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Бакаев: «Я пришел в сборную России не знакомиться, а играть»

сегодня, 13:44

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев рассказал о впечатлениях от тренировок в сборной России.

В первый раз в сборной, всегда хотел сюда попасть. Уже привык, адаптировался. Черчесов строгий, но он поддерживает хорошее настроение в команде.

Нет ли зависти к находящимся в отпуске партнерам по «Арсеналу»? У тех, кто не попал в сборную, должна быть зависть к нам.

Хочу выйти [на поле] и сыграть, я пришел в сборную не знакомиться, а играть. Выпустят - сыграю. Нет - буду работать еще больше.

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Все комментарии
Charlie Scene
Charlie Scene
   504 / 827
сегодня в 15:03
Молодец Зелимхан , удачи тебе
makkie
makkie ответил cska plus
   30 / 827
сегодня в 14:48
Чё то до фига бульбенит этот хрюща.
Догадайся, с кого на Соккере пример берет?)
Sargent
Sargent
   720 / 827
сегодня в 14:33
Сразу видно, из тарасовки, в этом году ЛЕ возьмет, если не отпаочат или опять в аренду не сдадут.
Ладожский
Ладожский
   146 / 827
сегодня в 14:28
Чем меньше свиней в сборной, тем она успешнее играет, замечено временем.
cska plus
cska plus
   4 / 827
сегодня в 14:20
Чё то до фига бульбенит этот хрюща.
За адекватность
За адекватность
   28 / 827
сегодня в 14:10
"я пришел в сборную не знакомиться, а играть." Это конечно похвально, но даже с учетом уровня соперников Саламыч вряд ли пойдет на эксперименты с составом, в лучшем случае на замену, да и то с учетом счета на табло. ИМХО.
Jum13
Jum13
   90 / 827
сегодня в 14:03
Вай, смотри какой я суровый!
EAGuar As
EAGuar As
   69 / 827
сегодня в 14:02
Удачи Бакаеву .
No pupsiks
No pupsiks
   404 / 827
сегодня в 14:00
Таких только в ростов.
Морозовский
Морозовский
   5 / 827
сегодня в 13:53
Пустое.
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