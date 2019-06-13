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Прокурор в деле Мамаева и Кокорина попросила оставить тюремные сроки в силе

сегодня, 13:36

Прокурор Анастасия Зверева, рассматривающая жалобу Александра Кокорина и Павла Мамаева на их приговор по уголовному делу, высказала свою позицию 

В связи с вышеизложенным, приговор Пресненского суда города Москвы отменить и постановить новый приговор апелляционной инстанции. 

Кокорину К.К. — 1 год 6 месяцев колонии общего режима, признать невиновным по статье 116. 

Кокорину А.А. — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. 

Мамаеву П.К. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима. 

Протасовицкому А.С. — 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   163 / 757
сегодня в 14:50
Прокурор против себя действовать не будет.
Doping87
Doping87
   623 / 757
сегодня в 14:49
Было бы странно если прокурор что-то другого бы попросила. Автор статьи мистер очевидность.
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил clop
   125 / 757
сегодня в 14:14
Вообще-то, мелкого Кокорина отпустить собрались, судя по тексту. Наверное, для того, чтобы дать возможность поступить в высшее учебное заведение. Вступительные экзамены будет сдавать в университет или академию. Интеллект-то надо куда-то девать :))
а интеллект у него точно есть?
GreeM
GreeM
   58 / 757
сегодня в 14:00
Судебный беспредел. Журналюгу выпускают на следующий день после ареста, где находят кучу наркоты и светит срок от 15 лет. Про Васильеву и Сердюкова давно суд на смех подняли. А тут шалопаи подрались и реальные сроки.
clop
clop
   314 / 757
сегодня в 13:46
Вообще-то, мелкого Кокорина отпустить собрались, судя по тексту. Наверное, для того, чтобы дать возможность поступить в высшее учебное заведение. Вступительные экзамены будет сдавать в университет или академию. Интеллект-то надо куда-то девать :))
Footbolista
Footbolista
   2 / 757
сегодня в 13:41
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