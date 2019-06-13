Прокурор в деле Мамаева и Кокорина попросила оставить тюремные сроки в силе

Прокурор Анастасия Зверева, рассматривающая жалобу Александра Кокорина и Павла Мамаева на их приговор по уголовному делу, высказала свою позицию
В связи с вышеизложенным, приговор Пресненского суда города Москвы отменить и постановить новый приговор апелляционной инстанции.
Кокорину К.К. — 1 год 6 месяцев колонии общего режима, признать невиновным по статье 116.
Кокорину А.А. — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.
Мамаеву П.К. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.
Протасовицкому А.С. — 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.