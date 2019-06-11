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Дасаев: «У нас всегда были свои вратари, а сейчас в воротах стоит Гильерме»

вчера, 23:52

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев не смог выбирать лучшего голкипера, который сейчас бы смог выступать за сборную России.

Трудно сказать, кто сейчас лучший вариант в воротах для сборной. Лунёв неплох, но если выбрали Гилерме, значит, считают нужным. Немного обидно, что первым номером в воротах стал натурализованный игрок, не являющийся воспитанником нашего футбола. У нас всегда были свои вратари. Но решение по вратарям принимает тренерский штаб.

Не знаю, нужна ли ротация вратарей в сборной. В моё время меня всегда ставили на все игры.

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel
   27 / 759
сегодня в 01:05
Еще бы максимушку поставили, тогда бы весь мир посмеялся, как над 7-0.
Charismatic
Charismatic ответил vinyardrip
   421 / 759
сегодня в 01:05
У него хоть логика есть. Сорки
Какая логика у пони?
77rust77
77rust77
   754 / 759
сегодня в 00:59
А Чанов то был посильнее а ставили тебя потому что Спартач
Ленар Мутыгуллин
Ленар Мутыгуллин
   233 / 759
сегодня в 00:38
розжиг
vinyardrip
vinyardrip ответил Charismatic
   639 / 759
сегодня в 00:29
По твоей логике ииииииииииигарь вообще не вратарь ни разу.
У него хоть логика есть. Сорки
Lu4nik
Lu4nik ответил Костик Смирнов
сегодня в 00:27
Дядя ты бредишь... Сходи за боярышником лучше, ты в нем больше разбираешься
    Charismatic
    Charismatic ответил Jum13
       421 / 759
    сегодня в 00:26
    А Дасаев прав. Ведь после этого даже лежачее бревно будет лучше https://www.youtube.com/watch?v=lZiF2FGm0XI
    По твоей логике ииииииииииигарь вообще не вратарь ни разу.
    Морозовский
    Морозовский ответил Костик Смирнов
       1 / 759
    сегодня в 00:25
    Дядя ты бредишь... Сходи за боярышником лучше, ты в нем больше разбираешься
    Займи дырку вместо Лунёва - "зеня" меньше пропустит!
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов ответил Морозовский
    сегодня в 00:23
    Дядя ты бредишь... Сходи за боярышником лучше, ты в нем больше разбираешься
    VasyaOblomov
    VasyaOblomov
       156 / 759
    сегодня в 00:22
    непонятно зачем этого дыркаря стасик тащит
    протон1
    протон1
       234 / 759
    сегодня в 00:20
    а кто виноват ?
    Морозовский
    Морозовский ответил Ангел неБесГрешен
       1 / 759
    сегодня в 00:20
    Спасибо гинеру и Слуцу, им нужен был натурал Фернандес, поэтому не обошлось без лега в воротах. Для начала...
      Болельщик Урожая
      Болельщик Урожая ответил oFANATo
      сегодня в 00:18
      Спасибо Миллеру за Лунева, что да же натурализованный Гильерме оказывается лучше него.
      Лунев не стоит, какие претензии? Другое дело позоры лошадей?
      VV V
      VV V
         229 / 759
      сегодня в 00:16
      Зенит уже много лет играет без своих воспитанников, зато с федеральными общими деньгами страны, Зенит при коммунизме живёт...сейчас бы картавый В.В. Ленин обрадовался бы коммунизму, пусть и в отдельной ячейки несознательного общества Зенит !
      oFANATo
      oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
         210 / 759
      сегодня в 00:15
      Спасибо Миллеру за Лунева, что да же натурализованный Гильерме оказывается лучше него.
      Болельщик Урожая
      Болельщик Урожая ответил Великолепный
      сегодня в 00:15
      Прав Дасаев. Где же наши вратари?
      В коррупции? Акинфеев наверняка знает
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         34 / 759
      сегодня в 00:08
      Спасибо гинеру и Слуцу, им нужен был натурал Фернандес, поэтому не обошлось без лега в воротах. Для начала...
      Jum13
      Jum13
         28 / 759
      сегодня в 00:06
      А Дасаев прав. Ведь после этого даже лежачее бревно будет лучше

      dino-hsv
      dino-hsv ответил Томик
         101 / 759
      сегодня в 00:01
      Специально прочитал. Так и знал, что ничего подобного Дасаев не говорил. Не мог он сказать про вратаря "Стоит".
      ну это соккер отсебятину в заголовок добавил, а содержание дасаевское
      Великолепный
      Великолепный
         356 / 759
      вчера в 23:59
      Прав Дасаев.
      Где же наши вратари?
      Gruznoff
      Gruznoff
         468 / 759
      вчера в 23:59
      Правильно сказал, хоть и свин бывший.
      Томик
      Томик
         357 / 759
      вчера в 23:57
      Специально прочитал. Так и знал, что ничего подобного Дасаев не говорил. Не мог он сказать про вратаря "Стоит".
      dino-hsv
      dino-hsv
         101 / 759
      вчера в 23:55
      лунев - игрок ленточки, а в двух этих матчах нужен был фактически пятый защитник вместо вратаря. отсюда и выбор
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