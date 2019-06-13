Апелляция Кокорина и Мамаева отклонена

Cуд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, наказание для футболистов и их компании осталось в силе.
Напомним, что Кокорин в мае был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.
Однако факт.
Кокорин в 2018 - 2019 ноль голов в трёх матчах РФПЛ.
Мамаев - примерно тот же результат ( с поправкой на то, что у него гораздо более оборонительная позиция).ался бы в узел.
Итожим: если бы весь наркозависимый спартак завязался бы в узел, доказывая через подставных чиновников, что НАМИ - не воры - и что Кукуян -лучший орбитор - и то в итоге был бы европозор. Любой условный ливерпуль походя расставит всё на свои места.
Однако факт.
Кокорин в 2018 - 2019 ноль голов в трёх матчах РФПЛ.
Мамаев - примерно тот же результат ( с поправкой на то, что у него гораздо более оборонительная позиция).ался бы в узел.
Итожим: если бы весь наркозависимый спартак завязался бы в узел, доказывая через подставных чиновников, что НАМИ - не воры - и что Кукуян -лучший орбитор - и то в итоге был бы европозор. Любой условный ливерпуль походя расставит всё на свои места.