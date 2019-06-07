«Челси» подал аппеляцию на трансферный запрет в международный суд

«Челси» обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с апелляцией на запрет на приобретение новых футболистов.
Ранее ФИФА запретил лондонцам регистрировать новых игроков в течение двух ближайших трансферных окон.
Напомним, что «синие» наказаны из-за нарушений при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов.
А Иско мне всегда очень нравился. Но он же не то что бы фланговый вингер. Я видел, что он там играл. Но он скорее ЦАП, разве нет?
А Иско мне всегда очень нравился. Но он же не то что бы фланговый вингер. Я видел, что он там играл. Но он скорее ЦАП, разве нет?
Если брать Бейла - это значит отпускать Хадсона, а я этого боюсь и не хочу, чтобы оно так произошло
Если брать Бейла - это значит отпускать Хадсона, а я этого боюсь и не хочу, чтобы оно так произошло
Любые нелестные слова типа "идиоты" к ним применимы
Любые нелестные слова типа "идиоты" к ним применимы
На этом моменте посмеялся в голос.
На этом моменте посмеялся в голос.
Реальность - Ковачич
Реальность - Ковачич
То есть понятно, кому он больше нужен на самом деле. Челси или Сарри
То есть понятно, кому он больше нужен на самом деле. Челси или Сарри
А вообще кроме слухов про Бэйла, я не слышал чего Реал нам там собирался спихнуть.
А вообще кроме слухов про Бэйла, я не слышал чего Реал нам там собирался спихнуть.
А вот что будет теперь неизвестно. Я свое мнение высказал
А вот что будет теперь неизвестно. Я свое мнение высказал
Может ты и прав, учитывая, как идут переговоры по Азару, Реал все таки впихивает Челси игроков. А это может быть кто угодно, и Васкес, и Диас, и Себальос. Челси такие, что поведутся на любой треш
Может ты и прав, учитывая, как идут переговоры по Азару, Реал все таки впихивает Челси игроков. А это может быть кто угодно, и Васкес, и Диас, и Себальос. Челси такие, что поведутся на любой треш