Неймар получил травму в матче с Катаром

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил повреждение во время товарищеского матча с Катаром.
Форвард «Пари Сен-Жермен» вышел в стартовом составе, но после травмы правого голеностопа уже на 21-й минуте встречи был заменён на Эвертона.
Нападающий сборной Бразилии Неймар получил повреждение во время товарищеского матча с Катаром.
Форвард «Пари Сен-Жермен» вышел в стартовом составе, но после травмы правого голеностопа уже на 21-й минуте встречи был заменён на Эвертона.
А так , симмулянтишко !!!
А так , симмулянтишко !!!