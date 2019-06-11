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Бонуччи: «Не пропускать голы - вот что интересует нас с Кьеллини»

сегодня, 12:18

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Джорджо Кьеллини

Не пропускать голы - вот что интересует нас с Кьеллини. Однако мы тоже можем создавать опасные моменты в чужой штрафной. 

У нас с Джорджо дружеские отношения, как на поле, так и за его пределами. Эта дружба будет продолжаться до конца наших карьер. 

Наша цель - дать понять игрокам, что значит быть в национальной команде. Великая команда возрождается. 

Ранее Бонуччи рассказал о том, как поменялась национальная команда в последнее время.

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Все комментарии
nedved10
nedved10
   412 / 751
сегодня в 13:54
Кьеллини то интересует а вот Бонуччи любитель привезти,увы Италия которая всегда славилась своими топовыми защитниками докатилась до такого,не будет Кьеллини и все начнется бардак в обороне.
cska plus
cska plus
   33 / 751
сегодня в 13:50
Неинтересен чемпионат без Италии.
Valeleo
Valeleo
   20 / 751
сегодня в 12:54
Удачи сборной Италии.
Bavaria_N
Bavaria_N
   341 / 751
сегодня в 12:30
как ваще вернули этого игрочишку после того как он радовался забитому голу в варота ювентус
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