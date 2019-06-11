Бонуччи: «Не пропускать голы - вот что интересует нас с Кьеллини»

Защитник сборной Италии рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде .

Не пропускать голы - вот что интересует нас с Кьеллини. Однако мы тоже можем создавать опасные моменты в чужой штрафной.

У нас с Джорджо дружеские отношения, как на поле, так и за его пределами. Эта дружба будет продолжаться до конца наших карьер.

Наша цель - дать понять игрокам, что значит быть в национальной команде. Великая команда возрождается.