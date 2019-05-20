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Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

вчера, 15:37

Адвокат Игорь Бушманов заявил, что гособвинение обжаловало приговор в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Прокуратура внесла апелляционное представление, оно у меня на руках. Прокуратура обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых: они просят квалифицировать действия, как было на стадии следствия – предварительный сговор.

Напомним, что Кокорин был приговорен к полутора годам лишения свободы за участие в двух драках в центре Москвы, а Мамаев - к году и пяти месяцам заключения.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
grazie100
grazie100
сегодня в 10:47
Сговор???А может это терроризм , или еще что-то ???
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
вчера в 21:25
Так прокуратура же сколько просила срока им столько им и дали. И че теперь жалуются? Суд полностью удовлетворил их запросы а они не довольны. Ну разве не идиотизм? Тупое расийское правасудее. Позор!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 843
вчера в 21:03
Значит, ещё добавят, и не мало...
Garrincha58
Garrincha58 ответил mihaluch
   422 / 843
вчера в 19:55
У Пака всё схвачено и он продолжает строить козни.
у Шпака
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
вчера в 19:54
промурыжат ещё до зимы а потом может и до лета 2020
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 843
вчера в 18:09
Еще добавят.
Землянин
Землянин
   339 / 843
вчера в 17:02
iri13
iri13
   259 / 843
вчера в 16:31
Очуметь.........(С)
handreb
handreb ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   66 / 843
вчера в 16:31
ДУМАЮ, КОКОРИН С МАМАЕВЫМ ЕЩЁ НА ПОЛЕ КРЕСТОВСКОГО РЕШИЛИ ИЗБИТЬ ПАКА СТУЛОМ И ВОДИЛУ ВДОВЕСОК, А КАК ПРОЗВУЧАЛ ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК ОНИ НЕМЕДЛЕННО ОТПРАВИЛИСЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАДУМАННОЕ ! ГЫ-ГЫ
Раньше, еще лет пять назад.
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
вчера в 16:06
У Пака всё схвачено и он продолжает строить козни.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   58 / 843
вчера в 15:57
ДУМАЮ, КОКОРИН С МАМАЕВЫМ ЕЩЁ НА ПОЛЕ КРЕСТОВСКОГО РЕШИЛИ ИЗБИТЬ ПАКА СТУЛОМ И ВОДИЛУ ВДОВЕСОК, А КАК ПРОЗВУЧАЛ ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК ОНИ НЕМЕДЛЕННО ОТПРАВИЛИСЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАДУМАННОЕ !

ГЫ-ГЫ
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
вчера в 15:56
Законы у нас, что дышло. Как повернул, так и вышло
drug01
drug01
   124 / 843
вчера в 15:42
Пора выпускать на...... Поле!!!!
cska plus
cska plus
   3 / 843
вчера в 15:40
Стыд и позор!
kastites
kastites
   155 / 843
вчера в 15:39
Это уже похоже на цирк
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