Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

вчера, 15:37

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что гособвинение обжаловало приговор в отношении нападающего «Зенита» , его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» и Александра Протасовицкого.

Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых: они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия – предварительный сговор.

Напомним, что Кокорин был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева