СМИ: Касильяс войдет в совет директоров «Порту»

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Зарубежные СМИ сообщают, что легенда португальского футбола в скором времени объявит о завершении карьеры.

Напомним, что недавно вратарь «Порту» перенес сердечный приступ. Также отмечается, что Икер продолжит и дальше работать во благо португальского клуба, однако только уже в другой должности, - Касильяс войдет в совет директоров.