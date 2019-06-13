Апелляция Кокорина и Мамаева отклонена

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Cуд отклонил апелляции нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» , наказание для футболистов и их компании осталось в силе.

Напомним, что Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева