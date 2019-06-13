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Апелляция Кокорина и Мамаева отклонена

сегодня, 17:37

Cуд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, наказание для футболистов и их компании осталось в силе.

Напомним, что Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 749
сегодня в 18:35
Показательная порка от чиновников удалась.
post-navigator
post-navigator
   319 / 749
сегодня в 18:35
Возможно прозвучит жестко.
Однако факт.
Кокорин в 2018 - 2019 ноль голов в трёх матчах РФПЛ.
Мамаев - примерно тот же результат ( с поправкой на то, что у него гораздо более оборонительная позиция).ался бы в узел.
Итожим: если бы весь наркозависимый спартак завязался бы в узел, доказывая через подставных чиновников, что НАМИ - не воры - и что Кукуян -лучший орбитор - и то в итоге был бы европозор. Любой условный ливерпуль походя расставит всё на свои места.
морозз
морозз
   34 / 749
сегодня в 18:35
Походу это пожизненно, один без тренажёров и ноги, второй без тренажёров...и главное оба без футбола и своих ослепительных улыбок! Вот что может сделать с нами ВЛАСТЬ, если мы поднимем на неё стулья или ноги с кулаками!
cska plus
cska plus
   33 / 749
сегодня в 18:34
Кто бы сомневался.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   82 / 749
сегодня в 18:32
Причин для принятия апелляции нет, значит пусть сидят.
Морозовский
Морозовский
   1 / 749
сегодня в 18:27
Торжество Закона налицо!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил КЭТиК
   71 / 749
сегодня в 18:24
По другому быть не могло.
Почему? Теоретически могли и добавить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   486 / 749
сегодня в 18:20
Во всем мире существует корпоративная солидарность. Существует, в том числе, и в судопроизводстве, что мы и имеем в нашем случае. Кроме того необходимо понимать, что Кокорин с сотоварищами "кое-что натворили" и несут заслуженное наказания согласно вмененным им статьям уголовного кодекса. Все остальное - лирика.
КЭТиК
КЭТиК
   253 / 749
сегодня в 18:07
По другому быть не могло.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   165 / 749
сегодня в 18:01
пусть сидят убогие)
Павел Амурский
Павел Амурский
   21 / 749
сегодня в 18:00
Рады свиньи и хохлы.
Брулин
Брулин
   110 / 749
сегодня в 17:55
Новогоднее обращение Вовы будут дома смотреть))
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   23 / 749
сегодня в 17:42
Цветные татухи Мамаева, не проходящая улыбка Кокорина-младшего, сходство с Мисс Москва Кококрина-старшего...В колонии всё это любят.
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