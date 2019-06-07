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«Челси» подал аппеляцию на трансферный запрет в международный суд

сегодня, 15:09

«Челси» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с апелляцией на запрет на приобретение новых футболистов.

Ранее ФИФА запретил лондонцам регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.

Напомним, что «синие» наказаны из-за нарушений при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Медив
   372 / 809
сегодня в 16:00
Хадсон, Пулишич и Педро с Вилли, с новыми контрактами... Чтобы взять Бейла, надо кого то из них отдать. Не Пулишича, он нужен для коммерции. А Педро с Вилли сложно будет куда сбагрить, они не захотят. Остается Хадсон. Но Хадсон это перспектива, а Бейл максимум найдет в себе мотивацию на один сезон
Ой, я вообще про хорвата забыл
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
   372 / 809
сегодня в 15:59
Я конечно все понимаю , но что то мне подсказывает Иско и Хамес по лучше будут чем Вилли и Педро
В Хамеса веры не особо

А Иско мне всегда очень нравился. Но он же не то что бы фланговый вингер. Я видел, что он там играл. Но он скорее ЦАП, разве нет?
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   33 / 809
сегодня в 15:59
А Хадсон что на фланге играет ?
Хадсон, Пулишич и Педро с Вилли, с новыми контрактами... Чтобы взять Бейла, надо кого то из них отдать. Не Пулишича, он нужен для коммерции. А Педро с Вилли сложно будет куда сбагрить, они не захотят. Остается Хадсон. Но Хадсон это перспектива, а Бейл максимум найдет в себе мотивацию на один сезон
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   258 / 809
сегодня в 15:58
Я конечно все понимаю , но что то мне подсказывает Иско и Хамес по лучше будут чем Вилли и Педро
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Медив
   372 / 809
сегодня в 15:57
Челси просто успел продлить контракты с Вилли и Педро, сейчас для этих игроков, которых ты назвал, особо нет места. Если брать Бейла - это значит отпускать Хадсона, а я этого боюсь и не хочу, чтобы оно так произошло
Ну, нам же в любом случае нужны четыре футболиста на эти две позиции. На флангах
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   258 / 809
сегодня в 15:56
А Хадсон что на фланге играет ?
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   33 / 809
сегодня в 15:55
Хамес вроде неплохо в Баварии смотрелся . Ну вместо Бэйла могут Иско дать , игроки то не плохие , просто им жесткий тренер нужен , ну и мотивацию в Реале потеряли
Челси просто успел продлить контракты с Вилли и Педро, сейчас для этих игроков, которых ты назвал, особо нет места.
Если брать Бейла - это значит отпускать Хадсона, а я этого боюсь и не хочу, чтобы оно так произошло
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
   372 / 809
сегодня в 15:55
Они конечно плохие руководители не не полные идиоты .
У меня есть свое мнение на этот счет.
Любые нелестные слова типа "идиоты" к ним применимы
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
   258 / 809
сегодня в 15:54
Они конечно плохие руководители не не полные идиоты .
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
   372 / 809
сегодня в 15:53
Возможно нет , но что бы получить Азара , надо будет чем то пожертвовать . Челси тоже не полные дураки сидят , что бы обменивать Азара на всяких Васкесов , Ковачей пусть и с доплатой . Они тоже захотят какого то топового игрока
"Не полные дураки"

На этом моменте посмеялся в голос.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
   258 / 809
сегодня в 15:52
Возможно нет , но что бы получить Азара , надо будет чем то пожертвовать . Челси тоже не полные дураки сидят , что бы обменивать Азара на всяких Васкесов , Ковачей пусть и с доплатой . Они тоже захотят какого то топового игрока
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
   372 / 809
сегодня в 15:49
Хамес вроде неплохо в Баварии смотрелся . Ну вместо Бэйла могут Иско дать , игроки то не плохие , просто им жесткий тренер нужен , ну и мотивацию в Реале потеряли
Неужели даже Зидан потерял веру в Иско? Зидан, при котором Иско блистал
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   258 / 809
сегодня в 15:47
Хамес вроде неплохо в Баварии смотрелся . Ну вместо Бэйла могут Иско дать , игроки то не плохие , просто им жесткий тренер нужен , ну и мотивацию в Реале потеряли
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
   372 / 809
сегодня в 15:46
На это и расчёт , так будет проще спихнуть игроков Реала , у Челси будет мало времени на трансферы, поэтому будут торопится .Я думаю за Азара Бэйла и Хамеса хватит
Ага. Ожидание - Бейл и Хамес (что само по себе не ахти)

Реальность - Ковачич
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   33 / 809
сегодня в 15:46
Ты что своей команде плохого желаешь ?))
Вряд ли Диас хуже Батшуаи. А всяких чуваков, типа Хамеса и Бейла, которые давно завязали с футболом смысла брать нет. Это все равно, что купить себе своего собственного Озила или Алексиса
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   258 / 809
сегодня в 15:44
На это и расчёт , так будет проще спихнуть игроков Реала , у Челси будет мало времени на трансферы, поэтому будут торопится .Я думаю за Азара Бэйла и Хамеса хватит
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   33 / 809
сегодня в 15:42
Вспомни Барсу , они то же самое сделали . Им дали Бан , они подали апелляцию, и накупили игроков
Так аппеляцию рассмотрят дай Бог в конце июля и будет как трансферная кампания в последний год Конте, когда в дедлайн подписывали всякий шлак за нереальные деньги
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   258 / 809
сегодня в 15:42
Ты что своей команде плохого желаешь ?))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
   258 / 809
сегодня в 15:41
Вспомни Барсу , они то же самое сделали . Им дали Бан , они подали апелляцию, и накупили игроков
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   33 / 809
сегодня в 15:41
Не , это будут топ игроки , типа Искр , Хамеса или Бэйла , Реал кого то сильного отдаст
Не, не надо сильных. Уже были. Пусть лучше будет слабый, которого не жалко, типа Марлона Диаса
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
   372 / 809
сегодня в 15:41
А Ковачич ?
Со слухами об уходе Сарри, слух о выкупе Ковы почти исчез.

То есть понятно, кому он больше нужен на самом деле. Челси или Сарри
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
   258 / 809
сегодня в 15:38
А Ковачич ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   258 / 809
сегодня в 15:38
Не , это будут топ игроки , типа Искр , Хамеса или Бэйла , Реал кого то сильного отдаст
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
   372 / 809
сегодня в 15:37
Тогда ты сначала пойми , а потом пиши . Во время аппеляцию бан снимается
Я такого в принципе не знал.

А вообще кроме слухов про Бэйла, я не слышал чего Реал нам там собирался спихнуть.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Медив
   258 / 809
сегодня в 15:37
Баг снимается во время аппеляции , и специально ждали когда откроется окно
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
   258 / 809
сегодня в 15:35
Тогда ты сначала пойми , а потом пиши . Во время аппеляцию бан снимается
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
   372 / 809
сегодня в 15:35
С чего вдруг ?
Не понимаю твою радость по поводу "удачного" вангования. Если каждая собака и так знала, что Челси будет подавать аппеляцию.
А вот что будет теперь неизвестно. Я свое мнение высказал
Медив
Медив ответил Рауль и Зидан
   33 / 809
сегодня в 15:34
Как я и говорил ))))
Три месяца чесали яйцa и ради чего?
Может ты и прав, учитывая, как идут переговоры по Азару, Реал все таки впихивает Челси игроков. А это может быть кто угодно, и Васкес, и Диас, и Себальос. Челси такие, что поведутся на любой треш
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
   258 / 809
сегодня в 15:33
С чего вдруг ?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   154 / 809
сегодня в 15:33
В честь победы в ЛЕ можно и простить.
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