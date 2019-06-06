Неймар получил травму в матче с Катаром

сегодня, 04:35

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил повреждение во время товарищеского матча с Катаром.

Форвард «Пари Сен-Жермен» вышел в стартовом составе, но после травмы правого голеностопа уже на 21-й минуте встречи был заменён на Эвертона.