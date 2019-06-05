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Чернов: «Когда вызывают в сборную, никакой отпуск не нужен»

сегодня, 14:50

Защитник сборной России Евгений Чернов после сегодняшней тренировки рассказал об атмосфере в команде.

Настроение в команде прекрасное, готовимся к играм [со сборными Сан-Марино и Кипра] в очень хорошем режиме, никакой расслабленности нет. Все сконцентрированы на этих матчах. Будем добиваться результата.

Сыграет ли сборная с двумя нападающими? Всё увидите на поле. Готов ли сыграть по всему флангу? Как тренерский штаб решит - это будет от них зависеть.

Прекрасно воспринял новость [о вызове в сборную]. Здесь очень хорошо находиться, ради сборной никакой отпуск не нужен.

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Все комментарии
Spakov
Spakov
   403 / 827
сегодня в 15:19
Это дерево кто в сборную позвал?
Akvarel
Akvarel
   154 / 827
сегодня в 15:17
Ростов в сборной, жди беды.
Valeleo
Valeleo
   526 / 827
сегодня в 15:15
Если уже Чернов за сборную говорит, то дела плохи у чабана.
КЭТиК
КЭТиК
   71 / 827
сегодня в 15:10
Газинский уже отдохнул.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 827
сегодня в 14:59
Не верю,слежу за отпуском моих спартаковцев и радуюсь за них,нечего в этой сборной делать,многие это давно поняли
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