Дасаев: «У нас всегда были свои вратари, а сейчас в воротах стоит Гильерме»

Бывший вратарь сборной СССР не смог выбирать лучшего голкипера, который сейчас бы смог выступать за сборную России.

Трудно сказать, кто сейчас лучший вариант в воротах для сборной. Лунёв неплох, но если выбрали Гилерме, значит, считают нужным. Немного обидно, что первым номером в воротах стал натурализованный игрок, не являющийся воспитанником нашего футбола. У нас всегда были свои вратари. Но решение по вратарям принимает тренерский штаб.

Не знаю, нужна ли ротация вратарей в сборной. В моё время меня всегда ставили на все игры.