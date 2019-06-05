Гильерме: «Дзюба слишком медленный, чтобы быть вратарем»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал о работе с другими вратарями команды, а также отметил, что нападающий , который мечтает сыграть в воротах, вряд ли сможет себя проявить в этом амплуа.

Работа с тремя и четырьмя вратарями в сборной не отличается. Все одинаково, работаем по парам. С Песьяковым хорошо общаемся - игрок, который подпадает в сборную, попадает не просто так. Пока не знаем, кто сыграет против сборной Сан-Марино.

Дзюба хочет брать уроки вратарского мастерства, но не может. Чего ему не хватает? Он медленный.

Нет ли зависти к тем, кто в отпуске? Нет. Мы уже привыкли к этому.