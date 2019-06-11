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Кэмпбелл: «Я нашёл Россию очень приятной»

сегодня, 12:04

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл рассказал о впечатлениях от пребывания в России во время ЧМ-2018.

Когда играешь в футбол, ничего не видишь кроме тренировок, отеля, стадионов и поля. Просто спишь и играешь. Не видишь никого кроме персонала отеля, игроков и тренеров, ну и болельщиков на трибуне. А вот когда занимаешься представительской деятельностью, замечаешь больше — страну саму по себе.

Я нашёл Россию очень приятной. Я наслаждался прогулками, часто гулял до поздней ночи — чемпионат мира даёт дополнительные впечатления, даёт возможность узнать что-то новенькое. Даже просто гуляя по улицам, я чувствовал историю вашей страны, понимал, как тут всё было в давние времена. Я реально чувствовал страдания вашего народа, но при этом и его огромную силу. Особенно заметно это было в Волгограде, где я посещал музеи. Посещение России — важный жизненный опыт для меня, у вас очень богатая история! Мне понравилось, что в России я увидел не только футбол, но и прикоснулся к вашей истории, повстречал удивительных людей.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   98 / 751
сегодня в 14:42
для туризма да - приятная, есть, что посетить. а если в том же волгограде попробуешь пожить, то всё поймешь :)
cska plus
cska plus
   33 / 751
сегодня в 13:03
Ты это расскажи своим чопорным англосакасам.
борька
борька
   199 / 751
сегодня в 12:20
Медведь за тобой не гонялся
Don trambon
Don trambon
   83 / 751
сегодня в 12:10
Ты поживи тут подольше месяца, много чего найдёшь ещё.
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