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Щербаченко: «Против Сан-Марино наверняка будет больше экспериментов»

сегодня, 17:12

Бывший тренер «Ротора» Фёдор Щербаченко рассуждает о предстоящих матчах сборной России в рамках отбора Евро-2020.

Хорошо, что сначала сборная России играет с Сан-Марино – командой, которая заведомо слабее Кипра. Сила соперников будет идти по нарастающей, поэтому есть возможность подкорректировать какие-то моменты после первого матча. С Кипром сыграет, скорее всего, базовый костяк, а против Сан-Марино наверняка будет больше экспериментов. Впереди могут применяться разнообразные сочетания, в зависимости от схемы игры произойдут определённые изменения в полузащите после травмы Газинского. Ожидаю появления на поле новичков – возможно, даже в стартовом составе. В частности, Мирзова, который ярко проявил себя в чемпионате. Тогда оправдает себя смысл большого состава сборной, при котором тренеры могут близко познакомиться с новыми футболистами, предъявить им свои требования и посмотреть, как те впитали их в себя.

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No pupsiks
No pupsiks
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сегодня в 17:28
Чабан доэкспериментируется, что только с Чертаново и останется играть.
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