верг
Верг
   538 / 827
сегодня в 15:07
Вартапетов продолжатель и один из лучших последователей "ангела смерти" йозефа менгеле! к доктору лю ходит иуда искариот кодироваться периодически, никогда кодировка не срабатывает, ходит ребров как к психотерапевту, чтобы найтьи общий язык со штангами, ходит комбарик, чтобы навешивать лучше!
makkie
makkie
   30 / 827
сегодня в 14:50
Травмапетов давно уже наработал на отставку - пишут, взяли нового доктора из цска.
Ненавижу спартак
Ненавижу спартак
   122 / 827
сегодня в 14:39
Прикормил их китаец.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   729 / 827
сегодня в 14:29
Подсадил Лю на свои чудо препараты.Теперь не слезут.
wingback
wingback
   132 / 827
сегодня в 14:28
Теперь понятно, почему хряки зацепились за пятое место...
cska plus
cska plus
   4 / 827
сегодня в 14:23
Ахахах! Хрющатник подкалывают все кому не лень.
Spakov
Spakov
   403 / 827
сегодня в 14:15
Команда из отходов отходами питается.
ДСА
ДСА
   66 / 827
сегодня в 14:08
Еще один масла в огонь подливает.
Павел Амурский
Павел Амурский
   240 / 827
сегодня в 14:05
Детское г..о оказалось как бромантан, все время свиньям хочется.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   43 / 827
сегодня в 13:55
Ходят те,кто пристрастился к уринотерапии.
Остальные,как все,только пластырь и горчичники.
Байкал-38
Байкал-38
   23 / 827
сегодня в 13:52
Шапито да и только!
Коротко о данной ситуации.
Медив
Медив
   29 / 827
сегодня в 13:43
Хун женьшенем им натирает
4увак
4увак
   659 / 827
сегодня в 13:38
Приходят поесть детского Г ? ;D
mihaluch
mihaluch
   44 / 827
сегодня в 13:36
Ходят спартаковцы к доктору Лю, и нет у них больше морщин на Х..ю.
Jum13
Jum13
   90 / 827
сегодня в 13:32
Судя по комментариям свиней на форуме - не только игроки команды, но и, как они себя называют, "болельщики спартака" у него частые гости. Ох уж эти чудо-пилюльки )))
удав
удав
   228 / 827
сегодня в 13:30
китаец проклял спартак=)
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 827
сегодня в 13:30
И хороший человек может быть плохим врачом !!!
GreeM
GreeM
сегодня в 13:28
Оказывается все неудачи из за доктора Лю.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   640 / 827
сегодня в 13:28
Очередной багаж.
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