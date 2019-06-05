Щербаченко: «Против Сан-Марино наверняка будет больше экспериментов»

Бывший тренер «Ротора» рассуждает о предстоящих матчах сборной России в рамках отбора Евро-2020.

Хорошо, что сначала сборная России играет с Сан-Марино – командой, которая заведомо слабее Кипра. Сила соперников будет идти по нарастающей, поэтому есть возможность подкорректировать какие-то моменты после первого матча. С Кипром сыграет, скорее всего, базовый костяк, а против Сан-Марино наверняка будет больше экспериментов. Впереди могут применяться разнообразные сочетания, в зависимости от схемы игры произойдут определённые изменения в полузащите после травмы Газинского. Ожидаю появления на поле новичков – возможно, даже в стартовом составе. В частности, Мирзова, который ярко проявил себя в чемпионате. Тогда оправдает себя смысл большого состава сборной, при котором тренеры могут близко познакомиться с новыми футболистами, предъявить им свои требования и посмотреть, как те впитали их в себя.