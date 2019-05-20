Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что гособвинение обжаловало приговор в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых: они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия – предварительный сговор.
Напомним, что Кокорин был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ