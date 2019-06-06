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Неймар получил травму в матче с Катаром

сегодня, 04:35
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб КатарКатарМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил повреждение во время товарищеского матча с Катаром.

Форвард «Пари Сен-Жермен» вышел в стартовом составе, но после травмы правого голеностопа уже на 21-й минуте встречи был заменён на Эвертона.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   244 / 817
сегодня в 05:24
Желаю здоровья
dalex83
dalex83
   605 / 817
сегодня в 05:09
Неймар получил бездну анального угнетения! Ахахахаха
А так , симмулянтишко !!!
КЭТиК
КЭТиК
   66 / 817
сегодня в 04:50
Надо было вообще не выходить.
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 817
сегодня в 04:44
да е мае
Valeleo
Valeleo
   269 / 817
сегодня в 04:41
Здоровья!
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