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СМИ: Касильяс войдет в совет директоров «Порту»

сегодня, 12:25

Зарубежные СМИ сообщают, что легенда португальского футбола Икер Касильяс в скором времени объявит о завершении карьеры. 

Напомним, что недавно вратарь «Порту» перенес сердечный приступ. Также отмечается, что Икер продолжит и дальше работать во благо португальского клуба, однако только уже в другой должности, - Касильяс войдет в совет директоров. 

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dalex83
dalex83
   461 / 755
сегодня в 12:30
Где взять траву, что курил автор?
dalex83
dalex83
   461 / 755
сегодня в 12:29
Позор ! Касильяс испанец!!! Какая
Легенда португальского футбола?
Может ещё сразу легендой российского футбола станет ?)
Don trambon
Don trambon
   108 / 755
сегодня в 12:28
что легенда португальского футбола

Это когда испанец успел стать легендой португальского футбола?
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