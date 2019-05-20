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Адвокат Мамаева: «Ребята останутся в СИЗО»

20 мая 2019, 16:21

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева подтвердил информацию, что прокуратура обжаловала приговор его клиенту.

Мы подали апелляцию по обжалованию приговора. Прокуратура в свою очередь обратилась со своими апелляционными жалобами, друг с другом обмениваемся возражениями. Затем суд направит само дело в Московский городской суд, и там уже назначат даты апелляционного разбирательства. 

Останутся ли ребята на это время в СИЗО? К сожалению, закон у нас не запрещает отдельного апелляционного обжалования меры пресечения, но Московский городской суд считает, что такого права не имеется, поэтому подавать жалобу на меру пресечения сейчас подавать бессмысленно. Всё это время они будут находиться под стражей до апелляционного разбирательства, жалоб и представления по существу. 

Если апелляция будет удовлетворена, их незамедлительно освободят из-под стражи.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
handreb
handreb
   67 / 840
20 мая в 21:24
Скоро выйдут, не 10 лет же лет сидеть.
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
20 мая в 19:02
будут в хоз блоке Бутырки полы мыть и дрова к зиме готовить...
Darginec
Darginec
   808 / 840
20 мая в 18:45
пацаны в армии не служили, но зато прекрасно знают, что такое год за полтора )))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 840
20 мая в 18:15
Продлили контракт с фк Бутырка
Землянин
Землянин
   357 / 840
20 мая в 16:43
Кабинетная Возня, дабы оттянуть отправку по этапу !!! )))
FILL3286
FILL3286
   19 / 840
20 мая в 16:30
Да пускай уже сидят и тянут свой срок,каждый день одно и тоже,соккер это футбольный сайт или криминал тв??????
ДСА
ДСА
   89 / 840
20 мая в 16:29
Задолбали уже, особенно прокуратура, пора уже делами заняться, а не 58ить двух зарвавшихся мажоров.
Nimbles
Nimbles
   33 / 840
20 мая в 16:23
Какая разница где они останутся?
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