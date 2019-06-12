Песьяков: «Дзюба расстроился тем, что не забил»

Голкипер сборной России поделился впечатлениями после победы над Кипром в рамках отбора на Евро-2020.

Показалось, что выиграли уверенно. Великолепный первый тайм, должны были забивать, как сборной Сан-Марино. Более спокойный второй тайм, когда сыграли от счёта, хотя тоже было много моментов, которые должны были реализовывать. Неспокойно было только из-за счёта 1:0, а по игре никаких вопросов. Главная цель — три очка — выполнена, но, наверное, на все 95 минут, на концовку, сил не хватило.

Что касается настроения Дзюбы после игры, он мог сделать три-четыре ассиста, но где-то ребята не забили, где-то он сам не реализовал свои моменты. В целом он расстроен, что не забил, что не получилась голевая передача, но хорошо, что всё хорошо закончилось. Кудряшову наступили на руку, но всё нормально. Ему поспешили оказать помощь.

Комбинация, после которой был забит гол, — наработка. Мы работали над этим компонентом: вскрытие полуфлангов. Станислав Саламович акцентировал внимание на том, что шотландцы сбивались на фланговый, чисто британский футбол, то есть подачи. Мы же фланги смещали в полуфланги, и отсюда было опаснее.

В том, чтобы играть большинство матчей сборной в регионах, а не в Москве и Питере, есть логика. Зритель не такой избалованный, поэтому смысл есть. Раньше всё упиралось в стадионы, сейчас этой проблемы нет.