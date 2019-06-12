Кудряшов: «Крики Безуглова меня напугали, но с рукой всё в порядке»

Защитник «Истанбула» и сборной России после победы над Кипром (1:0) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020 рассказал о своём состоянии.

Да, мне наступили на руку, но всё в порядке. Крики Эдуарда Безуглова (Прим. - глава медицинского штаба сборной России) в этом моменте напугали и меня. Он испугался, так как у меня на этой руке был перелом и он не совсем ровно сросся. Так что Безуглов подумал, что сейчас будет перелом.

Думаю, Черчесов недоволен тем, как мы провели второй тайм. При этом, главное сегодня – результат.