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Гильерме: «Дзюба слишком медленный, чтобы быть вратарем»

сегодня, 13:28

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал о работе с другими вратарями команды, а также отметил, что нападающий Артём Дзюба, который мечтает сыграть в воротах, вряд ли сможет себя проявить в этом амплуа.

Работа с тремя и четырьмя вратарями в сборной не отличается. Все одинаково, работаем по парам. С Песьяковым хорошо общаемся - игрок, который подпадает в сборную, попадает не просто так. Пока не знаем, кто сыграет против сборной Сан-Марино.

Дзюба хочет брать уроки вратарского мастерства, но не может. Чего ему не хватает? Он медленный.

Нет ли зависти к тем, кто в отпуске? Нет. Мы уже привыкли к этому.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
   311 / 827
сегодня в 15:17
Он и для футболиста слишком медленный.
Литейный 4
Литейный 4
   15 / 827
сегодня в 14:27
Уж получше будет любого свинного рекордсмена. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   52 / 827
сегодня в 14:21
Вратарь знает...
FILL3286
FILL3286
   27 / 827
сегодня в 14:08
а у нас вратарь- циркач один в стране дырофеев43
Valeleo
Valeleo
   526 / 827
сегодня в 14:03
Гильерме уже и Дзюбу боится.
Николай 86
Николай 86
   480 / 827
сегодня в 13:57
Дзюба: "Гильерме? Вратаришка..."
Морозовский
Морозовский
   5 / 827
сегодня в 13:51
Дзюба, всяко, лучше Лунёва!
112910415
112910415
   113 / 827
сегодня в 13:43
но слишком быстрый, чтоб быть памятником
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