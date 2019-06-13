СМИ: Касильяс войдет в совет директоров «Порту»

Зарубежные СМИ сообщают, что легенда португальского футбола Икер Касильяс в скором времени объявит о завершении карьеры.
Напомним, что недавно вратарь «Порту» перенес сердечный приступ. Также отмечается, что Икер продолжит и дальше работать во благо португальского клуба, однако только уже в другой должности, - Касильяс войдет в совет директоров.
Легенда португальского футбола?
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Легенда португальского футбола?
Может ещё сразу легендой российского футбола станет ?)
Это когда испанец успел стать легендой португальского футбола?
Это когда испанец успел стать легендой португальского футбола?