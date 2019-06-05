Бакаев: «Я пришел в сборную России не знакомиться, а играть»

Полузащитник тульского «Арсенала» рассказал о впечатлениях от тренировок в сборной России.

В первый раз в сборной, всегда хотел сюда попасть. Уже привык, адаптировался. Черчесов строгий, но он поддерживает хорошее настроение в команде.

Нет ли зависти к находящимся в отпуске партнерам по «Арсеналу»? У тех, кто не попал в сборную, должна быть зависть к нам.

Хочу выйти [на поле] и сыграть, я пришел в сборную не знакомиться, а играть. Выпустят - сыграю. Нет - буду работать еще больше.