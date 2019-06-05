Чернов: «Когда вызывают в сборную, никакой отпуск не нужен»

Защитник сборной России после сегодняшней тренировки рассказал об атмосфере в команде.

Настроение в команде прекрасное, готовимся к играм [со сборными Сан-Марино и Кипра] в очень хорошем режиме, никакой расслабленности нет. Все сконцентрированы на этих матчах. Будем добиваться результата.

Сыграет ли сборная с двумя нападающими? Всё увидите на поле. Готов ли сыграть по всему флангу? Как тренерский штаб решит - это будет от них зависеть.

Прекрасно воспринял новость [о вызове в сборную]. Здесь очень хорошо находиться, ради сборной никакой отпуск не нужен.