Бонуччи: «Не пропускать голы - вот что интересует нас с Кьеллини»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Джорджо Кьеллини.
Не пропускать голы - вот что интересует нас с Кьеллини. Однако мы тоже можем создавать опасные моменты в чужой штрафной.
У нас с Джорджо дружеские отношения, как на поле, так и за его пределами. Эта дружба будет продолжаться до конца наших карьер.
Наша цель - дать понять игрокам, что значит быть в национальной команде. Великая команда возрождается.
Ранее Бонуччи рассказал о том, как поменялась национальная команда в последнее время.