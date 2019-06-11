Кэмпбелл: «Я нашёл Россию очень приятной»

Бывший защитник сборной Англии рассказал о впечатлениях от пребывания в России во время ЧМ -2018.

Когда играешь в футбол, ничего не видишь кроме тренировок, отеля, стадионов и поля. Просто спишь и играешь. Не видишь никого кроме персонала отеля, игроков и тренеров, ну и болельщиков на трибуне. А вот когда занимаешься представительской деятельностью, замечаешь больше — страну саму по себе.

Я нашёл Россию очень приятной. Я наслаждался прогулками, часто гулял до поздней ночи — чемпионат мира даёт дополнительные впечатления, даёт возможность узнать что-то новенькое. Даже просто гуляя по улицам, я чувствовал историю вашей страны, понимал, как тут всё было в давние времена. Я реально чувствовал страдания вашего народа, но при этом и его огромную силу. Особенно заметно это было в Волгограде, где я посещал музеи. Посещение России — важный жизненный опыт для меня, у вас очень богатая история! Мне понравилось, что в России я увидел не только футбол, но и прикоснулся к вашей истории, повстречал удивительных людей.